Itt a Microsoft nyílt deep learning rendszerének stabil verziója

Megérkezett a Microsoft nyílt forrású deep learning rendszerének második verziója. A korábban csak CNTK-ként emlegetett Microsoft Cognitive Toolkit 2.0-s stabil kiadása egy sor újítást hoz, az a szoftverház szerint már végleges termékekben, nagyvállalati környezetben is bevethető. Az először béta verzióban, tavaly ősszel megnyitott eszköz újdonságairól a remdondi cég blogposztban számolt be.

Az egyik első újítás a 2.0-s verzióval érkező Keras támogatás. A deep learninggel foglalkozó fejlesztők körében népszerű, nyílt forrású neurális háló libraryvel operáló kódok immár a Cognitive Toolkittel is használható lesznek, módosítás nélkül - igaz a Keras támogatás egyelőre nyílt preview címkével rajtol. A rendszerből az NVIDIA legfrissebb deep learning SDK-inak támogatása sem maradt ki, a megoldás továbbá az NVIDIA Volta és hasonló fejlett GPU architektúrákkal is együttműködik. Az új kiadásban emellett lehetőség van Java bindingokat használni a modellek értékeléséhez, a rendszer továbbá a tömörítésre is új eszközöket kap, hogy a megfelelően kiképzett modellek a szűkösebb erőforrásokkal rendelkező eszközökön (például okostelefonokon) is használhatók legyenek.

A Cognitive Toolkitet tavaly októberi megnyitása óta több vállalat is használatba vette, a Microsoft példaként az egyesült államokbeli Chesapeake Conservancyt említi, amely a rendszerrel olyan neurális hálókat tanít be, amelyekkel a földterület-besorolási feladatok gyorsíthatók fel. Kínában egy egészségügyi startup, az Airdoc kezdte használni a terméket a diabéteszes retinopátia megjelenések gyors észlelésére, a betegek retináiról készült fényképek elemzésével.

A gépi tanulási rendszerek megnyitásában a Microsoft nincs egyedül, a Google már 2015-ben szabadon használhatóvá tette saját megoldását, a kategória népszerűségi listáját GitHubon jelenleg vezető TensorFlow-t - utóbbival szemben egyébként a redmondiak terméke a Keras támogatással fontos lemaradást hoz be. Akárcsak a keresőóriás esetében, Cognitive Toolkit a Microsoftnál is először belső használatra készült, az dolgozik többek között a cég kép- és szövegfelismerő megoldásai mögött is. Mára azonban nem csak a tech óriások látják hasznát a technológiának, a kisebb startupok mellett a vállalat szerint kormányzati szervek, non-profit szervezetek és akadémiai intézetek is aktívan használnak hasonló megoldásokat.