Akár 2020 előtt befuthatnak az első 5G hálózatok

5G-vel kapcsolatos témák kiemelt szerepet kaptak az idei Huawei Innovation Day rendezvényen. Abban valószínűleg már semmi meglepő nincsen, hogy a Huawei (is) gőzerővel dolgozik az ezzel kapcsolatos, meglehetősen széles palettát átfogó fejlesztési csomagon, hisz az ötödik generációs mobilhálózat számos (nagy profittal kecsegtető) technológiának ágyaz majd meg, legyen szó okos városokról, önvezető autókról, vagy éppen különféle VR/AR megoldásokról.

Az 5G-s fejlesztések helyzetjelentéséről Rahim Tafazolli, a Surrey Egyetem professzora beszélt, aki többek között az oktatási intézmény részeként, illetve annak területén működő 5G Innovation Centre (5GIC) alapítója is. A létesítmény a munkálatokhoz komplett infrastruktúrával rendelkezik, az optikai hálózathoz mintegy 44 bázisálommás társul, a különféle szimulációkhoz pedig egy nagy számítási kapacitású privát felhőt építettek ki a partnerek. A 2012-ben indított központban a kormány mellett számos gyártó is szerepet vállalt, a meglehetősen hosszú lista első helyein pedig a kiemelt támogató Huawei is ott van. A lassan 5 éve kitűzött cél az 5G hálózat definiálása, valamint a komplett keretrendszer kifejlesztése.

20 évre tervezik

Tafazolli szerint az 5G fejlesztését a komplexitás ellenére rekord idő alatt kipipálják majd. Az egyre gyorsuló tempó illik a kvázi nulladik generációs TACS/ETACS rendszerek bemutatkozása óta kirajzolódott képbe, a 80-as évek elején elrajtolt első mobilkommunikációs rendszerek óta ugyanis folyamatosan rövidül az újabb rendszerekhez szükséges fejlesztési idő. Míg a 3G-s hálózat bemutatásához körülbelül 10 évre volt szüksége az iparnak, addig a 4G esetében az idő 9 évre mérséklődött, jelen állás szerint pedig az 5G-hez még ennél is kevesebbre, mindössze 7-8 évre lesz szükség.

Ennél nem csak érdekesebb, de sok szempontból fontosabb is, hogy Tafazolli szerint az 5G extrém hosszú életutat futhat majd be, a professzor és csapata ugyanis úgy látja, hogy 2040 előtt nem érkezik majd hatodik generációs megoldás. Mindez a rohamléptekkel növekvő adatforgalmat, illetve a lassan már csapból folyó negyedik ipari forradalmat is számításba véve erősen optimistának tűnhet, ugyanakkor az 5G képes lesz egészen szélsőséges értékekig skálázódni, a következő generációs hálózatok a 4G-hez képest nem csak látványosan nagyobb sávszélességgel, lényegesen több eszközt szolgálhatnak majd ki, hanem mindezt számottevően alacsonyabb késleltetés (<10 milliszekundum) mellett biztosíthatják majd, ami többek között az önvezető járművek (megfelelő) működésének egyik sarkalatos pontja lesz.

Akár az évtized-forduló előtt

Tafazolli szerint a fejlesztés folyamata remekül halad. A professzor mérföldkőnek titulálta, hogy idén februárban sikerrel zárult egy az 5G sávszélességének határát feszegető kísérlet. A teszt során a hálózattal másodpercenként 172 bit/hertz tempót értek el, ami a 4G hatékonyságának ötvenszeresét jelenti. Ezt kiaknázva idén már a 10 gigabites sávszélességet biztosító cella kialakítása az 5GIC egyik nagy célkitűzése.

Hasonló mérföldkő, hogy network slicing műveletéhez (vagy "hálózatszeletelés") már kevesebb mint 2 percre van szükségük a fejlesztőknek. Az SDN-ekre, illetve virtualizációra építő megoldás hatékonyabb és jóval gazdaságosabban működő hálózatokat ígér, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználási prioritások szerinti allokálásával. A szervereken létrehozott virtuális hálózatot több szeletre bontják, annak megfelelően, hogy az adott hálózatot éppen hány felhasználó és milyen céllal veszi igénybe. Így a különböző alkalmazásokhoz nincs szükség dedikált hardverre, helyette az egy általános célú, és ami fontos rendkívül rugalmas rendszeren tud működni, amely gond nélkül igazodik a változó igényekhez. Ehhez kapcsolódik, illetve hasonló célt szolgál az NFV (Network Functions Virtualization) is, ennek fejlesztését ez az SDN-nel egyetemben még idén befejezné az 5GIC.

Tafazolli szerint amennyiben a munkálatok sikerrel zárulnak, úgy az idei év végén megszülethet a végleges iparági 5G szabvány első specifikációja. A professzor és csapata szerint az időpont jelen állás szerint nem tűnik elrugaszkodottnak, ezért az 5GIC jövő év első negyedévében már szabványos 5G end-to-end rendszert tesztelne, bő egy évvel ezt követően pedig már az első komplett, kereskedelmi hálózat is kiépülhet. Amennyiben Tafazolli előrejelzése beigazolódik, úgy már az eddig rendre hangoztatott 2020-as dátum előtt elrajtolhat az ötödik generációs mobilhálózat.