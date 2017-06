Hivatalos panaszt emelt a Kaspersky

A Kaspersky az Európai Unió illetve külön a német versenyügyi hatóságnál is hivatalos panaszt nyújtott be a Microsoft ellen. Az orosz fejlesztőcég szerint a Microsoft keze maga felé hajlik és a Windows operációs rendszeren kiemelten kezeli saját biztonsági megoldását, a Windows Defendert a versenytársak termékeivel szemben. A Kaspersky érvelése szerint ezzel a Microsoft visszaél a számítógépes operációs rendszerek piacán élvezett fölényével és tisztességtelen versenyt folytat az informatikai biztonsági megoldások piacán.

A Kaspersky korábban már felsorolta a Microsoft gyakorlatával szembeni pontos kifogásokat, a cég előbb a nyilvánosság bevonásával szerette volna a céget változásra bírni. Ez nem sikerült, a Microsoft hajtatatlan maradt, így a panaszt immár hivatalos, formális módon is az illetékesekhez adta be a cég.

Kaspersky első problémája, hogy a Windows 10-re frissítéskor a Microsoft egészen sajátosan kezeli a nem kompatibilis szoftvereket. Amennyiben a felhasználó az in-place upgrade mellett dönt, vagyis (tiszta, szűz telepítés) helyett megtartaná a telepített alkalmazásait és dokumentumait, akkor a rendszer bizonyos, problémásnak számító alkalmazásokat egész egyszerűen eltávolít. A probléma, hogy az appok eltüntetéséről a telepítő csak utólag, a folyamat lezárását követően tájékoztat, ezen a ponton pedig már telepítette és aktiválta a Microsoft saját ingyenes biztonsági megoldását, a Windows Defendert.



Ha megnyomod, a Microsoft nyer! - mondja a Kaspersky

A másik kritika a felugró figyelmeztetéseket illeti. A rendszer ugyanis feldob egy biztonsági figyelmeztetést, hogy a Windows Defender ki van kapcsolva - még akkor is, ha amúgy egy megbízható és kompatibilis biztonsági megoldás működik is a háttérben. Az erre felugró ablak pedig egy nagy narancs "Turn On" gombot mutat, ami érthető módon a Defendert kapcsolja be. De nem csak ennyit tesz: a háttérben lekapcsolja és el is távolítja a más fejlesztők biztonsági megoldását - erre azonban csak egy parányi tooltip hívja fel a felhasználó figyelmét.

A litánia a licencek megújításával folytatódik: a Microsoft (Kaspersky szerint rosszindulatóan) elrejti a felhasználó elől az előfizetés megújítására vonatkozó felhívást - amely a cég szerint a leghatékonyabb módszer volt eddig az előfizetők elérésére. Ez az üzenet azonban immár a Windows Security Centerben jelenik meg, ezt a felületet pedig finoman szólva sem olvassák sűrűn a felhasználók. Ha pedig a felhasználó elfelejti megújítani az előfizetést, akkor a rendszer automatikusan lekapcsolja a meglévő biztonsági megoldást, helyette pedig beüzemeli a Defendert.

Microsoft: vissza a gyökerekhez?

A Microsoft helyzete valóban nem túl rózsás: a cég ugyanis igen agresszíven tért vissza a régi, korábban megszokott és illegális gyakorlataihoz. Például újra alapértelmezett böngészőként állítja be operációs rendszerén a saját termékét, a Windows 10-nél az Edge-et, annak ellenére, hogy a gyakorlat korábban egyértelműen törvénytelennek bizonyult, kvázi monopóliumot élvező termékhez nem lehet más termékeket kapcsolni a jelenleg is érvényes versenyszabályok szerint.

A Microsoft valószínűleg azzal számol, hogy ma már (szemben a 90-es és 2000-es évekkel) a számítástechnika messze túlnyúlik a személyi számítógépeken, így hiába élvez továbbra is abszolút dominanciát a PC-k körében, az okostelefonok esetében nem is szereplő már, így nem tekinthető igazi monopóliumnak. Az érvelés nyilván azon áll vagy bukik, hogy a hatóságok (és a bírság esetén szinte automatikus fellebbezéskor a bíróság) egyetlen nagy piacnak látja-e az okostelefon-tablet-PC kontinuumot, vagy külön-külön értékeli a dominancia tényét.