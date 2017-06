A németeknél már sarki boltban vannak a célzott hirdetések

A célzott hirdetéseket az interneten valószínűleg keveseknek kell bemutatni, az online keresések, böngészési előzmények és egyéb tényezők alapján személyre szabott reklámokkal mindenki nap mint nap találkozik, akár a Facebook böngészése közben, akár a kedvenc portálokon megjelenő hirdetések között. Hamarosan azonban nem csak online, de a fizikai üzletekben, bevásárlóközpontokban is megjelenhetnek a megszokott, statikus plakátok és egyéb hirdetések mellett a kifejezetten az adott vásárlónak-vásárlóknak szánt ajánlatok.

A DW cikke szerint a hasonló hirdetési módszerek nem csak közelednek, de Németországban már negyven szupermarketben és a Deutsche Post mintegy száz postájában aktívan tesztelik őket. A rendszereket az Echion marketingvállalat üzemelteti, amelynek ügyfelei pontosan meghatározott célcsoportokat akarnak elérni a cég termékén keresztül. A rendszer egy a pénztárak közelében felállított kijelzőből és kamerából áll, utóbbi a sorban álló vásárlók arcát figyeli.

A kamera mögött dolgozó arcfelismerő szoftver képes megállapítani az egyes ügyfelek nemét, illetve hogy nagyjából hány évesek, majd a kijelzőn annak a cégnek a reklámjait kezdi lejátszani, amelyek célcsoportjába a panelt néző vásárlók beleesnek. Az Echion vezérigazgatója, Michael Kimmich a DW-nek nyilatkozva elmondta, a megoldás nem csak az éppen legjobb reklámok kiválasztására jön jól, a tesztidőszak lezárultával ugyanis pontos adatokkal rendelkeznek majd, hogy az egyes üzletekben milyen csoportok vásárolnak, és hogy egy-egy ügyfélnek megéri-e egyáltalán az adott boltban vagy üzletláncnál hirdetni.

Tudják a vásárlók hogy szemeznek velük?

A legtöbbeknek persze valószínűleg nem a technológia reklámiparra gyakorolt pozitív hatása jut először eszébe a fenti koncepciót hallva, sokkal inkább az általa felvetett, privát szférát érintő problémák. A rendszer fejlesztői éppen ezért igyekeznek hangsúlyozni, hogy a szoftver a vásárlók arcképét, mindössze nagyjából 150 milliszekundum erejéig tárolja az elemzéshez, utána rögtön törli azt, a rendszer csupán a metaadatokat és csak a kiolvasott alap jellemzőket tárolja el. Az információk ráadásul teljesen anonimizáltak, a rendszer semmilyen személyes adatot, nevet vagy egyéb, azonosításra alkalmas jellemzőt nem tárol. Mindezek mellett a termék a tökéletestől is messze áll, hiszen csupán az emberek megjelenése alapján nem tud hibátlan következtetéseket levonni. Könnyen lehet például, hogy a fiatalosabb arcú vásárlókat a valósnál alacsonyabb életkori kategóriába sorolja.

Mindez persze még mindig hagy kívánnivalót maga után, ha az arc elemzése a vásárló tudta nélkül történik. Erre vonatkozó kifogásainak az adatvédelemi kérdésekkel foglalkozó German Foundation for Data Protection szóvivője, Sebastian Himstedt is hangot adott, kiemelve, hogy az Echion rendszere esetében a vásárlók nem egyeznek bele expliciten a hasonló arcszkennelésbe, és nem is tájékoztatják őket megfelelően, hogy a sorban állás közben milyen jellegű elemzés történik. A tesztben résztvevő üzletlánc azzal védekezik, hogy a boltokban egytől egyig fel van tüntetve, hogy az adott helyiségben videós megfigyelés zajlik. Ezzel szemben jogos kifogás ugyanakkor, hogy egyáltalán nem derül ki belőle, hogy nem csak a megszokott biztonsági kamerák működnek az üzletben, hanem a vásárlókról gyűjtött információkat célzott reklámokhoz használják és a cég adatbázisába is bekerül.

Himstedt szerint az enyhén szólva nem megfelelő tájékoztatásnak az is remek példája, hogy a tesztüzemben zajló arcelemzést a sajtónak kellett nyilvánosságra hoznia, nem pedig maguk a hirdető cégek vagy az Echion tett közzé proaktívan tájékoztatást tevékenységével kapcsolatban. Emiatt egy másik adatvédelmi szervezet, a Digital Courage jogi lépéseket fontolgat a vállalat, illetve a programban részt vevő üzletlánc ellen. Az Echion mindenesetre nyitottnak látszik a párbeszédre, vezetősége már egyeztet a helyi adatvédelmi szervekkel.