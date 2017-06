Bemutatkozott a Tails 3.0

Megérkezett a Tails 3.0, a biztonságot előtérbe helyező asztali operációs rendszer - amelyet Edward Snowden is megbízhatónak kiáltott ki - több fontos újítást is hoz, melyek közül talán a leglényegesebb, hogy a szoftver immár a Stretch néven is ismert Debian 9-re épít. A Tails lényege, hogy minden elérhető eszközzel követhetetlenné teszi a felhasználót: az összes kimenő hálózati forgalom a Tor hálózatát használja. A gazda gépen pedig live rendszerként, vagyis a háttértár nélkül fut, kizárólag DVD-t (vagy USB kulcsot) és a helyi RAM-ot használva, így a rendszer leállítását vagy újraindítását követően nem hagy maga után nyomot.

A Tails fejlesztőcsapata feszes tempót diktált, maga a Debian 9 ugyanis június 17-én válik hivatalosan elérhetővé, annak előnyeit tehát a Tails felhasználói már korábban élvezhetik, ráadásul a fejlesztők a Debian csapata számára is előre jelezhetik az esetlegesen felfedezett biztonsági réseket.

Az újítások már a rendszer indításánál kezdődnek: a Tails Greeter appot, azaz a rendszer kezdeti beállításain végigvezető ablakot az alapoktól tervezték újra. A szoftver használata ennek megfelelően sokat egyszerűsödött, a beállítások egyetlen ablak felületére költöztek, azok listája pedig a nyelvi és földrajzi beállításokkal kezdődik, hogy igény szerint saját nyelven lehessen haladni a folyamattal. Ha kell, a kisegítő lehetőségek is rögtön bekapcsolhatók - az újítások mögött egyébként a Numa Paris UX-es csapata és önkéntesek állnak. A Tails 3.0-nál a korábbi verziókban a számítógép kikapcsolásakor tapasztalt, véletlenszerű összeomlásoktól is elköszönhetünk.

Az asztali felület is megújult, a rendszer már a tavaly év elején debütált 2.0-s verzióval GNOME-ra váltott, amelynél mostantól a sötét felület válik alapértelmezetté. Emellett a felület fájlkezelője is letisztultabb lett, továbbá az értesítési felület is használhatóbbá vált, a korábbi értesítések könnyebben elérhetők róla.

A Tails 3.0-val a fejlesztők elengedték a 32 bites rendszereket, a szoftver csak 64 bites számítógépeken működik. Noha a fejlesztők szerint ez nem volt könnyű lépés, biztonsági szempontból fontos döntésről van szó, a szigorúan 64 bitre váltással nem csak az NX bit támogatásra számíthatnak, de több biztonsági rés ellen is bevédi magát vele a rendszer. Így ráadásul a Tor Browser 7.0-s verziója is elérhetővé válik, amely a Firefox 52-re épül. Ebben már a több folyamatra bontott végrehajtás is támogatott - noha nem olyan szinten, mint az épp most rajtolt Firefox 54-ben - valamint a content sandboxing támogatása is megjelenik benne, így megnehezítve a böngésző esetleges biztonsági réseinek kihasználását.

Az operációs rendszerrel az ahhoz csomagolt szoftverek is frissülnek, beleértve az 5.2.6-os verzióra avanzsáló LibreOffice-t, az immár 0.92.1-es Inkscape-et, a 2.1.2-es változathoz érő Audacityt, a 2.11.0-s gitet, az 5.0-s Dashert és az emaileket automatikusan titkosító, illetve digitálisan aláíró Enigmail Thunderbird kiegészítőt is, amelynek 1.9.6-os verziója kerül a legfrissebb Tailsre. Végül de nem utolsó sorban a rendszerhez járó KeePassX jelszókezelőnek is már a 2.0.3-as változata jut el a Tails 3.0-ra, amely új adatbázis-formátummal dolgozik - ebbe a szoftver automatikusan importálja a korábbi változatban tárolt jelszavakat.

A fejlesztőcsapat több korábbi hibát is kigyomlált, az új X.Org display szerver például ígéretük szerint már több friss grafikus hardveren is működik majd, illetve az UEFI bootolás során felmerülő problémáktól is sikerült megszabadulni egyes gépeken (például az X220-as ThinkPadeken). Sajnos azért maradt még egy-két ismert probléma, a Tails nem indul el egyes Intel grafikus hardverrel szerelt eszközökön, illetve a korábban Debianon Icedove-ként futó Thunderbirdből a frissített verzióba való migrációnál is akadnak gondok.

A Tails 3.0 tehát már letölthető, a telepítéshez a csapat útmutatót is közzétett. Korábbi verzióról lehetőség van manuálisan frissíteni, a rendszert - mindeközben pedig már a Tails 3.1-es kiadása is a csőben van, az a tervek szerint augusztus 8-án jelenik meg.