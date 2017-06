Kínában a QR-kódos fizetés a trend

Kínában szinte már teljes mértékben készpénz mentesen fizethetnek a vásárlók jóformán minden üzlettípusban, a megoldást viszont a bankkártyák helyett a mobilos QR-kód leolvasás jelenti. Egy tavalyi felmérés szerint a kínaiak közül 424,5 millióan használják a mobiljukat rendszeresen fizetésre, ami az ország okostelefon felhasználóinak 64,7 százalékát jelenti a China Internet Network Information Centre adatai alapján. Tavaly összesen 5,5 billió dollárnak megfelelő jüant költöttek összesen mobiljukon keresztül a kínai felhasználók, ami hatalmas összeg, az országos GDP felét jelenti az iResearch szerint.

"A mobilos fizetés Kínában már az élet részévé vált, többek közt az e-kereskedelem és a mobilos kereskedelem kombinációjának köszönhetően, valamint az olyan szolgáltatásoknak, mint például a taxihívó alkalmazások" - mondta Michael Yeo, az IDC elemzője a South China Morning Postnak. A szakértő egy másik okként hozzátette, hogy a kínai internetfelhasználók nagy részének első online élménye már okostelefonon történik.

Nagy növekedést jelentett a piacon az Apple Pay és a Samsung Pay bevezetése is, miközben az olyan nagy hazai gyártók mint a Huawei vagy a Xiaomi már évek óta NFC-s funkciókkal kínálják a készülékeket, amely lehetővé teszi az érintésmentes fizetést. Az igazán fontos viszont a WeChatbe, a kínaiak körében legnépszerűbb csevegőalkalmazásba bevezetett mobiltárca megoldás. Továbbá az Alibaba által támogatott Alipay, amely az e-kereskedelmi környezetben vált kulcsfontosságú fizetési rendszerré.

Alipay QR-kódos fizetési megoldás

A WeChat Wallet és az Alipay egyaránt úgy működik, hogy a felhasználónak mindössze egy QR kódot kell leolvasnia a mobiljával, ezzel akár fizethet vagy másoknak is utalhat vele - ez az, amit például a Buxának (vagy az OTPaynek) nem sikerült elterjeszteni Magyarországon. Ehhez csupán egy szinte bármilyen, kamerával felszerelt okostelefonra és mobilnetre van szükség, a fizetési folyamat nem igényel speciális hardveres vagy szoftveres beruházást sem a kereskedő, sem pedig a vásárló oldaláról, sőt a szolgáltatók olyakor kedvezményeket is kínálnak az üzletek számára a mobillal fizetők után, így több szempontból is érthető a megoldás népszerűsége.

Még a szokásokat is megváltoztatja

"Kína gyorsabban áttért a készpénzmentes gazdaságra mint ahogy azt bárki el tudta volna képzelni, főként a kétdimenziós vonalkódok vírusszerű terjedése miatt." - mondta Chen Yiwen, a pekingi Kínai Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének professzora. A kutató szerint ez a "kódalapú gazdaság" a kínaiak viselkedési szokásait is megváltoztatta. Korábban például nem volt jellemző éttermekben a borravaló adása a pincéreknek, azonban mióta néhány étterem bevezette, hogy a felszolgálók és a szakácsok mellé QR-kódokat ragasztanak ki, a személyzet érezhetően több borravalót kap az elégedett fogyasztóktól.

Koldus egy QR-kóddal ragasztott gyűjtődobozzal

Az utóbbi időben a kínai koldusok is arra váltottak, hogy apró helyett Alipay vagy WeChat Wallet utalást kérjenek a járókelőktől a nyakukba akasztott vagy a gyűjtőtál mellé kitett QR-kód segítségével, ami megoldja azt a problémát is, ha valakinek nincs éppen aprója a pénztárcájában. Az első ilyen esetre Shandong tartományban, Jinanban figyeltek fel, majd a QR-ral gyűjtögető hajléktalan mintáját többen követték az utcán a koldusok közül. Azóta viszont több cég is hirdetési lehetőséget látott a megoldásban, ezért felbérelték a koldusokat a kódok népszerűsítésére, amellyel begyűjtik a gyanútlan adományozók WeChat azonosítóit - mutat rá a China Channel.

A QR-kódok a közösségi gazdaság (sharing economy) terjedését is segítik Kínában, például a városi biciklik kölcsönzésekor a kód leolvasása után a bicikli zárja automatikusan kioldódik. Hasonló módon lehet esernyőt, akkumulátort vagy szinte bármi mást kikölcsönözni. A várostól távol eső falvakban viszont az önkormányzatok pont az ellenőrzésre és a szabályok betartására akarják használni a házakra kiragasztott, farmerek neveit és egyéb információit tartalmazó QR-kódokat, amellyel inkább gyanakvást ébresztettek a technológiával szemben.

"A fiatal generáció Kínában egy kétdimenziós vonalkódokkal teli világban fog felnőni. Talán ez a pénz újfajta értelmezéséhez fog vezetni. Lehet, hogy a szemükben a pénz nem csak az eszközök és a szolgáltatások vásárlását fogja jelenteni, hanem a közösségi funkciókat is" - jegyezte meg a már idézett Chen professzor. A szolgáltatások ugyanis a közösségi média platformokon kezdtek terjedni, mint például a WeChat, ahol először a 2014-es kínai újév alkalmából küldhettek digitális pénzes "piros borítékokat" (mandarinul "hongbao", kantoniul "lai see") rokonaiknak és barátaiknak a felhasználók. Ráadásul a professzor szerint a QR-os vásárlás annyira kényelmes, hogy ezzel a kínaiak még többet fognak költeni, mint készpénzzel vagy bankkártyával, ami az ország teljes gazdaságára jótékony hatással van.

Egyszerű megoldás, könnyebb visszaélés

Más fizetési rendszerekhez, például az NFC-s Apple Pay-hez képest, a QR-kódos fizetés sokkal kevésbé biztonságos. Egyedül Guangdong tartományban eddig 24,5 millió dollár értékben károsították meg csalók a felhasználókat. Ennek egyik oka, hogy a technológia könnyen manipulálható, a másik pedig, hogy ez szabad szemmel nem ellenőrizhető. Gyakori, hogy a bűnözők a saját QR-kódjukat illesztik az eredeti kód fölé, és így veszik el a vásárlók pénzét - írja a China Daily. Ennek egyik példája volt, mikor városi biciklikölcsönző hálózatban helyettesítették a csalók a kitett QR-kódot a sajátjukkal, és így az ő bankszámlájukra folyt be az összeg.

WeChat felhasználószámának növekedése (Forrás: Statista)

Másik elterjedt megoldás, hogy a programba a bűnözők egy vírust illesztenek, amely ellopja a felhasználók személyes adatait, de ahogy egy fenti példa is szemléltette, a cégek is ehhez a módszerhez nyúlnak például a WeChat azonosítók megszerzéséhez. Jelenleg több mint 23 QR-kódon keresztül terjedő trójai vírusról tud a felhőszolgáltató iFlytek igazgatója a South China Morning Postnak adott nyilatkozat szerint. Biztonsági szakértők becslése alapján az okostelefonokon található rosszindulatú programok negyede a QR-kódon keresztül került a mobilokra. "A fogyasztók már kialakították a szokást, hogy a QR-kódot szinte bárhol használhatják. (...) Maga a technológia és a biztonsági problémák talán az utolsó dolog, amelyet a felhasználók megfontolnak." - mondta Southeast University kutatója az SCMP-nek.

Mint ahogy a QR-kódos fizetés, ezek a biztonsági problémák is főleg a kínai felhasználókat érintik. A WeChatnek egyelőre nem sikerült a nemzetközi terjeszkedés, amelyet az a számadat is mutat, hogy 889 millió havi aktív felhasználójának 90 százaléka kínai.