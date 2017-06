Már a játékbevételből is kapnak a Twitch Affiliate tagjai

Több mint egy hónapja jelentette be a Twitch a partnerprogram mellett az Affiliate Program elindulását, amelybe meghívásos úton kerülhettek be azok, akik 30 nap alatt legalább 500 percet közvetítettek és 50-nél több követővel rendelkeznek, vagyis a nagyobb ranggal és még több pénzzel járó partnerprogram tagságának lehetséges várományosai - a meghívottak számáról nem árult el adatot a cég. Számukra a szolgáltatás első körben a rajongók által adományozható Cheering Bits ikonokból befolyó összegekhez adott hozzáférést, nagyjából minden Bit után 1 centet, de a cég előre jelezte, hogy később még tovább bővíti számukra a pénzkeresési lehetőséget.

Máris bejelentette a Twitch a folytatást, az Affiliate tagok ezentúl a játékok eladásaiból, illetve a játékokon belüli vásárlásokból is kapnak 5 százalékot - írja a The Verge. Eddig csak a partnerprogramban résztvevő profi játékosok részesülhettek ebből a bevételből, és bár a kiterjesztéséről lehetett tudni, de ennek időpontját korábban nem közölte a cég. A szolgáltatás úgy működik, hogy ha a streamerek olyan játékot közvetítenek, amely a Twitch boltjában is megvásárolható, akkor a nézőknek megjelenik a vásárlás ikonja, és ha ezen keresztül veszik meg a játékot, akkor abból a bevételből a streamer is kap.

A videostreamekről ismert oldal februárban indította el saját játékboltját, olyan nagy cégek kínálatával mint például a Telltale Games, Ubisoft és a Paradox Interactive. A bolton keresztül megvásárolhatóak a játékok és más játékon belüli tartalmak - a platform vásárlói pedig ezeken kívül még Twitch Crate-et is kapnak, azaz különböző emotikonok, badge-ek és Bitek véletlenszerűen összeállított csomagját. A játékokért fizetett összegből 70 százalékot kap a játékkészítő, 25 százalék marad a Twitch-nél és 5 százalék megy a partnerprogram, illetve most már az Affiliate program tagjának számlájára. Ezzel a kiadók és a játékosok között is szorosabb kapcsolat alakulhat ki, mivel mindkettőnek a nagyobb eladás az érdeke.

A Twitch számára azért lényeges az Affiliate Program, hogy még több olyan profi tartalomkészítő legyen, aki elsősorban a platformon szerzi bevételeit és ott tölti az idejét. Az egyre több tartalom pedig egyre több nézőt, illetve regisztrált felhasznált generál az oldal számára. Emiatt még tovább fogja bővíteni a Twitch az Affiliate tagoknak is a monetizációs lehetőséget, a jövőben a partnerekhez hasonlóan részesülhetnek majd a hirdetési összegekből és a csatornafeliratkozások bevételéből egyaránt. A két programot azonban továbbra is meg kell különböztetni valahogyan a cégnek, hogy a partnerség továbbra is nagyobb kiváltsággal és több pénzzel járjon a streamereknek, a játékeladások kapcsán viszont ilyen megkülönböztetésről nem esett szó.