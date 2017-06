Megérkezett a HP új, gamereknek szánt arzenálja

A VR-re felkészülve érkeznek a HP legújabb, játékosoknak szánt notebookjai és PC-i - utóbbiak egyikét a vállalat nem csak az íróasztalra, de akár egyenesen a felhasználó hátára szánja. A cég hallgatott az elmúlt évben a felhasználók visszajelzéseire, amelyek alapján nem csak a vasat frissítette, de bővítette a csatlakozókínálatot és a szerelhetőségen is javított.

A vállalat Omen gamer notebookjai 15 és 17 hüvelykes kiadásban érhetők el, igény szerint akár UHD kijelzővel és négymagos Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ processzorral - az Ars Technica szerint nem kizárt, hogy a jövőben AMD Ryzen chipes kiadás is érkezik a gépekből. A RAM a kisebb modellnél 16, a nagyobb verziónál 32 gigabájtig tornázható fel, továbbá természetesen a dedikált grafika lehetősége is adott: 15 hüvelyken igény szerint AMD Radeon RX550 vagy NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU-k közül választhatunk, míg a 17 hüvelykes verzió RX580-nal vagy GeForce 1070-nel érhető el. A notebookok konfigurációtól függően NVIDIA G-Sync vagy AMD FreeSync támogatással érkeznek. A korábbi felhasználói visszajelzéseknek megfelelően a cég egy egyszerűen leszedhető alsó panelen keresztül a RAM-ot, merevlemezt és SSD-t is elérhetővé teszi, a komponensek így kényelmesen cserélhetők. A notebookokra a memóriakártya-olvasó, HDMI, Ethernet, illetve három USB-A aljzat mellett már Mini DisplayPort csatlakozó és USB-C port is jutott, utóbbi mögött azonban csak felár ellenében találunk Thunderbolt támogatást. A kisebb gép nettó 999, a nagyobb modell 1099 dollárról indul.

A HP új asztali Omen modellje már a kezdetektől elérhető a feltekerhető órajelű, négymagos Kaby Lake Intel Core i7 chipek mellett AMD Ryzen lapkákkal is, grafikus kártyából pedig mindjárt kettőt is tehetünk bele. A gamer eszközöktől megszokott, extravagáns házban ízlés szerint egy pár NVIDIA GTX 1080 Ti dolgozhat SLI-ben, vagy épp AMD Radeon RX 580-ból tehetünk bele kettőt, Crossfire elrendezésben. A 32 gigabájt RAM mellett tárhelyből hagyományos vagy PCIe SSD és HDD is kerülhet a gépbe, amely ráadásul folyadékhűtéssel is elérhető. A gép formatervében egyébként nem csak a minél "gamerebb" külső, de a megfelelő hőelvezetés is komoly szerepet játszott, annak ventilátorai a ház élein végigfutó kiömlőnyílásokon hajtják ki a meleg levegőt. A jó szerelhetőségről a cég itt sem feledkezett meg, a ház külön szerszámok nélkül nyitható-csukható. A perifériáknak is bőven jut hely, a gépen ugyanis összesen 10 USB aljzat található, ebből kettő USB-C. Az asztali Omen nettó 899 dolláros kezdőáron lesz elérhető.

A legérdekesebb újdonság talán az Omen Compact Desktop, amelyet a felhasználók akár a hátukra rögzítve is használhatnak, a VR szemüvegekkel való szabadabb mozgás érdekében. A készüléket a vállalat eredetileg "VR hátizsák" formájában, prototípusként már tavaly megmutatta, a végleges eszköz azonban azóta sokat finomodott - és persze asztali környezetben is használható, ha valaki épp a háta közepére sem kívánná. Az eszközbe a fentiekhez hasonlóan akár négymagos Intel Kaby Lake Core i7 chip is kerülhet, NVIDIA GeForce GTX 1080 grafika társaságában - mindkét lapkánál lehetőség van az órajel feljebb tornázására.

Az Omen Compact Desktop hátizsákos-dokkolójához menet közben cserélhető akkuk is tartoznak, a csomaghoz a gyártó ebből négy darabot mellékel. Így a cég szerint kettő a töltőn lehet, párhuzamosan másik kettő használatban van. Az akkukat a gyártó a hátizsák pántjaiban helyezte el, így amellett, hogy a súlyelosztás jobb lesz, a telepek a táska levétele nélkül cserélgethetők. A géphez egy asztali dokkoló is jár, ebbe a hátizsákból egyszerűen áttehető, és egyszerre csatlakoztatható a megszokott perifériákhoz - a dokkon összesen öt USB-A, egy Thunderboltot is támogatú USB-C, egy HDMI egy Mini DisplayPort és egy fejhallgató-csatlakozó található. A VR-hátizsák-PC árát a gyártó egyelőre nem árulta el.