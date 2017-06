Google AMP a mobilweb jövője?

A kiadóknak a meglévő mobilwebes oldalaikon kívül két-három olyan platformon lehetnek jelen a tartalmaikkal, amely egyszerű és gyors mobilwebet ígér számukra - ez a Google-féle AMP, a Facebook Instant Articles és még ide sorolható az Apple News. A cégek elképzelése szerint az olvasók szívesebben látogatnak meg olyan tartalmakat, amelyekhez hamar hozzáférhetnek, és ennek érdekében végzik fejlesztéseiket. A kérdés ugyanis már nem az, hogy az interneten "mindenhez" hozzáférhet-e a felhasználó, hanem hogy milyen hamar.

A gyorsaságot számok is mutatják, egy átlagos Google AMP oldalt betöltődési ideje 1,4 másodperc, míg ez az arány egy mobilos weboldalnál 5,3 másodperc. Az Instant Articles gyorsaságban mindet lekörözi, kevesebb mint egy ezredmásodperc alatt töltődik be a Recode-ot informáló Chartbeat adatai szerint. Az analitikai szolgáltatást nyújtó cég 60 ezer oldal közül választott ki 360-360 olyat, amelyek használják és nem használják az AMP-t.

Az analitikai cég által vizsgált oldalak szinte mindegyike egyszerre van jelen AMP és Instant Articles formában is (97 százalék), amiből látszik, hogy a kiadók még nem tudtak választani a két platform közül. A mérések szerint AMP-ot is használó oldalak közül a forgalom 16 százaléka érkezik a Google-féle oldalakról, míg a Facebook-os formátumnál az arány 14,8 százalék. Az Instant Articles-t azonban az utóbbi időben sorban hagyták el a nagyobb kiadók, mivel a közösségi oldal eddig hanyagolta és bizonytalanságban hagyta a felhasználóit - legutóbbi elkeseredett lépésében bejelentette, hogy az AMP és Apple News formátumot is támogatni kezdi. A formátumok közül az eddigi tapasztalatok szerint a Google AMP kerülhet ki győztesen, amely első sorban a Google keresőben található AMP tartalmakat emeli ki, de más platformokon is megjelenik, és a hirdetések is mutathatnak ezekre az oldalakra.

Gyors betöltődés, kevésbé gyors reklámok

Átlagosan 35,6 másodpercet töltenek a mobilos látogatók a keresőben talált weboldalakon, míg a Google AMP oldalak esetében ez az arány 35 százalékkal magasabb, 48,2 másodperc a Chartbeat szerint. Azonban a látogatók 55 százaléka kevesebb mint 15 másodpercet tölt a tartalmakkal, attól függetlenül, hogy mobilon vagy asztali böngészőben nézi. A kérdés azért is lényeges, mivel a hirdetőcégek az adatokat figyelembe véve döntenek arról, hogy hol és milyen hangsúllyal helyezzék el reklámjaikat - az AMP-nál viszont követelmény, hogy a reklámok nem befolyásolhatják a tartalom olvashatóságát, és ez a webes környezethez képest viszonylag erős kötöttséget jelent.

"Összességében a sebesség fontosabb a fogyasztóknak, mint amire számítottunk, a tartalomhoz való mélyebb elköteleződéshez vezet. [...] Habár azt még meg kell látni, hogy a gyorsan betöltődő platformoknak milyen hosszútávú előnyei vannak a kiadók számára, és hogy a szükséges erőfeszítések és beruházások vagy pedig az eredmények nyomnak-e többet a latba." - írja a Chartbeat kutatási anyaga.

A problémát ugyanis az jelenti a hirdetők számára, hogy a mobilos oldalak valóban nagyon gyorsan betöltődnek, de a reklámok nem feltétlenül. A Google ezért is dolgozott ki egy kezdeményezést, hogy a jövőben az AMP oldalakon futó hirdetések gyorsabb betöltődését is segítse. Pár héttel ezelőtt pedig bejelentette a cég, hogy az AdWords bétaprogramban a reklámok AMP oldalakon is helyet kaphatnak, és a Google Display Network a hálózatba feltöltött reklámokat automatikusan átkonvertálja a szükséges formátumba.

Hazai AMP-s tapasztalatok

Hazai cégek közül a Szallas.hu volt az egyik, amely már elkezdte használni ezt a formátumot bizonyos tartalmaknál. A meggyőző erőt az jelentette, hogy egyrészt a Google van mögötte, másrészt már több olyan nagy nevű projekt elkezdte használni, akik nem fognak olyan gyorsan visszalépni, és így az AMP még hosszú távon jelen lehet - mondta kérdésünkre Szabó Benjámin, a Szallas.hu frontend fejlesztője. Több olyan oldalt talált a cég az AMP oldalak közt, ahol szintén az értékesítés van előtérben, és ez mintát jelentett a fejlesztők számára is.

Először népszerű városokat választottak ki, amellyel tesztelték, hogy a látogatók hogyan reagálnak az AMP-ra. "Arra a legjobb, hogy ha például Siófokra utazok és közben szálláshelyet keresek, akkor mobilon a keresési találatok közt feldobja a Google a Szallas.hu-t" - az olvasó pedig nagyon gyorsan megnézheti, hogy milyen szálláshelyek állnak rendelkezésre, azonban keresni és foglalni már nem tud az AMP-on, mivel alapvetően ez csak egy információs oldal. Ezen keresztül nem lehet profilokat kezelni, nem lehet bejelentkezni és nem jelennek meg cookie-k sem, mivel az oldal nem jegyezhet meg információkat a látogatóról.

"A felhasználók nem nagyon ismerik az AMP-ot, nem tudják hogy a villám azt jelenti hogy gyorsabb lesz" - mondta el a Szallas.hu fejlesztője. A cég inkább a blognál tapasztalta, hogy időben vagy látogatottságban a számok növekedtek, de a listaoldalon még várnak az előrelépésre, és hogy más vállalatok is elkezdjék alkalmazni a formátumot. A legnagyobb hátrányként viszont a kötöttség és az alacsony ismertség mellett az mutatkozik, hogy a fejlesztőnek ugyanazt az oldalt kétszer kell megcsinálnia, vagyis a saját reszponzív mobilos oldalt külön erőfeszítésekkel kell átalakítani AMP-ra, amelyen ugyanazt a megjelenést csak erősen kompromisszumos módon, kerülőutakkal lehet elérni, vagy egyes funkciók egyáltalán nem valósíthatóak meg ilyen formában.

Bár a látogatottság nagyjából azt a szintet hozza, amit egy sima oldal is hozna a cég megállapításai szerint, és a konverzión egyelőre nem emelt sokat, de a gyors betöltődés már alapkövetelménnyé vált, és az AMP segítséget jelent ennek a megvalósításához.

Az AMP-ról szerzett tapasztalatokról, előnyökről és hátrányokról, valamint a Google I/O és a WWDC újdonságainak kibeszéléséről 2017. június 20-án a mobilfejlesztői meetupon is lesz szó, a HWSWfree! rendezvények szokott helyszínén az AnKERT-ben!