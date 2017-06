Az Atom miatt robbannak az olcsó brazil okostelefonok

Az Intel Atom processzorait hibáztatja egyes okostelefonjainak robbanása miatt a Qbex. A brazil gyártó szerint a SoFIA chipek egyszerűen túlmelegednek, ami bizonyos esetekben az akkumulátorok robbanásához vezet. A cég szerint az ügyben már több mint 35 000 bejelentés érkezett, 4000 ügyfél pedig már pert is indított a Qbex ellen. A brazil gyártó most egy tetemes kártérítést szeretne kapni beszállítójától, az Intel szerint viszont nem bizonyított, hogy a problémát az ő komponensük okozná.

A Qbex szerint ugyanakkor a napnál is világosabb, hogy a készülékek túlmelegedését egy a SoFIA processzorokat érintő tervezési hiba okozza, amiről ráadásul a cég szerint az Intelnek jó ideje tudomása van. A brazil vállalat azt állítja, hogy a chipgyártó és ODM (Original Design Manufacturer) partnerei már 2015 októberében tudták, hogy a Qbex által alkalmazott dizájn problémákat rejt. Az Intel ODM partnere elismerte, hogy a platform a hasonló megoldásoknál nagyobb fogyasztással rendelkezik, ami után nem sokkal a processzorgyártó szoftveres javítást ígért, ám ez végül nem hozta a várt eredményt.

Eközben az Intel leállította az okostelefonos chipek tervezését, ezzel párhuzamosan pedig nem hivatalos információk szerint a szoftverfejlesztő csapatot is leépítette. A Qbex eközben abban a hitben élt, hogy a probléma megoldódott, így a készülékek forgalmazását folytatta a cég. A vádirat szerint a chipgyártó tavaly óta további 1 250 000 darab processzor szállított le a Qbexnek, a botrány kirobbanását követően pedig teljesen magára hagyta partnerét, megszakítva azzal minden kapcsolatot, beleértve a technikai támogatást is.

A tömeges bejelentések hatására a brazil cég végül leállította a SoFIA processzorokra épülő okostelefonok forgalmazását, ugyanakkor a raktárakban még összesen több mint 40 000 darab Intel processzorral szerelt készülék porosodik, amelyeket a processzorok vélt hibája miatt már nem lehet forgalomba hozni. Emellett a Qbex megjegyszi, hogy eddig már 18 000 eladott készüléket cserélt ki vagy fizette vissza az okostelefonok vételárat. A néhány napja benyújtott panasz alapján a brazil cég 100 millió dolláros kártérítést szeretne az Inteltől, aminek jogosságáról első körben a Észak-Kaliforniai Körzeti Bíróság dönthet majd.

Újabb atomcsapás

A beépített globális 3G/HSPA modemmel szerelt SoFIA termékekkel a kifejezetten a belépő szintű termékeket próbálta célozni az Intel. A chip egyik érdekessége, hogy azt tetemes kapacitása ellenére végül egy bérgyártó, a TSMC készítette, ám valószínűleg elsősorban nem emiatt bukott el az Intel több más projektet is gyűjtő okostelefonos próbálkozása, amelynek végét bár bő egy éve jelentette be a vállalat, ám most úgy fest, hogy a pénzügyi eredményeken sok milliárd dolláros lyukat ütő gazdasági rémtörténet tovább kísért.

Ráadásul nem csak az okostelefonokban okoztak kellemetlen problémát az Atomok. Egy év eleji hír szerint a vállalati felhasználásra szánt C2000-es sorozatú processzorok is sorra adják be a kulcsot. A kellemetlen baki miatt a processzorok idő előtt elromlanak, az arra épülő rendszerek pedig emiatt teljesen használhatatlanná válnak. A problémát tetézi, hogy az érintett családba tartozó Avoton és Rangeley kódnevű processzorok elsősorban szerverekben, tárolókban, illetve különféle hálózati eszközökben üzemelnek, így a hiba bizonyos esetekben súlyosabb következményekhez vezetett.