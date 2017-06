Jönnek a Snapdragon 835-re épülő Windows-os PC-k

Megvillantotta notebookokba szánt PC-s platformját a Qualcomm. A chiptervező első megoldása az idei okostelefonos sláger csúcsprocesszorra, a Snapdragon 835-re épül majd, az operációs rendszer szerepét pedig a Windows 10 ARM-os kiadása tölti majd be. A két vállalat szerint a fejlesztési munkálatok hardveres és szoftveres oldala is jól halad, amit látva, az Asus, a HP, és a Lenovo is elkezdett dolgozni saját, Snapdragon Mobile PC platformra épülő gépén.

A hardveres részért felelő Qualcomm először közölt konkrét számokat új platformjával kapcsolatban. A tervezőcég szerint a Snapdragon 835 rendszer alaplapjának területe megáll 50 négyzetcentiméter környékén, ami nem csoda, hisz a rendszerchipet alapvetően okostelefonokhoz, azaz tenyérnyi eszközökhöz tervezte a Qualcomm. Ezzel szemben egy PC-khez szabott x86-os (Core M) processzora épülő komplett alaplap ennek nagyjából dupláját, 98 négyzetcentimétert emészt fel, ami lényegesen nagyobb gyártási költséget jelent, igaz ezért cserébe borítékolhatóan nagyobb teljesítményre képes a rendszer.

Utóbbit a platform szériafelszereltségének számító LTE modemmel próbálja kompenzálni a Qualcomm. A cégnek nincs nehéz dolga, hisz okostelefonos chipről lévén szó az akár gigabites kapcsolatra is képes X16-os modemet a lapka integráltan tartalmazza, annak használatához csupán néhány kisebb külső komponens (RF chip, antenna) szükséges. A tervezőcég szerint ezt az összes konfiguráció kiaknázza majd, a korábbi hírek szerint pedig a működéshez szükséges szolgáltatást egyes piacokon az operációs rendszert biztosító Microsoft is értékesíteni fogja egy beágyazott (vagy virtuális) SIM kártya segítségével, amelyhez az adatcsomagot a Windows Store-ban lehet majd megvásárolni.

A két vállalat elképzelése szerint ezt kihasználva a Snapdragon Mobile PC Platformra épülő gépek az okostelefonokhoz hasonlóan folyamatos online kapcsolattal rendelkeznek majd. Ez többek között lehetővé teszi, hogy a készenléti állapotban lévő eszköz néhány másodpercre felébredjen, kapcsolódjon a hálózatra, frissítse az alkalmazások állapotát, szinkronizálja az online adatokat, majd újra elaludjon. Ez a képesség az Android és az iOS része a kezdetek óta - az okostelefont nem kell kivenni a zsebből ahhoz, hogy emailt vagy üzeneteket fogadjon. Az Intel évekkel ezelőtt próbálkozott hasonló technológiával, azonban a piac nem harapott rá a lehetőségre, ugyanis notebookok esetében nincs igazán létjogosultsága a funkciónak, így az szépen lassan kikopott a processzorgyártó marketing anyagaiból, aminek fényében kérdéses, hogy a Qualcomm sikerre tudja-e vinni kvázi ugyanezt.

A platform tervezője szerint a különbséget az üzemidő jelenti majd, ami készenléti módban négyszer-ötször is hosszabb lehet az x86-os rendszerekénél. A Qualcomm szerint bekapcsolt állapotban is bőven van előny, a cég szerint működés közben akár 50 százalékkal is tovább húzhatja a Snapdragon 835-re épülő notebook, ami az okostelefonos tervezési filozófiát figyelembe véve nem hangzik elképzelhetetlennek.

Az egyetlen nagy, és igencsak fontos kérdést a rendszer sebessége jelenti, hisz ahogy korábban kiderült, a Microsoft és a Qualcomm emulációt alkalmaz majd az ARM-os fordításban (még) nem létező, x86-os alkalmazások futtatásához. Ennek megfelelő minőségéhez a célplatformnak a forrásnál sokszor erőteljesebb hardverrel kell(ene) rendelkeznie, ami jelen állás szerint nem feltétlenül van meg, a Snapdragon teljesítményét ugyanis legfeljebb bizonyos Atom processzorokkal lehet egy lapon említeni. Hogy mindez a gyakorlatban mit jelent majd, az valamikor az év második felében derülhet ki, a projektben részt vevő cégek ekkora ígérik a végleges elemeket, amelyek között első helyen szerepel a Microsoft a Windows 10 ARM-os átiratával.