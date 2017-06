Az internetes forgalom háromnegyedét videók jelentik

Az éves globális IP forgalom négy év múlva elérheti a 3,3 zettabájtot, ami a 2016-os adatok szerint 1,2 zettabájt volt - írja a Cisco most megjelent Visual Networking Index kutatása. Havi szintre lebontva tavaly 96 exabájtos volt a forgalom, amely négy év múlva már 278 exabájt lesz az előrejelzés alapján. Ezzel párhuzamosan a napi legforgalmasabb 60 perces idősáv forgalma is növekszik (2016-ban 51 százalékkal), sokkal inkább mint az átlagos internetes forgalom, amely tavaly 32 százalékkal nőtt.

Főleg az internetes videónézés dominálja jelenleg is az internetforgalmat, de a jövőben még inkább ez lesz a jellemző. A tanulmány külön tárgyalja a hagyományos tévéadás internetes verzióját (IP VoD), amelyben csökkenést jelez előre 2021-re az egyéb internetes videók javára. Emellett megjelennek még a nagyobb forgalommal járó területek között a webes és egyéb adatforgalmak, valamint a fájlmegosztás, amelyek aránya szintén csökkenni fog. A videónézés mellett egyetlen terület nő kiemelhetően, de ez is szolidabb mértékben - az internetes játékok tavaly mindössze a forgalom 1 százalékát jelentették, de ez várhatóan 4 százalékra fog növekedni a következő években.

A különféle videós tartalmak együtt 2016-ban is kitettek 73 százalékot, négy év múlva pedig már 82 százalékra emelkedhet a videónézés miatti forgalom, beleértve az On-demand tartalmakat, a Netflixet és az IP VoD-ot. "Egy embernek több mint 5 millió évbe telne megnézni azt a videómennyiséget, amely a globális IP hálózatokon keresztül 2021-ben minden hónapban keresztül fog menni" - írja a tanulmány. Az most is látható, hogy azok akik csak az internetet használják erre a célra, kétszer annyi forgalmat generálnak, mint a televízió előfizetéssel is rendelkezők a Cisco megállapítása szerint. Viszont nem csak több ember fog több videót nézni, hanem jobb minőségi videókat is fognak majd igényelni - foglalja össze a Recode.

Egy speciális terület az élő videó, amely az internetes videók közül a leggyorsabban növekvő szegmens az olyan szolgáltatások miatt mint például a Facebook Live, a Twitter Live vagy a YouTube Live. Ez a terület 2021-re várhatóan már a forgalom 13 százalékát fogja kitenni 25 exabájttal, a tavalyi 3 százalékos aránnyal elért 1,6 exabájtos forgalomhoz képest.

Még egy érdekes előrejelzés, hogy az okostelefonok által generált internetes forgalom négy év múlva lekörözheti a PC-k forgalmát. Tavaly még a személyi számítógépek 46 százalékát tették ki a teljes IP forgalomnak, de 2021-re ez már csak 25 százalék lesz a a Visual Networking Index alapján. A változás okozói kifejezetten az okostelefonok, amelyek a mostani 13 százalékos arányról négy év múlva már 33 százalékra nőhetnek. Ebből következik az is, hogy jelentősen megnő a vezetéknélküli hálózatok forgalma, míg 2016-ban a fix eszközök jelentették az 51 százalékát, addig a következő négy évben lecsökken az arányuk 37 százalékra, mert a Wi-Fi és a mobileszközök forgalma már el fogja érni a 63 százalékot. Eközben a sávszélesség sebessége közel megduplázódik, és eléri az 53.0 Mbps-t a Cisco előrejelzése szerint.

Metodológia

A Cisco a Visual Networking Indexet elemzői következtetések, saját céges becslések és előrejelzések, valamint közvetlen adatgyűjtés alapján állította össze. Az elemzői következtetések a sávszélességről, a videó előfizetésekről és az internetes alkalmazások felhasználásáról különböző elemző cégek tanulmányain alapulnak, mint például a Gartner, az IDC, Nielsen, az SNL Kagan, továbbá telekommunikációs szabályozók és más vállalatok előrejelzésein. A Cisco ezeket a saját becsléseivel vetette össze, úgy mint az alkalmazások adaptációja, a percalapú és a kilobájt per perc alapú használat. Majd pedig a vállalat a felhasználási és a forgalmi adatokat megvizsgálta a szolgáltatók által megosztott adatokkal összefüggésben.