Elsőként hoznak FreeSync 2 támogatást az új Samsung monitorok

Két új gamereket célzó monitorral rukkolt elő a Samsung, amelyek különlegessége, a Quantum Dot panelek és az egyik modell 32:9-es képaránya mellett, hogy elsőként támogatják az AMD januárban bemutatkozott FreeSync 2 technológiáját. A csúcsmodell a tiszteletet parancsoló, 49 hüvelykes, ultraszéles C49HG90, amelyet a vállalat minden földi jóval megpakolt, a pénztárca-barátabb modellek pedig a 16:9-es, 31,5 hüvelykes C32HG70, és a 27 hüvelykes képátlójú C27HG70. Az új bejelentések igazodnak a cég más gyártókkal párhuzamosan márciusban felvázolt menetrendjéhez.

A zászlóvivő C49HG90 egymagában hivatott kiváltani egy kétmonitoros összeállítást, ezt tükrözi a monitor dupla Full HD, azaz 3840x1080 pixeles felbontása is. A monstrum 1 milliszekundumos válaszidőt és 144 hertzes frissítési gyakoriságot produkál. A panel nem csak széles, hanem az immerzívebb játékélmény érdekében ívelt is (1800R). A QLED panelhez LED háttérvilágítás is párosul, a gyártó szerint a felső kategóriás UHD tévéinél is alkalmazott megoldásról van szó. Az eszköz továbbá a DCI-P3 színtartomány megjelenítését, illetve az sRGB-nél nagyobb tartományokat is támogatja, noha a vállalat a HDR10 támogatásáról egyelőre nem beszélt. Az eszközön egy teljes méretű és egy Mini DisplayPort aljzatot, illetve két HDMI csatlakozót is találunk, emellett egy USB-A HUB is került rá, két porttal.

A 32:9-es kialakítás kifejezetten merész lépés a Samsung részéről. Míg a 21:9-es megoldások egyre gyakoribbak és népszerűbbek, ezzel az ultra-ultraszéles elrendezéssel más gyártók még nem próbálkoztak meg. Hogy érezhetők legyenek a monitor méretei, az közel 1,2 méter széles, és az 1800R-es értékkel kifejezetten erősen hajlított, a paneltől 1,8 méterre állva is mintegy 37 fokos látószöget biztosít, asztalnál ülve pedig széltében legalábbis jó eséllyel az egész látómezőt betölti. Noha a koreaiak monitora két kijelzőt is képes helyettesíteni a köztük húzódó káva, rés nélkül, ráadásul egy sor élmezőnybeli funkciót is találunk benne, a csúcskategóriás eszközökre vadászók már relatíve alacsonynak találhatják a dupla Full HD felbontást, és 84,4 PPI-s pixelsűrűséget, mikor már mindenhol a 4K áll a középpontban.

Cserébe viszont a 4K-hoz szükségesnél szerényebb vassal is megmozdítható a széles panelen megjelenített tartalom - nem kizárt tehát, hogy aki kétmonitoros íróasztalán rakna rendet, ad egy esélyt a Samsung elnyújtott szörnyetegének. A kisebb modellek, azaz a C32HG70 és a C27HG70 felbontása 2560x1440 pixel, ettől eltekintve azonban lényegében ugyanazt tudják, mint a nagy testvér, igaz mini DisplayPort nem jutott rájuk. A panelek itt is íveltek, és természetesen az eszközök a FreeSync 2 támogatást is megkapják.

Az AMD technológiájának második generációja kifejezetten a csúcskategóriás monitorokat célozza, és az első verzióval szemben a HDR-t tolja előtérbe, a változtatható frissítési gyakoriság másodlagossá válik. A megoldás a Windows alatti HDR támogatást egyszerűsíti azáltal, hogy számos, a HDR üzemmódhoz kapcsolódó feladatot levesz a Windows válláról és inkább saját hatáskörben végez el. A FreeSync 2 lényegében egy saját HDR pipeline-t hoz létre, amely a Windows többlépcsős HDR színbeállítási folyamatát egyetlen lépésre egyszerűsíti: az egyes játékok a beállítást közvetlenül a FreeSync 2 támogatással rendelkező monitorok natív megjelenítési képességeihez igazodva végzik, a streamet pedig az AMD driverei és hardvere juttatják el a megjelenítőhöz, anélkül, hogy külön másodlagos színbeállításra lenne szükség. Ehhez persze az adott játék oldaláról is szükség van támogatásra, amihez az AMD FreesSync 2 API-t is ad. A frissített FreeSync mindezek mellett az LFC (Low Framerate Compensation) támogatását is megköveteli a monitoroktól.

A technológia tehát elsőként a Samsung új kijelzőin mutatkozik be. Ezek közül a legdrágább választás értelemszerűen a C49HG90 csúcsmodell, amely már június végén elérhetővé válik, nettó 1499 dolláros áron - ami még úgy sem olcsó, ha két monitor árának tekintjük. A 31,5 hüvelykes C32HG70 nettó 699, a 27 hüvelykes C27HG70 pedig 599 dollárba kerül majd.