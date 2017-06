Küszöbön az Intel ingzsebbe passzoló mini PC-je

Publikálta legújabb PC koncepciójának alap specifikációit az Intel. A rendkívül apró, névjegykártya szerű Compute Card első körben négy kiépítésben érkezik, az egyes konfigurációk között pedig a processzor, a háttértár kapacitása, illetve a Wi-Fi vezérlő tesz különbséget. A vállalat okostévékbe, kereskedelmi kioszkokba, okoshűtőkbe, all-in-one-okba, köztéri tájékoztató kijelzőkbe, IoT átjárókba, és potenciálisan még egy sereg más eszközbe szánja termékét, amely a készülékek egyszerűen cserélhető "agyaként" funkcionálna.

A 94,5 milliméter hosszú, 55 széles és 5 milliméter vékony gépek Core i5-7Y57, Core m3-7Y30, Pentium N4200, illetve Celeron N3450 processzorokkal kerülnek piacra, a központi egységek mellé pedig egységesen 4 gigabájt DDR3 memória társul. Háttértár szempontjából két részre osztja termékeit az Intel, a Core processzorok mellé 128 gigabájtos PCIe csatolós SSD társul, a Pentium és Celeron CPU-k mellé pedig 64 gigabájt eMMC csatolós háttértár kerül. Ezen felül még a vezeték nélküli hálózati vezérlő osztja ketté a kínálatot, míg a Core processzorok mellé az AC 8265 kontroller jár, addig a másik két központi egység esetében be kell érni az AC 7265-tel. A két megoldás között ugyanakkor nincs tetemes különbség, mindkettő 802.11g/n/ac és Bluetooth 4.2 támogatást nyújt 2 antennával.

A Compute Card önmagában nem működtethető, ahhoz minden esetben szükséges valamilyen ház amely a tápellátást, illetve a különféle portokat biztosítja. Ez gyakorlatilag bármilyen kiépítésű lehet, a koncepcióból adódóan a bölcső szerepét éppúgy betöltheti egy televízió, mint egy dedikált, külső optikai meghajtóra emlékeztető egység. Az Intel utóbbi tervezéséhez nyújt mankót a Compute Card Device Design Kit keretein belül, amely többek között egy I211-AT vezérlő hajtotta gigabites Ethernet aljzatot, három USB 3.0 portot, egy HDMI 1.4, illetve mini DisplayPort 1.2 aljzatot kínál. Természetesen a gyártópartnerek megoldása ettől mint a csatlakozók, mind pedig a formaterv tekintetében eltérhet, az Intel csupán irányt próbál mutatni referencia megoldásával.

Az eszköz az Intel tavaly bejelentett Compute Stickjét is leváltja, a HDMI-stickbe öltöztetett mini PC jövőre eltűnik a vállalat termékpalettájáról. A készülék valamilyen szinten hasonló közönséget célzott, attól azonban csak a HDMI aljzattal szerelt kijelzők lettek okosabbak. A Compute Card ennél jóval nagyobb potenciállal rendelkezik, legalábbis ha kiszemelt gyártók hajlandók arra felépíteni eszközeiket. A kütyün az érdeklődő cégek egyébként tetszőleges rendszert futtathatnak, lényegében egy apró házba költöztetett, mezei x86-os gépről van szó, így a Compute Card a Windows 10 és a különböző Linux disztribúciók előtt is nyitva áll.

Hasonló kezdeményezést okostévéknél egyébként már korábban is láthattunk, többek között a Samsung gondozásában, a vállalat egyes készülékeit cserélhető modulokkal szerelte fel, amelyekből frissített darabokat is kiadott, de az irányvonal nem vált általánossá. Az Intel ugyanakkor nem csak egy adott piacot, mondjuk a tévékét venné célba, hanem minden olyan eszközt, amelyet a számítási hardvernek a jellemző csereciklusnál jóval gyorsabb elavulása fenyeget. A megoldás elterjedéséhez persze a chipgyártónak az okoshűtők, tévék, kioszkok gyártóit is meg kell győznie annak előnyeiről.

Bizakodásra ad okot, hogy az Intel partnerei közé már a Dell, a HP, a Lenovo és a Sharp mellet már a Contec, ECS, Foxconn, LG Display, MoBits Electronics, NexDock, Sharp, SMART Technologies, Suzhou Lehui Display, sőt azok között olyan tájékoztatóterminálok és hasonló eszközök fejlesztésével foglalkozó vállalatok is megtalálhatók, mint a Seneca Data, az InFocus, DTx vagy a TabletKiosk. A chipgyártó legközelebb valamikor augusztusban közöl további részleteket a Compute Card kapcsán, ekkor hull le a lepel a termékek sikerét nagyban befolyásoló árazásról, illetve a partnerek megoldásairól is.