Fordulatos események után távozik az Uber vezérigazgatója

Visszavonul az Uber vezérigazgatója, Travis Kalanick miután sorozatban buktak ki a vállalaton belüli problémás kulturális viszonyok, illetve azok következményei, például a hatósági személyek szándékos megvezetése. A belső vizsgálat konklúziója Kallanick felelősségi körének átgondolását, illetve átcsoportosítását egyaránt ajánlja, ezért a vezérigazgató bizonytalan időre elhagyja a céget.

Az Uber kulturális problémáinak felszínre törése Susan Fowler történetével kezdődött, aki 2015-ben megbízhatósági mérnökként csatlakozott a csapathoz, majd év eleji felmondása után egy februári blogbejegyzésben ismertette a vállalaton belüli szexizmussal és zaklatással kapcsolatos negatív tapasztalatait. Ebből kiderül, hogy a csoportvezető már az első munkanapon szexuális ajánlatot tett az újonnan felvett mérnök hölgynek a céges chaten, amelyet Fowler azonnal jelentett is a HR-nek képernyőmentések formájában. A részleg és a felettesek azonban kirúgás helyett a mérnöknőt kérték arra, hogy nézze el az "először előforduló ártatlan hibát", mert rosszul éreznék magukat, ha egy jól teljesítő menedzsert kellene megbüntetniük.

Az eset után Fowler a kilépés helyett inkább egy új csapathoz csatlakozott a cégen belül. Később pedig más mérnöknőket is megismert, akik hasonló szituációkról számoltak be az Ubernél - többek között az is világossá vált, hogy a csoportvezetőnek nem az volt az első botlása, és a HR rendszeresen szemet hunyt a viselkedés felett. Emellett a projektek a háttérben zajló "politikai játszmáknak" voltak kiszolgáltatva, ami a beszámoló szerint teljes káoszt eredményezett a munkában. Egy átszervezés következtében a mérnököket egy másik szervezetbe helyezték, de Fowler kérelmét fals indokkal utasították el, majd utólag az értékelését is lerontották.

Korábban a szervezet 25 százaléka állt női munkaerőből, az átszervezés után viszont már csak 6 százalék, amelynek csak egy részét indokolta az áthelyezés, a többiek kiléptek a folyamatosan tapasztalható szexizmus miatt. Fowler az eseteket folyamatosan jelentette a HR-nek dokumentációval együtt, de a részleg nem csak hogy nem tett semmit, de utólag letagadta, hogy bármilyen incidenst jelentettek volna feléjük. Később pedig Fowler főnöke jelezte, hogy nem szabadott volna semmit jelentenie a HR-nek, és kirúgással fenyegette, ha még egyszer megteszi - ehelyett a mérnök végül a kilépést választotta.

Változtatni kell a gyakorlaton

A bejegyzést követően az Uber bejelentette, hogy a cégen belüli szexuális zaklatás felszámolása miatt vizsgálatot indít, amelynek vezetésére Eric Holder korábbi főügyészt, illetve Tammy Albarrant, a Covington & Burling jogi cég partnerét kérte fel - számolt be róla a TechCrunch. A belső vizsgálattal párhuzamosan sorozatban merültek fel más problémák is az Uberrel kapcsolatban. A Bloomberg nyilvánosságra hozott egy olyan videót is, amelyben Travis Kalanick vezérigazgató egy Uber-sofőrt sérteget, aki az alacsony juttatások miatt panaszkodik. Emiatt később az igazgató elnézést kért, és maga is beismerte, hogy segítségre van szüksége ahhoz, hogy jobb vezető legyen, ezért egy ügyvezetőt kezdett keresni a cég irányítására.

Nem vetett túl jó fényt az Uberre az sem, mikor kiderült a Greyball nevű szoftver létezése, amely a vállalatot ellenőrizni próbáló hatósági személyeket igyekezett félrevezetni (például Budapesten is). Az ellenőrök számára az autók az eredetitől eltérő helyen jelentek meg a térképen, nem kaptak fuvart vagy utólag lemondták a rendelésüket. A nyilvános bocsánatkérés helyett a vállalat biztonsági főnöke kezdett magyarázkodásba a "greyballing" módszerrel kapcsolatban. Egy blogbejegyzésben kifejtette, hogy a technológiát "például új funkciók tesztelésére, marketing célokból, csalásfelderítésre, a partnerek fizikai bántalmazásának elkerülésére vagy a felhasználói szabályzat megsértésének detektálására" használják, de az igazgató ígéretet tett annak felülvizsgálására, hogy a rendszer ne érintse a hatósági személyeket.

Elbocsátások és új kulturális szabályok

Egy másik vizsgálat is folyt a Holder mellett, amelyben a Perkins Coie ügyvédi iroda 215 szexuális és más típusú zaklatással kapcsolatban bejelentett ügyet vizsgált az Ubernél. Ennek eredményeként húsz embernek kellett távoznia, a kirúgott személyek nevét nem hozta nyilvánosságra a vállalat, de azt lehet tudni, hogy többek közt a szoftvermérnökök igazgatóját is elbocsájtotta az Uber, akiről korábbi Google-dolgozóként derült ki egy szexuális zaklatási ügy. Ezenkívül másik 31 dolgozónak tanácsadóhoz vagy tréningre kell mennie, továbbá 7 munkavállaló írásbeli figyelmeztetést kapott a viselkedése miatt. A jobb stratégia és az új brand kialakítása érdekében pedig a vállalat két nőt vett fel, Bozoma Saint John korábban az Apple marketingigazgatója volt, Frances Frei pedig a Harvard stratégiáért felelős alelnöke - tőlük reméli az Uber az utóbbi időben kialakult erősen negatív kép javítását, számol be róla a Bloomberg.

Travis Kalanick

Júniusban ért véget a Holder-vizsgálat, amelynek részletes eredményét az Uber nem hozza nyilvánosságra, de a történtek után nagyjából sejteni lehet annak tartalmát, melynek során Fowler állításainak helyességére kerestek bizonyítékokat a diszkrimináció és a zaklatás kapcsán. A vizsgálóbizottság azonban egy több pontból álló ajánlást pubikusan is megfogalmazott, amelynek elfogadásáról az Uber igazgatósága a héten döntött, hogy a jövőben szeretnék betartani annak minden pontját.

Az ajánlás külön alfejezetben, részletesen foglalkozik a vezetőséggel, többek közt Kalanick felelősségének csökkentésével, amelynek egy részét az új ügyvezetőhöz lehetne átcsoportosítani. Továbbá a Holder-vizsgálat eredménye szerint olyan mérőeszközöket kellene kifejleszteni, amellyel az igazgatóság elszámoltatható, és növelni kellene a diverzitásért felelős igazgató feladatkörét. Ezenkívül a belső folyamatok ellenőrzésére is kitér az irat, amelyben például egy auditáló bizottság kialakítása és a HR-re beérkező panaszok kötelező rögzítése játszhatna szerepet. Olyan részletességig is elmegy az ajánlás, hogy a vállalatnak tiltania kellene a romantikus kapcsolatot a fölé- és alárendelt munkatársak között, és hogy szabályoznia kellene az alkoholfogyasztás korlátait.

David Bonderman

A helyzetet tetézte, hogy az ajánlások megvitatásáról szóló céges rendezvényen az egyik igazgatósági tag újabb szexista megnyilvánulással válaszolt. Az egyik tanácstag, Arianna Huffington épp azt jegyezte meg: "adatok bizonyítják, hogy ha egy csapatban van egy női tag, akkor sokkal valószínűbb, hogy lesz egy másik női tag is". Erre David Bonderman igazgatósági tag bekiabálta: "Valójában azt mutatja, hogy annál több fecsegés lesz." Később Bonderman emailben kért elnézést a dolgozóktól a "szükségtelen és tiszteletlen" megjegyzése miatt, majd pedig le is mondott a posztjáról. Indoklásában azt írta, hogy az Uber próbálja felszámolni a korábbi kulturális problémáit, jelentős változásokat tenni, ami nagyon fontos a cég jövője szempontjából, és ő nem akarja a megjegyzésével hátráltatni a változást. - idézi a The Washington Post.

Kalanick is búcsúzik, egy időre biztosan

A Holder-féle ajánlások elfogadásával egy időben Kalanick bejelentette, hogy egy időre szeretne távozni a vezérigazgatói pozícióból és önmagát fejleszteni. Búcsúlevelében azt írja, szeretne az Uber 2.0-n dolgozni, de ehhez "először a Travis 2.0-n kell dolgozni, hogy olyan vezető legyen, amelyre a cégnek szüksége van" - idézi a Recode a dolgozóknak küldött levelet. A döntését azzal is indokolja, hogy fel kell dolgoznia édesanyja közelmúltban bekövetkezett halálos hajóbalesetét, amelynek következtében apja is kórházba került. A háttérben viszont minden bizonnyal inkább a Holder-vizsgálat elkeserítő végeredménye áll, amely rávilágított az évek óta botrányosan működő céges kultúrára.

Ha a vezérigazgató valaha visszatér, akkor is valószínűleg kisebb felelősségi körrel fog rendelkezni mint a korábbiakban. A helyzeten valószínűleg az ajánlásban is jelzett, megfelelő képességekkel rendelkező ügyvezető segíthetne, de mivel még nem találta meg az Uber a szükséges személyt, ezért a vállalat vezetését Kalanick a következő időszakban egy 14 fős igazgatóságra bízta, amely kétséges, hogyan tudja majd közösen irányítani a belső működés szempontjából eleve válságban lévő vállalatot.