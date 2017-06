Átalakult a Google Maps Helyi Idegenvezetői pontrendszere

Átalakította a Google a Maps-hez kapcsolódó játékos önkéntesrendszer, azaz a Local Guides vagy magyarul a Helyi Idegenvezetők pontrendszerét, amely jelenleg már 30 millió közreműködővel rendelkezik - közli a Google blogja. A felhasználókhoz fokozatosan érkezett meg a frissítés az átszámolt pontjaikról a korábbi tevékenységeik alapján. A legmagasabb mostantól kezdve a 10-es szint, amelyre legalább 100 ezer pont összegyűjtésével lehet eljutni. Így próbálja a Google ösztönözni a felhasználókat, hogy ne csak megnézzék a Google Maps helyszínek adatlapjait, hanem aktívan vegyenek részt az adatok feltöltésében, a szerkesztésében és a helyek értékelésében. A vállalat példákkal szemlélteti a közleményben, hogy a minél pontosabb adatlapok hasznos lehetnek kifejezetten a fogyatékkal élők közlekedésének megkönnyítéséhez, a kiskereskedelmek népszerűsítéséhez vagy akár a közeli kórházak, rendőrségek megtalálásához is.

A pontrendszer átalakítására már nagy szükség volt, korábban ugyanis maximum 5-ös szintre lehetett eljutni 500 pont elérésével, de ezt már sokan elérték és ennél nem volt magasabb a ranglétrán. Ehhez pedig úgy lehetett eljutni, hogy minden újonnan felvitt tartalomért csak egy pont járt, például a véleményezésért, az értékelésért vagy a fotó hozzáadásáért - egy helyszínen minden tevékenységgel csak egyszer lehetett pontot kapni, tehát hiába töltött föl valaki több fényképet egy ponthoz. Egyrészt a Google azon változtatott, hogy mostantól minden újabb hozzáadott információért új pont jár, másrészt a tevékenységeket is jobban súlyozta az új pontrendszerben.

Innentől kezdve az értékelés, a válasz küldése és az ellenőrzött tények továbbra is 1-1 pontot érnek, viszont a véleményenként, fényképenként és szerkesztésenként már 5 pontot lehet kapni. A legmagasabb értékkel pedig a hely hozzáadása bír, amelyért 15 pont jár a feltöltőnek. Egy egyszerű regisztráció után a Google minden egyes térképhez hozzáadott információ után számolja a pontokat, bár ennek átfutási ideje akár egy nap is lehet. A korábban regisztrált Helyi Idegenvezetőknek a frissítéssel a Google automatikusan átszámolja a pontjait az új értékek szerint.

A feltöltéshez jutalomrendszer is kapcsolódik, korábban így sikerült sok felhasználót motiválnia a cégnek, hogy elérje a 4. szintet és ezzel együtt két évre 1 terabájtos ingyenes Google Drive tárhelyhez jusson. Az ajándék tárhely méretét később csökkentette a cég 100 gigabájtra és egy éves időtartamra, most pedig már teljesen kivezette a rendszerből. Helyette különböző új funkciók és időszakosan kedvezményes szolgáltatások kipróbálására lesz lehetősége a 2-es szint feletti résztvevőknek.

A jelenlegi akció szerint "a kiválasztott országokban", köztük Magyarországon is, 4-es szinten és afelett három hónapos Google Play Music előfizetéshez lehet hozzájutni azoknak, akik még nem próbálták ki a szolgáltatást. Továbbá a 4. szintet elért Helyi Idegenvezetők a Google Play kínálatában szereplő és a promócióba bevont filmek közül egynek a kikölcsönzésére 75 százalékos kedvezményt kapnak november 30-ig. Emellett pedig 4-es szint felett szintenként különböző virtuális kitűzők is jelzik a közreműködés aktuális állását, amellyel a Google Maps felhasználói könnyebben dönthetnek arról, hogy melyik közreműködő "tapasztaltabb". Ezeket a jutalmakat a cég folyamatosan teszi elérhetővé a pontok átszámolását követően. A Google számára azért is jó ez a módszer, mivel befolyásolhatja, hogy milyen más szolgáltatásait kezdjék el igénybe venni a felhasználók, és így mihez szokjanak hozzá, amelynek a későbbiekben az előfizetői is lehetnek.