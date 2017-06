Duplázza a legnagyobb iCloud tárhelycsomagot az Apple

Örülhetnek az iCloud felhasználók, az Apple ugyanis nagyobb harsonaszó nélkül megemeli az egyes előfizetésekhez tartozó online tárhelyet, legalábbis a legnagyobb csomag esetében. Havi 10 dollár, hazánkban 2990 forint ellenében eddig az ügyfelek 1 terabájt tárterületet kaptak - ezt mostantól az Apple megduplázza, 2 terabájtra. A bővített tárhelyet az előfizetők automatikusan megkapják - sajnos azonban a duplázás nem terjed ki a kisebb belépőszintű csomagokra, azoknál az ár és a rendelkezésre álló tárhely is változatlan marad. Ennek megfelelően havi 300 forintért 50 gigabájt, 900 forintért pedig 200 gigabájt helyet kaphatunk az iCloudban, és az ingyenes tárterület is maradt 5 gigabájt.

Ugyanakkor ha a szerényebb konstrukciók nem is lettek vonzóbbak, a két drágább csomagot rövidesen lehetőség lesz megosztani. A 200 gigabájtos és 2 terabájtos iCloud tárhely a vállalat ígérete szerint hamarosan megoszthatóvá válik a családtagokkal - így viszont már számottevően olcsóbb lehet, mint ha mindenkinek külön tárterületet kell vásárolni. A megoldás részleteiről az iOS 11 érkezésével hallunk még, a családi csomag is az új mobilos rendszerrel, valamint a macOS High Sierra érkezésével válik majd elérhetővé.

Miközben az Apple tárhelyet növel, az Amazon visszanyes belőle: a cég elkaszálta az Amazon Drive korlátlan opcióját, amelyet a felhasználók évi 60 dollárért vehettek igénybe. Ezért az összegért a vállalat már csak 1 terabájtot kínál, minden plusz terabjátért újabb 60 dollárt kell kicsengetni, egy felhasználó pedig 30 terabájtot használhat összesen. A cég belépőszintű csomagja a 12 dolláros éves díjért használható, 100 gigabájtos tárterület. Aki már korábban befizette a 60 dollárt a korlátlan tárhelyért, az egy éves előfizetés lejártáig még használhatja azt, utána azonban 180 napja lesz rá, hogy 1 terabájt alá csökkentse a tárolt adatmennyiséget, ezután a cég kezd törölgetésbe, kezdve a legfrissebb feltöltésekkel.

Az ingyenes, 5 gigabájtos tárhely itt is megmaradt, továbbá az Amazon Prime előfizetők a későbbiekben is korlátlan mennyiségű fényképet tárolhatnak majd a vállalat szolgáltatásában. A korlátlanul igénybe vehető tárterület visszavonásába nem az Amazon fut bele először, hasonló szolgáltatást a Microsoftnak is csak jó egy évig sikerült nyújtania, 2015-ben visszavonta a megelőző évben bejelentett, korlátlan OneDrive tárhelyopciót, amelyet aztán csak egyes vállalati csomagokban tett ismét elérhetővé. A lépésnél a Microsoft arra hivatkozott, egyesek akár 75 terabájtnyi adatot is tároltak felhős tárhelyén - vélhetően hasonló okok miatt visszakozik az Amazon is.