Már NAS-ba is Ryzent pakol a QNAP

Igazi erőmű a QNAP legújabb hálózati adattároló sorozata, a TS-x77. A háromféle alapkiépítésben bemutatott NAS ugyanis nyolc, hat, illetve négymagos Ryzen 7 vagy 5 processzorokra épül, éppen azokra, amelyek már jó néhány hete megvásárolhatóak asztali PC-khez. A szokatlanul erős processzorok mellől a memóriát sem spórolta ki a gyártó, az operatív tár kapacitása 8 gigabájtról indul, a legerősebb kiépítésű NAS-ban pedig 64 gigabájt lapul.

A processzorkínálat csúcsát a nyolcmagos Ryzen 7 1700 képviseli, ami mellett a hatmagos Ryzen 5 1600, illetve a négymagos Ryzen 5 1400 lehet még opció mindhárom kiépítés esetében. A memória kapacitása 8, 16, 32, illetve 64 gigabájt lehet, ám ez utólag is alakítható, ugyanis a QNAP négy szabványos UDIMM slotot helyezett fel az alaplapra, amelyben 2133 vagy 2400 MHz-es DDR4 modulok illeszthetőek kettesével vagy négyesével. Emellett két SATA csatolós M.2 slot is felkerült a NYÁK-ra, amelyekbe 42-től 110 milliméteres hosszig illeszthetőek az SSD-k.

A három modell, azaz a TS-677, TS-877, illetve a TS-1277 között elsősorban a meghajtóhelyek jelentik a különbséget. A legnagyobb, 1277-es modellbe négy 2,5 hüvelykes SSD, illetve nyolc 2,5 vagy 3,5 hüvelykes HDD (vagy SSD) férhet, a középső tagba két 2,5 hüvelykes SSD és hat 2,5/3,5 hüvelykes HDD/SSD, a legkisebbe pedig két SSD plusz négy 2,5/3,5 hüvelykes HDD/SSD csúsztatható be. A hálózati kapcsolatokhoz négy gigabites Ethernet portot kínál a NAS, ami három PCI Express aljzatnak (egy x8 és két x4) köszönhetően akár 40 gigabites portokkal is tovább bővíthető, szükség esetében pedig akár SAS vezérlő vagy videokártya is illeszthető a slotokba.

De minek?

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért pakolt ennyire erős processzort legújabb NAS-ába a QNAP, illetve mivel lehet kikanázni ezt a teljesítményt. Az már korábban kiderült, hogy a Ryzen processzorok alapját jelentő mikroarchitektúra elsősorban a különféle munkával kapcsolatos, jól párhuzamosított szoftverek alatt brillírozik. Ezt próbálja kiaknázni a QNAP a hasonló képességű Xeonoknál lényegesen olcsóbb CPU-kkal, a cég szerint ugyanis a TS-x77 sorozat tagjai fájlmegosztás esetében akár 4096 felhasználót is képes kiszolgálni 1500 szimultán kapcsolat mellett. Ezzel párhuzamosan akár videomegfigyelő rendszert is futtathat a NAS, ami legfeljebb 80 csatornáig képes kezelni kamerákat, illetve természetesen a virtualizáció is támogatott, processzortól és konfigurálásról függően egyazon időben akár 16 gépet is futtathat a TS-x77.