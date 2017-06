Lekapcsol a Docs.com

Végleg bezárja a redundánssá vált és nem különösebben sikeres Docs.com oldalt a Microsoft. A hivatalos indoklás szerint a Docs.com végét azt hozta el, hogy feleslegessé vált a Microsoft portfóliójában, miután a LinkedIn felvásárlásával a céghez került a SlideShare dokumentummegosztó platform is. A cég pedig úgy döntött, hogy ez utóbbi, sikeresebb szolgáltatást tartja meg, ennek megfelelően pedig a Docs.com-ot viszonylag feszített tempóban kivezeti.

A SlideShare egyébként tényleg sikeres, 70 milliós nézettséggel (feltételezhetően havi egyedi látogatóról van szó), jelentős nagyságú dokumentumtárral és támogatja a Microsoft-féle formátumokat is, így Word és PowerPoint publikálására is alkalmas (a PDF mellett). Így a SlideShare is könnyen beleilleszkedik a Microsoft-formátumok ökoszisztémájába, ehhez képest a Docs.com valóban nem sokat tudott hozzátenni az alap szolgáltatást, a doksik publikálását illetően.

Ma már ezzel fogad mindenkit a Docs.com

A Microsoft a Docs.com kivonulásának forgatókönyvét is ismertette. Június 9-től (tehát a bejelentéstől) új Docs.com fiók már nem hozható létre - a meglévőekkel viszont továbbra is elérhető a teljes szolgáltatás, vagyis további dokumentumok publikálhatóak, a meglévők megnézhetőek, szerkeszthetőek, törölhetőek, stb. Ez a helyzet augusztus 1-ig áll fenn, ekkor szűnik meg a publikálás és szerkesztés lehetősége, megnézni és letölteni tartalmakat viszont továbbra is lehet majd. Egészen december 15-ig, amikor a szolgáltatás hivatalosan megszűnik, az oldal pedig elérhetetlenné válik.

A Microsoft a felhasználókat migrációs megoldással segíti ki, az üzleti felhasználók az OneDrive for Business felé mozgathatják az adataikat, a konzumer felhasználók pedig a sima OneDrive felé mehetnek tovább. Ez a migráció automatizált, előnye, hogy 2018 május 15-ig megőrzik a Docs.com-os linkeket is, azokat a megfelelő OneDrive link felé irányítja át. Érdekes (és az indoklás fényében némileg meglepő), hogy a SlideShare felé nincs migráció, feltételezhetően azért, mert ezt a szolgáltatást még nem integrálta saját felhős rendszereivel a Microsoft.