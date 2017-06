Connect Home: itt a Samsung mesh WiFi rendszere

A Samsung is szerencsét próbál a mesh WiFi routerek piacán: a napokban rajtoltak el a koreai gyártó Connect Home készülékei, amelyek nem csak a termékkategóriától megszokott, kiterjedt lefedettséget biztosító vezeték nélküli hálózatépítésre, de okosotthon-központként is használhatók a vállalat SmartThings platformjával.

Az egyetlen közös hálózat alkotására képes mesh routerek otthoni felhasználásra is egyre népszerűbbek, különösen az egyszerű beállítást kínáló megoldások - tavaly ősszel a Google kínálatában is láthattunk ilyen eszközt Google WiFi néven, de többek között a Linksys is jelentett be hasonlót idén év elején. A konkurenciával szemben a Samsung előnye, hogy eszközeit be tudja vonni okosotthon-ökoszisztémájába, ami a SmartThings felhasználók számára lényegében egyértelmű választássá teheti a Connect Home eszközöket.

A vállalat három konstrukcióban teszi elérhetővé az új terméket, az megvásárolható egyedül, hármas csomagban, illetve Connect Home Pro kiadásban is. A Connect Home mesh routerek támogatják a 802.11ac szabványt, 5 gigahertzen 866 Mbps sávszélességet ígérnek, 2,4 gigahertzen pedig 400 Mbps ez az érték, egy eszközzel a gyártó szerint közel 140 négyzetméteres terület fedhető le. A hármas pakk ennek megfelelően összesen 420 négyzetmétert is elláthat WiFivel, ez persze nagyban függ az épület adottságaitól is. A Connect Home Próval a vállalat a haladó felhasználókat veszi célba, akik "egyszerre több eszközön dolgoznak, játszanak és streamelnek". Ez a variáns 5 gigahertzen akár 1733 Mbps, 2,4 gigahertzen pedig 800 Mbps sávszélességet produkál, egy eszköz itt is nagyjából 140 négyzetméteren vethető be. A Connect Home készülékekből igény szerint maximum 5 köthető össze egy hálózatba.

A routerek a Samsung Connect alkalmazásából vezérelhetők, rajtuk keresztül pedig minden, "Works With SmartThings" matricás okosotthon-kiegészítő is. Az eszközök első üzembe helyezésén is ez az app vezet végig, ez ráadásul nem csak a szoftveres beállításokat jelenti, az alkalmazás a készülékek fizikai elhelyezésében is segít, az optimális lefedettség elérése végett. A gyártó ígérete szerint a mesh routerek biztonságára is odafigyel, azokat folyamatosan ellátja automatikus firmware frissítésekkel. Egy darab Samsung Connect Home ára nettó 170 dollár, hármas csomagban viszont valamivel gazdaságosabb, nettó 380 dollárért juthatnak hozzá az eszközökhöz a vásárlók. A Connect Home Pro nettó 250 dollárét érhető el.