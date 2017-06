Félévente verziót vált a Windows Server

Félévente kap "feature update"-et a Windows Server is - jelentette be a Microsoft. Ezzel a kliens-Windows és az Office után a szerveres szoftver is szabványos féléves kiadási ciklusra áll át, ami mostantól fogva így a szoftverház alapértelmezett fejlesztési modelljévé válik. A "feature update"-ek a Windows Server esetében is komoly funkcionális újdonságokat hoznak majd, a tikk-takk ősszel indul majd, amikor néhány héten belül úgy alverzió érkezik az Office-ból, a Windows 10-ből és a Windows Serverből is.

Lássuk pontosan mit is jelentett be a cég és érdemes-e elővenni a vasvillákat?

The story so far

Jelen állás szerint a helyzet a következő: a Server with Desktop Experience (vagyis az asztallal együtt telepített, "normál" Windows Server" az LTSB, vagyis "hosszanfriss" verzióban érhető el, ahogy a Server Core telepítés is ugyanezt a támogatást osztja. Ez azt jelenti, hogy néhány évente kap új főverziót, amelyet a Microsoft 5+5 évig támogat biztonsági és egyéb frissítésekkel. Az LTSB-logika gyakorlatilag azonos az évtizedes szabványos Microsoft-gyakorlattal, ez az, amit eddig is ismertünk.

Eddig ez volt a hivatalos szituáció.

A Nano Server telepítés viszont már most is a CBB (Current Business Branch) támogatási modellben működik, vagyis rendszeresen kap jelentős frissítést (alverziót), amelyek telepítése azonban opcionális (nem kötelező). Támogatás viszont a CBB rendszerben csak az utolsó három feature update-hez jár, így nagyjából maximum két évente kötelező lépni.

És ami most jön

Az LTSB marad - LTSC (Long-term Servicing Channel) néven. Ez továbbra is ugyanazt nyújtja majd, amit a Microsoft "rendes" támogatási ciklusától megszoktunk: néhány évente új főverzió, amely 5 év mainstream és 5 év kiterjesztett támogatást élvez, amely Premium Assurance modellben még további 6 évvel kitolható. Az LTSC csatornát használó rendszerek egyáltalán nem kapnak új funkciókat, csak stabilitási és biztonsági javításokban részesülnek - pontosan úgy, ahogy eddig.

A féléves kiadási ciklus ehhez képest jóval rövidebb támogatást kap, a kiadástól számítva mindössze 18 hónapig jár bármilyen támogatás a rendszerhez. A Semi-annual Channel (SAC) Software Assurance mennyiség licencprogramban vehető igénybe, de elérhető lesz az Azure Marketplace-en, más cloud-szolgáltatók kínálatában illetve például MSDN-előfizetéssel is. A SAC-kiadásokat a Windows 10-hez hasonlóan év-hónap számmal jelöli majd a Microsoft, tehát ha idén szeptemberben jönne kiadás, akkor az 1709-es számot kapna. A SAC és az LTSC egyébként rendszeresen konvergál majd, tehát adott periódusonként (nagyjából háromévente) egy közös verzió szolgálja ki mindkét csatornát - pontosan úgy, ahogy a Canonical által az Ubuntuval követett modellben.

Ősztől pedig ez várható (a sárgával jelzett mező a biztos újdonság).

A Microsoft bejelentése a hardveres kompatibilitásról is ejt szót, eszerint az SAC csatorna normálisan a legutolsó LSTC-kiadás hardveres követelményeit követi, a léc csak az új LTSC-kiadással emelkedik tovább. Vagyis új hardveres beruházásra egészen biztosan nem lesz szükség, ami azért kellemesen kiszámíthatóvá teszi a költségek legalább egyik sorát.

Az új támogatási ciklushoz új béta-programot is hirdetett a Microsoft, ennek megfelelően a Windows Insider program ki fog bővülni szerveres termékekkel is. Ez azt jelenti, hogy hetekkel-hónapokkal az új verzió hivatalos rajtja előtt el lehet már kezdeni tesztelni az operációs rendszert, így adott esetben akár a rajttal egy időben is lehet frissíteni a szervereket.

A megváltozott támogatási rendszer és a gyorsított fejlesztés a Microsoft szerint a felhős környezetek miatt vált kritikussá: a fejlődés egyszerűen olyan gyors, hogy azt a szokásos néhány évenkénti frissítéssel a cég már nem tudja lekövetni. Eddig ugyanis hiába készítette el a cég az új csodát, a főverzió kiadásáig azt nem tudta a vásárlók kezébe tenni. Ez változik most, az új fejlesztésekhez sokkal gyorsabban (gyakorlatilag azonnal) hozzá lehet majd jutni.

És amit nem tudunk

A Microsoft-féle kommunikáció elképesztően alacsony színvonalát mutatja, hogy a bejelentés gyakorlatilag több kérdést hagy nyitva, mint amennyit megválaszol. A bejegyzés ugyanis kijelenti, hogy a Server Core telepítésből egészen biztosan lesz SAC-verzió, az viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy marad az LTSC is. Márpedig ez abszolút kardinális kérdés, a Server Core számít az egyik legfontosabb telepítési formának, ahol headless működik a rendszer, ott ezt érdemes alapból feltenni. Így nem tudni, hogy a nagyvállalatokat az SAC-logika milyen formában érinti majd: ha marad az LTSC, akkor érdemben semmin nem kell változtatniuk, ez nagyon valószínűnek látszik, de hivatalos forrásból nem tudtuk megerősíteni. Ha csak SAC lesz, akkor viszont nyugodtan elő lehet venni a vasvillát, mert gyakorlatilag kötelező lesz a 18-havonkénti frissítési kör.

Szintén nem tudjuk, hogy mi történik a Server with Desktop Experience esetében, elérhető lesz-e SAC-kiadás ebből a telepítési formából. A szöveg megint nem ad választ a kérdésre, a netet feltúrva és szakértőket megszólaltatva sem jutottunk el a végleges válaszig. Erre már sikerült hivatalos választ szerezni: a Server with Desktop Experience egészen biztosan nem lesz SAC-képes, csak a Server Core és a Nano Server.

E két kérdéssel megkerestük a hazai Microsoftot is, ha kapunk választ, frissítjük a cikket.

Nano Server - most még nanóbb

Visszatérve arra, amit viszont tudunk: a Nano Servert újrapozicionálja a Microsoft, ez mostantól kimondottan vendég (guest) VM célra használható, a gazda (host) funkciókat teljesen eltávolítja belőle a cég. Az eredmény: a rendszerkép látványosan, mintegy 50 százalékkal kisebb, a rendszer pedig jóval gyorsabban indul el, vagyis ideális pehelysúlyú virtuális gép lett belőle, amin "meztelen" és konténeres alkalmazások is futtathatóak majd. A host szerepkörben pedig a Server Core-t lehet majd használni, ez megtartja az ehhez szükséges összes technológiát.