Felturbózza csúcstelefonját az LG, itt a G6+

Az LG nagyon jó irányba indult el idei csúcsmodelljével, a G6-tal, a letisztult dizájn, 2:1-es kijelző és az ismert kamerapáros határozottan pozitív fogadtatást hozott a készüléknek - a Samsung Galaxy S8 csúcsmodellje azonban hamar árnyékot vetett az LG idei zászlóvivőjére. A gyártó most ellentámadásba fogott, és LG G6+ néven egy valamivel izmosabb verziót is bejelentett a telefonból, azzal párhuzamosan pedig a már piacon lévő G6-okat is megsorozta néhány új szoftveres funkcióval.

Az LG G6+ neve ne tévesszen meg senkit, a más gyártók, többek között az említett Samsung által használt nevezéktannal ellentétben a "plusz" itt nem jelent nagyobb kijelzőméretet. Sőt, a frissített eszköz külsőre teljesen megegyezik az eredeti modellel, leszámítva néhány új, fekete, kék és arany színopciót. A különbséget a megnövelt belső tárhely jelenti, amely már 128 gigabájt (a memória mérete nem változott), valamint néhány, eddig a koreai vagy amerikai piacra korlátozott extra funkció: a telefon 32 bites HiFi Quad DAC-t kapott, amelyhez a dobozban egy pár egyelőre pontosabban meg nem nevezett, Bang & Olufsen fülhallgató is tartozik, és immár támogatott a vezeték nélküli töltés is. A telefon legnagyobb elmaradását a konkurenciával szemben, azaz a tavalyi, Qualcomm Snapdragon 821 processzort a gyártó továbbra sem cserélte le, reszponzivitásban, felhasználói élményben tehát (a hangzást leszámítva) az új modell várhatóan nem hoz változást a korábbi készülékhez képest.

A mezei LG G6 tulajdonosok egy új funkciókkal megpakolt szoftverfrissítésnek örülhetnek (a funkciók értelemszerűen a G6+-on is elérhetők lesznek). Az első ilyen a "Face Print" névre hallgató arcfelismerési megoldás, amely a kijelző külön felébresztése nélkül is képes feloldani a készüléket, a telefont az arcunk elé emelve. A cég szerint a funkciónak kevesebb mint egy másodpercre van szüksége az arc felismeréséhez, illetve a kamera csak a telefont felemelve kapcsol be, így kímélve az akkumulátort.

A telefonok emellett a frissítéssel már a Google Awareness API-ját is támogatják, amellyel képesek folyamatos adatgyűjtésre érzékelőik és a környező vezeték nélküli hálózatok segítségével, hogy aztán hatékonyabb kontextusalapú ajánlásokat tehessenek a felhasználónak, mindezt minimális akkuhasználat mellett. Noha a relevánsabb javaslatok jóval kényelmesebbé tehetik a mindennapokat, könnyen lehet, hogy a plusz adatgyűjtést egyes felhasználók nem veszik majd jó néven. A cég mindezek mellett a fotókon is javítana, a képekbe belógó kósza ujjakra való figyelmeztetéssel. Ez az LG G6 esetében számottevően nagyobb probléma, mint a rivális modelleknél, hiszen a hátlapi kamerapáros egyike széles látószögű, így adott esetben egy a szenzortól aránylag távol pihenő ujj is feltűnhet váratlanul a fotókon. A frissítéssel a készülék egy értesítést küld, ha belógó ujjat észlel a képben.

A vállalat több információt egyelőre nem közölt, így az új funkciók érkezésének időpontja, illetve a G6+ megjelenési dátuma és ára sem ismert. A viszonylag gyors, utólagos frissítés és az enyhén ráncfelvarrott modell kiadása érdekes lépés a cég részéről, láthatólag mindent megtesz, hogy a lehető leggyorsabban adjon választ a piacon felmerülő kihívásokra, mint a rivális Sasmung modellek, vagy épp az olyan küszöbön lévő, fenyegető konkurensek, mint a hagyományosan kimagasló ár-érték aránnyal dolgozó OnePlus új készüléke.