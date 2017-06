Szerkeszthető PDF-et készít az Adobe Scan

Ingyenes mobilalkalmazást jelentetett meg az Adobe, amely a hagyományos dokumentumokból szerkeszthető PDF változatot készít - szerepel a cég közleményében. Az Adobe Scan az egyszerű képből másik formátumra konvertáló megoldásokkal szemben beépített optikai karakterfelismerővel (OCR) rendelkezik, így a PDF szövegei is kereshetőek, kijelölhetőek, másolhatóak vagy kiegészítő szoftverekkel az Adobe termékeinek a legtöbb funkcionalitására képesek. A vállalat legfőbb érve az app megjelentetése mellett, hogy a mai mobilt előnyben részesítő világban is szeretne szolgáltatást nyújtani, így a Scant Android és iOS változatban is elérhetővé tette.

Természetesen az Adobe Scan a vállalat felhőjére optimalizált, így a kép elkészítése után a szkennelt változatot az ingyenesen használható Adobe Document Cloud tárhelyre tölti fel, vagy pedig az Acrobat DC és az Acrobat Reader DC előfizetők még több lehetőséghez hozzáférnek - ilyen lehet például a dokumentumok rendezése vagy a szövegmagyarázatok készítése. Ezenkívül együttműködik az Adobe Sign funkcióval is, amely automatikusan aláírja és bármely eszközről elküldi az aláírt dokumentumot.

Egyszerű dokumentumok szkennelése mellett a cég közleménye szerint az app sokkal több dolog beolvasására képes, mint például a vásárlás nyugtái, névjegykártyák, prezentációk diái vagy a megbeszéléseken a táblára írt jegyzetek. Az Adobe Scan használatával ezek is mind szerkeszthető PDF dokumentummá alakíthatóak. Ehhez pedig a vállalat az Adobe Sensei mesterséges intelligencia és gépi tanulás alapú platformját használta fel, amely felismeri például a papírok és a tárgyak kontúrjait, perspektivikus korrekciót és automatikus tisztítást végez, illetve eltávolítja az árnyékokat.

Az alkalmazás hátrányai közé tartozik, hogy csak az Adobe szolgáltatásaival működik, nem menthető például Google Drive-ba vagy Office-ba az így beszkennelt dokumentum - jegyzi meg a TechCrunch. Hasonló megoldással más cégek is rendelkeznek, ilyen például a szintén ingyenes Microsoft Office Lens, amely szintén képként vagy PDF-ként menti el a nyugtákat, névjegyeket vagy a tárgyalások jegyzeteit, de ez pedig a OneNote, OneDrive, Word és Power Point szoftverekkel működik legjobban. Az Adobe újonnan megjelent alkalmazásának előnye ezzel szemben a szerkeszthető PDF, amellyel a beszkennelt feliratok akár át is írhatóak.