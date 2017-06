A Softbank veszi meg a Boston Dynamicsot

Ismét gazdát cserél a Boston Dynamics, és vele együtt az ugyancsak a Google-Alphabet portfóliójából elvándorló Schaft vállalat is. A két robotikával foglalkozó céget a Softbank japán gyökerű befektetési alap vásárolja fel. Az üzlet nem jelent nagy meglepetést, legalábbis ami a Boston Dynamics eladását illeti, az anyacég ilyen irányú szándékairól ugyanis már idén márciusban is hallhattunk. Azt egyelőre nem tudni, hogy a cégek pontosan mekkora összegért cserélnek gazdát, sajtóértesülések szerint azonban a potenciális vevők között egészen néhány nappal ezelőttig a Toyota is ott volt, a Nikkei már egyenesen arról számolt be, hogy a japán autógyártó a tárgyalások utolsó szakaszában jár a Google-lel.

Végül azonban az ugyancsak japán Softbankhoz kerül a duó, amely vállalattól már korábban sem voltak idegenek a robotikai törekvések, a nevéhez kapcsolódik a 2014-ben bemutatott Pepper robot, amely az arcmozdulatok és a beszélő hangjának elemzésével képes leolvasni a felhasználók érzelmeit. Japán egyébként általában jó táptalajnak számít a robotika terén, nem csak komoly újítások, de tekintélyes, az iparágat célzó befektetések is érkeznek az országból, mint azt a mostani példa is mutatja. A Softbank közleménye szerint a két vállalat bekebelezésével az új generációs okos robotok hullámának ágyaz meg, amelyek kulcsfontosságúak lesznek az információs forradalom következő lépcsőjéhez.

Bár a japán óriás komoly potenciált lát a felvásárolt vállalatokban, a cégek nem váltották be a Google hozzájuk fűzött reményeit. A keresőóriás 2013 végén jelentette be, hogy felvásárolja a Bostony Dynamicsot, amely egészen addig főként az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért felelős részlege, azaz a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) megbízásából fejlesztett különböző humanoid és négylábú robotokat, amelyek sora aztán a Google kötelékében egészen szokatlan modellekkel is bővült.

A cég legismertebb robotjai között érdemes megemlíteni a másfél méter magas, humanoid Atlast, amely egyensúlyoz, kétkezes manipulációra képes, környezetét pedig LiDAR-ral figyeli. A vállalat négylábú fejlesztései közül kiemelkedik a SpotMini, amelyre egy plusz kar (nyak?) is került, amellyel képes tárgyak mozgatására is - de említést érdemel a metanolmotorral hajtott WildCat is, amely jelenleg is tartja a világ leggyorsabb négylábú robotjának rekordját: a 154 kilós jószág akár óránkénti 32 kilométeres sebességgel képes futni, miközben egyensúlyoz és akadályokat is kikerül. A legérdekesebb pedig talán a vállalat Handle névre hallgató legfrissebb fejlesztése, amely két keréken gurul, két különálló lábon. A félig-meddig humanoid robot két kart is kapott, amelyekkel akár 45 kilogrammos terhet is tud mozgatni, felegyenesedve halad, és menet közben ugrani is képes.

A Boston Dynamics tehát az évek során látványos portfóliót rakott össze, noha piacra vihető terméket nem produkált, illetve belátható időn belül jó eséllyel bevételt sem termelt volna a Google-nek, a keresőóriás így a búcsú mellett döntött. Korábbi értesülések szerint az is nyomott a latban, hogy a cég impresszív videós bemutatóinak számottevő részét a visszajelzések alapján a közönség félelmetesnek találta. A céget továbbá a többi Alphabet-leánnyal sem sikerült megfelelően összekötni, de Andy Rubin távozása sem gyakorolt pozitív hatást a területre, a korábban általa mentorált robotikai szegmens lényegében vízió nélkül maradt.

Ennek esett most áldozatul a Schaft is, amely a felvásárlással hazai tulajdonba kerül vissza. Japán alapítású cégről van ugyanis szó, amely elsősorban kétlábú, humanoid robotok fejlesztésével foglalkozik. A cég alapítói a Tokiói Egyetem robotikai laboratóriumának hallgatói közül kerültek ki, céljuk pedig kifejezetten olyan robotok fejlesztése, amelyek a közeli jövőben alapvető emberi feladatokat, munkaköröket vehetnek át. A cég S-One robotja a DARPA robotikai versenyén mutatkozott be, a vállalat azonban a Boston Dynamicsszal ellentétben igyekszik a radarok alatt maradni, nem mutat meg sokat működéséből és fejlesztéseiből.