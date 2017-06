Elkezdtek sorbaállni a Slack-kérők?

Több vállalat is jelezte már érdeklődését a Slack iránt egy Bloombergnek nyilatkozó iparági forrás szerint, viszont a cégek közül egyedül az Amazont nevezte meg. Az e-kereskedelmi óriás nagyjából 9 milliárd dolláros ajánlatot tehetett a cég számára egyes becslések szerint, de a tárgyalások még csak a kezdeti fázisban tartanak, így közel sem biztos, hogy a felvásárlás valóban bekövetkezik. Az összeg viszonylag nagynak számít ahhoz képest, hogy egy tavalyi 200 milliós kockázati tőkés befektetési körben 3,8 milliárd dollárra értékelték a vállalatot.

A Slacket 2013-ban alapította Stewart Butterfield, hogy ingyenesen kínáljon chatszobákat és üzenetküldési lehetőséget a magán és a céges felhasználók számára. A megoldás egyik versenyelőnyét a köré épült ökoszisztéma jelenti, mivel a platform rengeteg informatikai rendszerrel összeköthető közvetlenül vagy IFTTT szolgáltatásán keresztül. Létezik például Salesforce, Google Drive és Microsoft integrációja is.

Idén januárban indult el a Slack nagyvállalati verziója, amelynek előfizetői közé tartozik többek közt az IBM és a PayPal is - írja a Reuters. A fizetős csomag magában foglalja a rendelkezésre állást, a korlátlan üzenetkeresési funkciót, az SSO-t és a különböző exportálási lehetőségeket. Tehát a Slacktől sem áll kifejezetten messze a vállalati ügyfelek kiszolgálása. A kommunikációs platform jelenleg napi 5 millió aktív felhasználóval rendelkezik, akik közül 1,5 millió fizet a szolgáltatásért. A hírek szerint a cég bevétele most mintegy 1 milliárd dollár évente és ezzel már közel áll a nyereségességhez.

Stewart Butterfield, Slack vezérigazgató bejelenti a nagyvállalati verziót

A felmerülő 9 milliárd dollárnál sokkal nagyobb volt 2014-ben a Facebook WhatsAppért adott 19 milliárd dolláros összege. A közösségi óriás chatalapú szolgáltatása már havi 1,2 milliárd felhasználóval rendelkezik, viszont a monetizációja továbbra is gondot jelent a vállalat számára. Tavaly novemberben pedig a Microsoft is elindította a chatalapú együttműködésre épülő konkurens Teams szolgáltatást, amelyet az éles indulásakor márciusban mi is kipróbáltunk csapatmunkára. A redmondi cég egyértelmű célja, hogy a felhasználóit megőrizze saját szolgáltatásai keretében a Slackkel szemben, ezért a megoldást az Office 365 csomagon belül kínálja, viszont így nem is érhető el önmagában sem ingyenesen, sem különálló előfizetéssel - így viszont nem annyira egyértelmű versenytársa a Slacknek.

Korábban jelzésképpen az Amazon is megjelent már a piacon a saját B2B SaaS videokonferencia szolgáltatásával Chime néven, amellyel többek között a Microsoftnak és a Ciscónak is konkurenciát állított. Február óta a kifejezetten vállalati felhasználóknak szóló szolgáltatás iOS, Android, macOS és Windows rendszerekre is letölthető - 2 felhasználó videóhívásaira a Basic verzió ingyenes, míg a többet tudó Plus és Pro verziók havi 2,5 és 15 dollárba kerülnek. Támogatja az online meetingeket, videokonferenciákat, a chatet, illetve a képernyő- és fájlmegosztást is.

Elképzelhető, hogy a jövőben a vállalat a Slack meglévő üzleti funkcióit szeretné a saját videós eszközeivel bővíteni, és ezzel még teljesebb szolgáltatást nyújtani a vállalati felhasználóknak. Az Amazon infrastrukturális hátterével és a növekvő AWS értékesítési csapattal a Slack jelentős növekedést érhetne el, ahogy a ZDNet megjegyzi. A The Register viszont azt is hozzátette, hogy a felvásárlás valószínűleg a Slack ingyenes verziójának megszűnését jelentené. A felmerült információkkal kapcsolatban azonban sem az Amazon, sem a Slack nem akart nyilatkozni.