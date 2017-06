Új otthoni kamerát mutatott a Nest

Bővíti kamerakínálatát a Nest, a globálisan talán legismertebb okosotthon kiegészítőket gyártó cég ezúttal az okos képességeket helyezi középpontba - ahogy az a Nest Cam IQ nevéből már sejthető. A termék külsőre nagyon hasonlít a közel egy éve bejelentett, kültéri felhasználásra szánt Nest cam Outdoorra, annyi különbséggel, hogy a kamreafej nem egy fali rögzítőegységhez, hanem egy hagyományos asztali talapzathoz csatlakozik.

Differencia persze a burkolat alatt is akad: a Nest Cam IQ-ban ugyanis már egy 8 megapixeles, azaz elviekben 4K felvétel készítésére képes szenzor található - hogy "elviekben" azt sajnos fontos kihangsúlyozni, miután a kütyü a gyakorlatban Full HD videókat készít, a méretes érzékelőt pedig veszteségmentes digitális zoomhoz használja. Ilyenkor a kamera egyszerre rögzíti a teljes képet Full HD kimenettel, illetve annak azt a területét, ahol mozgást érzékel, itt is hasonló felbontással. Az erőforrásigényes művelethez az eszköz egy pontosan meg nem nevezett, hatmagos Qualcomm chipet használ. Azzal, hogy a vállalat a 4K rögzítést nem tette elérhetővé, valószínűleg elsősorban saját online tárhelyével igyekszik spórolni, illetve megtartani a vállalható feltöltési időket a gyengébb kapcsolattal rendelkező területeken is - mert hogy a rögzített anyagok helyi tárolására továbbra sincs lehetőség.

De az eszköz nem csak a mozgást veszi észre, képes megkülönböztetni az embereket környezetüktől, sőt arcfelismerési funkció is került bele, ezen keresztül akár értesítések kérhetők, mikor ismeretlen lép be a házba, vagy épp ha valamelyik családtag ért haza. A Nest Cam IQ-n továbbá három mikrofon is fülel, zajszűréssel és visszhang-kompenzációval megtoldva, sőt egy a gyártó ígérete szerint a korábbi modellekénél hétszer erősebb hangszóró is került a kamerába, amellyel távolról felvehető a kapcsolat az adott szobában lévőkkel. Az eszközre mindezeken túl egy sor infravörös LED is jutott, így sötétben is használható.

A legújabb Nest kamera persze csak a hozzá tartozó Nest Aware előfizetéssel együtt használható ki igazán: havi 10, vagy évi 100 dollár ellenében a vállalat felhős tárhelyén tíz napra visszamenőleg nézhetjük meg a kamerával rögzített videókat, havi 30 vagy évi 300 dollárért pedig harminc napot tekerhetünk vissza. Egy előfizetéssel ráadásul csak egyetlen kamera rögzített anyagait tárolhatjuk, noha a további hozzáadott eszközök esetében felezi a havi vagy éves díjat a vállalat. Előfizetés nélkül videó rögzítésére egyáltalán nincs lehetőség, ebben az esetben csak a kamera értesítéseit, illetve az elmúlt három órában készített állóképeket kapjuk meg. A kamera még ebben a hónapban megvásárolható lesz, előrendelések pedig már most leadhatók, nettó 299 dollárért, két darab esetében pedig nettó 498 dolláros áron.