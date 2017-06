Robotprogramozással tanulhatnak Swiftet a gyerekek

Úgy próbálja programozásra tanítani a Swift Playgrounds 1.5 verziója a gyerekeket és a kezdőket, hogy a kódolásban a nehézség helyett a szórakozást és az alkotási lehetőségeket tapasztalják meg, de legalábbis az Apple-féle Swiftet tanulják meg más nyelvek helyett. A programozást oktató ingyenes app csak iPad verzióban elérhető, de mostantól kezdve több Bluetooth-kapcsolattal rendelkező robot is hozzákapcsolható, amelyeket a gyerekek az alkalmazáson keresztül irányíthatnak, úgy mint a LEGO Mindstorms Education EV3, a Sphero SPRK+, a Parrot drónok és még sok más - számol be róla az Apple Newsroom.

A kezdeményezés összecseng azzal, amit legutóbb Scott Meyers C++ specialista mondott a HWSW kérdésére, miszerint a programozást "alapvető készségként" kellene tanítani minél fiatalabb korban, "hozzáférhetőbbé és kevésbé félelmetessé" tenni. Elképzelése szerint okostelefonokra kellene fejleszteni olyan rendszert, amellyel öt perc alatt már saját programot lehet futtatni. A szomorú véget ért Codie programozásoktató robot is hasonló területen próbálkozott, ott a robotot és a szoftvert is a startup állította volna elő, de a gyártás mellett a csapat az iOS app fejlesztésével is problémákba ütközött a magyar csapat. Az Apple megoldása viszont már létező robotok illesztését teszi lehetővé egy eleve népszerűnek mondható alkalmazáshoz.

"Több mint 1 millió gyerek és felnőtt használja már a Swift Playgroundsot a világ minden részéről, hogy megtanulja a Swift kódolás alapjait szórakoztató és interaktív módon. (...) Mostantól azonnal láthatják az általuk létrehozott kód eredményét és közvetlenül irányíthatják a kedvenc robotjukat, drónjukat vagy más eszközüket a Swift Playgroundson keresztül." - mondta Craig Federighi, szoftverfejlesztésért felelős Apple alelnök.

A Swift Playgrounds összekapcsolható egyrészt a LEGO Mindstorms Education EV3 eszközével, amellyel különböző járművek vagy más gépek szerelhetőek össze, és a használata nem csak az amerikai iskolákban elterjedt, hanem néhány magyar iskolában is fellelhető. A Swiften és az appon keresztül a diákok irányítani tudják a motoros és szenzoros szerkezeteiket. Maga az irányítás LEGO esetében a magyar fejlesztésű SmartBrickkel is megoldható, de a hangsúly ebben az esetben nem az irányításon, hanem az Apple-féle programozási nyelv alapjainak elsajátításán - vélhetően azért, hogy a diákok és a kezdők már az elején ezzel a nyelvvel ismerkedjenek meg, és későbbiekben is ezzel folytassák a tanulmányaikat.

Hasonlóan segítheti az eszközök irányítását, és ezen keresztül a kódolás tanulását a Sphero SPRK+ mozgó és színváltós robotikus labda, az UBTECH Jimu Robot MeeBot Kit sétálni és táncolni képes robotkészlete, a Wonder Workshop Dash tanulórobotja vagy a zenélő Skoog kocka. Valószínűleg még látványosabb, de nagyobb helyet is igényel a Parrot-féle Mambo, Airborne és Rolling Spider dróncsalád, amellyel a fel- és leszálláson kívül különböző légi figurák is beállíthatóak. A minidrónok közül van, ami húszezer forinttól elérhető, de a felsorolt termékek többsége negyvenezer forinttól kezdődik, például a Skoog több mint nyolcvanezerbe kerül.

Az Apple alkalmazásának új változata ingyenesen letölthető iOS 10-et futtató készülékekre (legalább iPad Air, iPad Pro és iPad mini 2 kell hozzá).