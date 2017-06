Firefox 54: szaporodnak az önálló folyamatok

Megérkezett a Firefox 54.0-s kiadása, ezzel pedig elrajtolt a böngésző első stabil verziója, amely a megnyitott weblapok futtatását minden felhasználónál több rendszerfolyamatra osztja szét. Az Electrolysis néven még 2009-ben indított projekt a böngésző kódbázisán végzett egyik legkomolyabb módosítás. A nagyszabású kezdeményezés megvalósítását célzó fejlesztések először közel egy éve, tavaly augusztusban jutottak el a stabil Firefox 48-as kiadásába, noha annak megjelenésekor a fejlesztők csak a felhasználók egy százalékánál élesítették a megoldást, amelyet fokozatosan 50 százalékra tornáztak fel - az 54-es kiadás pedig várhatóan a funkcionalitást több lépcsőben végre mindenkihez eljuttatja.

A fentebb is említett 48-as kiadásban az új architektúra csak nagyon alapszintű bontást engedett meg magának, az UI-ról választotta le a tartalmat (a weboldalakat), így lényegében két részre szedve a böngésző működését. Az 54-es verzióval a böngésző a UI mellett akár négy folyamatra bomlik, így egy erőforrásigényesebb weboldal nem fogja az összes többi lapot is lelassítani, illetve a modern számítógépek hardvereit is sokkal jobban ki tudja használni a böngésző - a későbbiekben a tervek szerint minden oldal saját folyamatot kap majd.

A megoldás bevezetése időszerű, hiszen ahogy a Mozilla is rámutat, mára a weblapok átlagos mérete közel 2,5 megabájt, az elszaporodó lapokkal így könnyű sok rendszererőforrást felélni, különösen ha mindez egy folyamatba van zsúfolva. A hányatott sorsú Electrolysisszel a cég gyorsabban betöltődő, reszponzívabb weboldalakat és kevesebb összeomlást ígér. A frissítéstől a leglátványosabb javulásra a szerényebb hardverrel, kevesebb memóriával szerelt gépek tulajdonosai számíthatnak, a Mozilla tesztje szerint az új Firefox Windows 10, macOS 10 és az Ubuntu 16 platformokon is kevesebb RAM-ot fogyaszt, mint a rivális Chrome, Edge vagy Safari böngészők.

A Mozilla szóvivője a VentureBeatnek nyilatkozva megerősítette, jelenleg a Firefox felhasználóinak mintegy felénél érhető el az Electrolysis, a frissítést követően azonban a következő hónapokban a cég elkezdi egyre szélesebb körben bekapcsolni a funkciót. Ha valaki kíváncsi, hogy bekerült-e már a szerencsések közé, az URL sávból az "about:support" oldalra navigálva a "Multiprocess Windows" vagy "Több folyamatú ablakok" rubrikában láthatja, be van-e kapcsolva nála a funkció.

Természetesen a folyamatokra bontás mellett az új verzió több egyéb, kisebb módosítást is tartalmaz, egyszerűsített panelen jelennek meg például a letöltések és egy sor biztonsági frissítés is érkezett a böngészőhöz. Az ugyancsak frissülő androidos verzió szintén megkapja a maga hibajavításait, abban ráadásul a hang- és videólejátszáson, valamint a könyvjelzők szinkronizálásán is csiszoltak a fejlesztők. A Mozilla az év hátralévő részében is komoly előrelépéseket ígér, ahogy fogalmaz, 2017 végéhez közeledve "nagy teljesítményugrásokra" számíthatunk.