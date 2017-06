Elengedte a Google az Andromeda projektet

Elkaszálja Andromeda kezdeményezését a Google - a projekt, amelyet rengeteg pletyka övezett, noha hivatalos kommunikációban a keresőóriás ezeket soha nem erősítette meg, az Android és a Chrome összekovácsolását célozta egyetlen platformmá, ezt azonban úgy tűnik már nem fogja elérni.

A fejlesztések leállításáról Twitteren a Stephen Hall számolt be a 9to5Google-től, aki két, a vállalathoz közel álló forrásra hivatkozva írta, a Google nem tervez tovább foglalkozni az Andromedával, noha a projekt egyes részeit más területeken még felhasználja. A termék "spirituális utódja" így a Fuchsia, amellyel kapcsolatban a cég már jóval nyitottabb: a keresőóriás saját, Magenta néven fejlesztett mikrokerneljére épülő rendszer modern telefonokat és modern személyi számítógépeket céloz, a telefonos felhasználói felület külsejét pedig a vállalat nemrég meg is mutatta.

Az Andromeda célja is hasonló lett volna, a szoftver Hall szerint erősen az Androidra építkezett, lényegében az ismert mobilos rendszert igyekezett más eszközformátumokra is eljuttatni. Ehhez a cégnél már olyan hardverek is felsorakoztak, mint a "Bison" kódnévre keresztelt notebook vagy egy a Huawei nevével fémjelzett Nexus 7-es tablet - nyilvánosan azonban ezek már valószínűleg sosem látnak majd napvilágot. Érdemes megjegyezni, ha ezt az utat az Androiddal a Google el is engedte, mások azért még látnak benne potenciált: a Samsung Galaxy S8 csúcstelefonjaival megjelent Dex dokkolójával a telefonon futó Android rendszer egy csatlakoztatott monitoron asztali környezetre vált, egérrel-billentyűzettel használható. Ahogy azt mi is tapasztaltuk, a rendszer bár meglepően jól kezelhető, mindennapi munkára önmagában még kevés. Érdekes lesz megfigyelni, hogy a későbbiekben a Samsung továbbviszi-e ezt a vonalat az új modellekkel.

A Google egyébként asztali rendszerével, a Chrome OS-szel már régóta igyekszik összeboronálni az androidos appokat, ezen a területen sok kísérlete végződött kudarccal - végül teljes újratervezés után új koncepcióra váltott a cég, amely szerint a Chrome OS linuxos alapjaira támaszkodik rá az Android Framework, beleértve a hardveres absztrakciós réteget is. Ezzel viszont (miután így az eszközöknek androidos meghajtóprogramokra is szükségük van) csak az új Chromebookokon érhető el a funkció. Az mindenesetre látszik, hogy a vállalat hosszú távú tervei között inkább a tiszta lappal kezdést részesíti előnyben, mintsem a létező rendszerek összedrótozását.