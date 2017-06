Legalább őszig kéne tartania a feltöltőkártyás adategyeztetésnek

Szinte biztos, hogy jelentős lemorzsolódás várható június 30-át követően a magyarországi feltöltőkártyás előfizetések piacán - ez az a határidő, ameddig a feltöltőkártyával rendelkező ügyfeleknek egyeztetniük kell adataikat a mobilszolgáltatóval, ellenkező esetben a szolgáltató köteles szerződést bontani velük. A törvény által előírt kötelezettségnek ugyanakkor becslések szerint eddig a mintegy négymilliós ügyfélkör fele sem tett eleget, a hátralévő 19 napban pedig már-már fizikai képtelenség, hogy a fennmaradó ügyfelek a rendelkezésre álló módok valamelyikén fel tudják keresni a szolgáltatójukat.

Év eleje óta kötelező, visszamenőleg is

Ahhoz, hogy a határidő közeledtével várható tumultust elkerüljék, a mobilszolgáltatók és a területet szabályozó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyaránt igyekezett időben tájékoztatni az előfizetőket a teendőikről, illetve az adategyeztetés elmaradásának következményeiről. Az (NMHH) január 12-én életbe lépett elnöki rendelete további korlátozásokat is tartalmazott, így egy magánszemély legfeljebb 10, egy jogi személy pedig legfeljebb 50 feltöltőkártyás SIM-mel rendelkezhet egy mobilszolgáltatónál, a megengedett mennyiség feletti előfizetések megszűnnek.

A három szolgáltató közül érthető okokból mindhárom az online adategyeztetést részesíti, illetve részesítette előnyben, bár egyikük (a Vodafone Magyarország) csak nemrég kezdett ilyen lehetőséget kínálni az érintett ügyfélbázis számára. Az operátorok különféle ajándék opciókkal is igyekeznek motiválni ügyfeleit, ugyanakkor a határidő közeledtével egyre nyilvánvalóvá válik, hogy nem lehet minden feltöltőkártyás előfizetőt rábírni, hogy ezen a csatornán egyeztesse le adatait - arról nem beszélve, hogy ez az adategyeztetési mód is rejthet magában buktatókat.

Köszi, jól vagyunk

Az érintett mobilcégek közül láthatóan éppen a legnagyobb feltöltős ügyfélkörrel rendelkező Magyar Telekom tűnik a leginkább optimistának: "Eddig nem tapasztaltunk a folyamatokban torlódást, azt érzékeljük, hogy időarányosan jól haladunk, a kiküldött tájékoztató SMS-ek, ügyféltájékoztatás és a sajtómegjelenések hatására az ügyfelek már nagy számban regisztráltak, kétharmaduk az online csatornát választotta. Nem figyelhető meg olyan tendencia, hogy bármilyen korcsoport vagy területi eloszlás szerint lenne olyan ügyfélkör, amelynek nagyobb a regisztrációs hajlandósága" - nyilatkozták a HWSW-nek a szolgáltató kommunikációs igazgatóságán. A cég hozzátette, folyamatosan egyeztet a hatósággal a regisztrációs folyamat kapcsán, a Telekom ugyanakkor nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésünkre, tett-e bármilyen javaslatot az illetékeseknek a határidő meghosszabbítására.

Ennél valamivel borúlátóbbak a Telenor Magyarországnál, ahol közölték, bár mindent megtesz a cég, hogy az online csatornára terelje az ügyfeleket, komoly rohamra számít a hónap végén az üzletekben. A szolgáltató ezzel párhuzamosan plusz erőforrásokat mozgósított az üzletekbe, ezen a héten még a törökbálinti székház dolgozói is besegítenek önkéntes alapon a legforgalmasabb Telenor shopokban.

A szolgáltató ugyanakkor arra is rávilágított lapunknak, hogy olykor rajta kívül álló okok miatt hiúsulhat meg, vagy lassulhat le jelentősen az ügyintézés: "Szintén többször adtunk tájékoztatást az azonosításra használt központi adatbázis problémáiról, amelyben például a régi papír alapú személyikkel nem is lehetséges az adategyeztetés. Nehézségeket okoz az is, hogy a rendszer nem ad pontos visszajelzést az elrontott adatkitöltésről, így akár 40 percig is eltarthat, mire az ügyfél végigmegy az összes ponton és kitalálja, mi lehet a baj, hol kell másképp beírni az adatot" - mondták el a Telenornál. Többek közt ezért a szolgáltató többször is javasolta az illetékes Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Belügyminisztérium szakembereinek, hogy októberig, de legalább szeptemberig el kéne halasztani az adategyeztetés határidejét.

"Lassan, de megfelelően"

A Telenorhoz hasonlóan a Vodafone is tapasztalta a Belügyminisztérium adategyeztetéshez használt rendszerének problémáit: "A Belügyminisztérium által üzemeltetett, adatellenőrzésre szolgáló rendszer elmúlt hónapokban tapasztalt gyakori hibái és leállásai miatt azonban a Vodafone Magyarország kétségesnek tartja, hogy az összes adategyeztetést sikerül elvégezni június 30-ig" - nyilatkozta a Vodafone sajtóosztálya.

Bár a legkisebb hazai szolgáltatónál eddig nem alakult ki az üzletekben tumultus, a szükséges folyamatok pedig "lassan, de megfelelően" zajlanak, a Vodafone is több alkalommal megpróbálta rábírni az illetékeseket a határidő meghosszabbítására, mindmáig sikertelenül. A brit tulajdonú operátor szerint a június 30-i határidőt legalább év végéig meg kéne hosszabbítani ahhoz, hogy az adategyeztetés az ügyfelek érdekeit semmilyen módon ne sértse.

Európában a magyarhoz hasonló (ugyanazon okból indított), törvényileg előírt regisztrációs folyamat zajlott Lengyelországban tavaly nyártól kezdődően, január 31-i határidővel. Az illetékes szervek ott sem adtak több időt fél évnél az adategyeztetésre, ami végül a helyi hírközlési hatóság, az UKE becslése szerint megközelítőleg 12 millió kártya deaktiválásával járt. Fontos szempont ugyanakkor, hogy Lengyelországban egyáltalán nem volt lehetőségük az ügyfeleknek az online adategyeztetésre.