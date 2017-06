Üzleti chat bevetésére készül az Apple

Az Apple követte a Facebook Messenger példáját, és elkezdett nyitni a vállalatok és a felhasználók közötti kommunikáció irányába az iMessage-ben. A Business Chat először egy frissítésként jelent meg a fejlesztői oldalon, majd a hivatalos bejelentésre az idei WWDC utolsó napján került sor. Az üzleti chat a későbbiekben az iOS 11 részeként a Safari, Maps, Spotlight vagy a Siri segítségével lesz megnyitható. Az üzenetváltás titkosított a felületen, és a megoldás a naptárintegrációt és az Apple Pay-t is támogatja, úgyhogy a felhasználók vásárolni is tudnak majd a chatmegoldáson keresztül - nem csak egymásnak küldhetnek utalásokat. A TechCrunch szerint mindez jó megoldás lehet arra, hogy az iMessage App Store sikerét fellendítse, amely a kezdeti lelkesedést követően meglehetősen alábbhagyott a felhasználók elmaradása miatt.

Legtöbb esetben várhatóan csak egyszerű szöveges üzenetek fognak megjelenni Business Chaten, mivel jelenleg ez az alapvető beállítás, de az Apple kínál funkciókat és támogatást az összetettebb interakciókhoz is, mint például az időpontfoglaláshoz. Az új chatszolgáltatásnak az az egyik célja, hogy a különböző cégek alkalmazásai közül is átvegyen funkciókat, így akár repülőjáratra vagy koncertre is lehet vele helyet foglalni. A fejlesztői weboldal megfogalmazása szerint viszont az a lényeg, hogy a vásárlók választ kaphassanak a kérdéseikre, az ügyfélszolgálat megoldja a problémáikat vagy Apple Pay tranzakciókat hajtsanak végre iPhone-on, iPaden vagy Apple Watchon keresztül a szolgáltatásban.

Emellett az Apple üzleti chat megoldása más ügyfélszolgálati termékekbe is integrálódik, úgy mint jelenleg a Salesforce, a Nuance, a Genesys és a LivePerson rendszere. A TechCrunch-nak Robert LoCascio, a LivePerson vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a felhasználók a cég saját felületéről is képesek lesznek majd Business Chat üzeneteket küldeni a többi hasonló szolgáltatás mellett. Ebben az esetben a cég hosszútávú célja a partneri viszonnyal, hogy kiiktassa a hangalapú interakciókat az ügyfélszolgálati és értékesítési folyamatokból.

A Facebook Messengerrel és WhatsAppal ellentétben az Apple viszont inkább az emberi interakciókat támogatja jelenleg a chatbotok helyett, és hogy elsősorban a vásárlók vegyék fel a kapcsolatot a cégekkel. A kezdeti megoldás tehát az ember-ember közötti beszélgetésekre épít, de a jövőben az Apple még elindíthatja a chatbot támogatást is a platformon. A rendszer tesztelhető és az integrációk fejlesztése elkezdhető az Apple üzleti chatszolgáltatásához, amely az iOS 11-gyel együtt fog megjelenni.