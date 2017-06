Végül 4,48 milliárd dollárért kelt el a Yahoo

Lezárult a Yahoo felvásárlása, amely a Verizon médiás leányvállalatában folytatja tovább a működését, a 2015-ben bekebelezett AOL csoport mellett - írja a Verizon közleménye. Az Oath-nak keresztelt cég összesen 50 médiát és technológiai brandet tartalmaz, úgy mint a TechCrunch, Engadget, HuffPost és Yahoo Sports, Yahoo Finance oldalakat, különböző appokat és szolgáltatásokat, mint például a Yahoo Mailt, valamint a Tumblrt. A kimondott cél, hogy a Verizon a legnagyobb médiakonglomerátumokkal, akár a Google-lel és a Facebookkal versenyre kelő portfóliót építsen fel.

A felvásárolt nagy látogatószámmal rendelkező yahoos és AOL-os oldalak, valamint a Verizon saját internetszolgáltatásának ügyfelei egy széles képet fognak kirajzolni arról a cég számára, hogy a felhasználók mivel töltik el az idejüket online környezetben. Ebből következően pedig jobb célzott hirdetéseket tudnak előállítani a látogatók számára, amelyhez szintén hozzájárul a Yahoo meglévő BrightRoll videós hirdetési rendszere vagy a ONE by AOL mobilos, videós, kereső, natív és programozott hirdetési platform. A leányvállalat felépítését Tim Armstrong, az AOL korábbi vezérigazgatója és a 2016 július óta zajló Yahoo integráció irányítója kapta meg feladatként.

"A márkák jövőjét építjük fel a technológia, a megbízható tartalmak és a differenciált adatok felhasználásával. Fogyasztói márkáink vezető szerepet töltenek be a hírekben, a sportban, a pénzügyekben, a technológiában, a szórakoztatásban és az életmódban, amelyek a vezető hirdetési technológiai platformjainkkal párosulnak. Most hogy a felvásárlás lezárult, izgatottan irányítjuk a fókuszunkat arra, hogy konzumer média számára a legjobb cég legyünk, és a legjobb partner a hirdetők és a kiadók számára." - mondta Tim Armstrong.

Marissa Mayer Yahoo vezérigazgató viszont a felvásárlással együtt távozik a vállalattól, aki öt évvel ezelőtt vette át a cégvezetést. Akkoriban a kinevezése ígéretesnek tűnt, mivel ezt megelőzően a Google-nél töltött több mint egy évtized alatt olyan sikeres termékekkel foglalkozott, mint például a kereső vagy a Google Maps - jegyzi meg a The Verge. A vállalat értéke ugyan megháromszorozódott az elmúlt években, de ez leginkább az Alibaba tulajdonrésznek volt köszönhető, amely nem kerül a Verizon tulajdonába.

Eközben viszont súlyos adatszivárgási problémák is felmerültek a Yahoo-val kapcsolatban. 2013 augusztusában egymilliárd különböző felhasználói fiók adatait lophattak el a támadók, és erre is csak a rendvédelmi szervek jelzése alapján figyelt fel a vállalat. Egy évvel később pedig 500 millió fiókot törtek fel, mint később kiderült az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) felbérelt hackerei - ez utóbbi támadásról ráadásul már 2014-ben tudomást szerzett a Yahoo, de nem értesítette róla felhasználóit. Mindez azt eredményezte, hogy a Verizon 350 millió dollárral csökkentette az eredetileg ajánlott 4,83 milliárd dolláros árat - így fizet végül 4,48 milliárd dollárt érte.

A Verizon a Yahoo brandet és a cég tevékenységének nagy részét is felvásárolta. A korábbi Yahoo pedig Altaba néven folytatja tovább a működését, vezérigazgatója Thomas McInerney, aki a Yahoo korábbi igazgatósági tagjai közé tartozott. A cég feladata pedig a 15 százalékos, nagyjából 30 milliárd dollért érő Alibaba és a 36 százalékos, 8 milliárd dollár értékű Yahoo Japan tulajdonrész kezelése, amely eddig is a vállalat piaci értékének túlnyomó részét adta - a Microsoft korábbi 45 milliárd dolláros ajánlata ezekkel együtt a teljes Yahoo-ra irányult, így nem hasonlítható össze a mostani vételárral. Ezenkívül az Excalibur IP szabadalmakkal foglalkozó leányvállalat irányítása is maradt az Altaba tulajdonában, amelyet egyébként a vállalat külön szeretett volna értékesíteni, ezért is választotta külön cégbe, de erre még azóta sem került sor.