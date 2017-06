Cook: tényleg önvezető megoldást fejleszt az Apple!

"Központi technológia, amelyet nagyon fontosnak tekintünk" - nyilatkozott Tim Cook, az Apple elnök-vezérigazgatója a Bloombergnek a cég önvezető autós terveiről. Az alig másfél perces villáminterjúban Cook tömören összefoglalta, hogy az Apple hogyan látja az autós piacot és hogyan igyekszik a céget pozicionálni a robbanás előtt álló területen.

Feje tetejére áll az autóipar

Cook korábban is közölte említés szintjén, hogy az autós ipart nagy érdeklődéssel figyeli és fontos, megragadható lehetőségeket lát ezen a piacon. Most kicsit mélyebb indokolást kaptunk ehhez, Cook szerint egyszerre három irányból is változik az autós iparág. Egyrészt az elektromos hajtás rajzolja újra az erőviszonyokat, másrészt pedig az önvezető technológiák fogják teljesen felforgatni a piacot. De ugyanilyen fontos a harmadik: a járművek megosztása, vagyis az, hogy az egyes autókat nem kizárólag a tulajdonosaik használják. E három "változásvektor" együttesen pedig egy teljesen új helyzetet teremt az autós iparban - és ez az, amit az Apple sem szeretne elszalasztani.

És pontosan mit fejleszt akkor az Apple? Cook precíz megfogalmazásában "autonóm rendszereket", ezek egyike az önvezető autók területét célozza, de "vannak más területek is", amelyeket szintén megtámadna az Apple a közeljövőben. Mindezt pedig a cég mesterséges intelligenciára építi, az autonóm megoldás pedig "minden mesterséges intelligencia-rendszer ősanyja" Cook szerint. Könnyű a válaszból kihámozni, hogy az Apple elsősorban AI-problémának tartja az önvezetést, és értelemszerűen ebből a szemszögből igyekszik megoldani azt.

Az Apple-CEO arra nagyon vigyázott, hogy nyitva hagyja a tulajdonképpeni termék kérdését, Cook egyáltalán nem árulja el, hogy pontosan milyen formában dobná az "autonóm rendszert" piacra a vállalat. Nagy valószínűséggel ennek az az oka, hogy még az Apple sem döntötte el a kérdést véglegesen, elképzelhető, hogy a cég csak az önvezető autók "agyára", vagyis a döntéshozó rendszerre és az azt kiszolgáló szenzorrendszerekre fókuszál és melléhelyezi az autókat ride share rendszerbe illesztő online szolgáltatást is. De nem kizárt, hogy (valamilyen konstrukcióban) akár Apple-logós autó is piacra kerül.

Azt azonban Cook nem győzi hangsúlyozni, hogy az önvezető technológiát az Apple abszolút kritikusnak tekinti és nagyon komoly erőforrásokat áldoz annak érdekében, hogy versenyképes legyen ez a piacon.