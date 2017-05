AMD: csúcshardverekkel tesszük forróbbá a nyarat

Közelgő újdonságairól beszélt az AMD, amely nyár végéig három terméket is piacra dobna. Ezek közül elsőként a vállalat számára messze legfontosabb, Epyc névre hallgató szerverprocesszorok, illetve az azoknak megágyazó Naples platform érkezik, nagyjából három héten belül. Ezt valamikor július legvégén a konzumer piacra szánt Radeon RX Vega videokártya követheti, legvégül pedig a ThreadRipper fantázianévre keresztelt Ryzen 9 processzorok futhatnak be, amelyek a tegnap bejelentett Intel Core i9 processzorok ellen sorakoznak majd fel.

Az Epyc névre keresztelt szerveres Zen processzorokról legutóbb nagyjából két hete beszélt a vállalat, ekkor számos részletről lerántva a leplet. A mai rendezvényén nem láttak napvilágot újabb technikai információk, így továbbra sem tudni, hogy első körben pontosan hány processzorral készül a tervezőcég, illetve azokat milyen áron próbálja majd meg értékesíteni. Ám ezek a kérdőjelek már nem sokáig lebegnek az Epyc körül, az AMD ugyanis elmondta, hogy június 20-án, azaz szűk három hét múlva végre elrajtol a platform, és remélhetőleg ezzel egy időben az arra épülő első szerverek is piacra kerülnek.

A csúcs asztali platformnak szánt ThreadRipper az Epyc infrastruktúrájára épül, ami hasonló foglalatot, lapkakészletet, illetve processzor-felépítés jelent. Míg a szerveres variánsok esetében négy Zeppelin lapka kerül a tokozásra, addig a Ryzen 9-nél csak kettő, így jön ki a legfeljebb 16 darab processzormag, illetve 32 darab feldolgozószál. Emellé 64 darab PCI Express sáv társul majd, amiből az X399-es alaplapi vezérlőhíd 4-et foglal le, így 60 darabot lehet majd szabadon kiaknázni, ez viszont az összes processzor esetében biztosított lesz, az AMD ezzel nem szegmentálja a sorozatot.

Gigászi, csavarozható foglalat

A 60 sáv meglehetősen bőséges, ennek hála a processzor például három videokártyát és ugyanennyi M.2 SSD-t maximális sávszélességgel szolgálhat majd ki, egy időben. Ezzel szemben a tegnap bejelentett Intel Skylake-X legfeljebb 44 sávot kínál, ráadásul ezt is csak az 1000 dollártól kezdődő i9 processzoroktól felfelé, a kisebb modellek esetében 28 és 16 sávval kell beérni.

A memóriacsatornák száma egyezik az Intel és az AMD csúcsplatformja esetében, mindkét megoldás négycsatornás kiépítést kínál. A Skylake-X-ről már kiderült, hogy ehhez a tízmagos i9-7900X esetében DDR4-2666 támogatással társul, a ThreadRipper esetében viszont egyelőre homály fedi, hogy legfeljebb milyen órajelű modulokat támogat majd a platform. Iparági pletykák szerint az AMD DDR4-3200 támogatásra pályázik, amivel a ThreadRipper felülmúlhatná a konkurenciát, igaz csak akkor, ha az Intel 12-18 magos alternatívái végül nem kapják meg a csatornánként 25 GB/s sávszélességet biztosító 3200 MHz-es modulok támogatását.

A tizenhatmagos Ryzen CPU és a négymagos mobil Raven Ridge APU mintapéldánya egy kézben



Nagy kérdés még az árazás, amiről egyelőre mélyen hallgat az AMD. Az már tegnap kiderült, hogy a konkurens, 10-18 magos Core i9 processzorok ára nettó 1000 és 2000 dollár között mozog majd, amelynél az AMD borítékolhatóan olcsóbban adja majd a Ryzen 9-es CPU-kat, csak az a kérdés, hogy mennyivel. A Ryzen 7 esetében látott stratégiát alapul véve van rá esély, hogy a 16 magos csúcsmodellért kereken 1000 dollárt kér majd az AMD, ami jelen állás szerint a tízmagos Core i9-7900X árának felelne meg. Hogy a tipp bejön-e, az legkésőbb nyár végéig kiderül, az AMD ugyanis azt ígéri, hogy csúcsplatformja őszig piacra kerül.

Tovább csúszik az új csúcs-Radeon

Míg az Epyc és a ThreadRipper az AMD korábbi ígéretének megfelelően jelenik meg, addig a Vega névre keresztelt Radeon(ok) tovább csúsznak, de legalább már a rajt körülbelüli időpontját lehet tudni. Az RX Vega nagyjából két hónap múlva, a július legvégén kezdődő SIGGRAPH rendezvényen mutatkozik be. Arról továbbra is csak találgatni lehet, hogy a csúcskártya játékok alatt mire lesz képes, azonban az AMD Analyst Day rendezvényén leleplezett Radeon Vega Frontier Edition számítási teljesítményéből kiindulva akár az Nvidia kínálatának jelenlegi csúcsát jelentő Titan Xp ellen is jó lehet a Vega, a két megoldás maximális elméleti számítási teljesítménye ugyanis hasonló (12 vs ~13 TFLOPs az AMD javára).

Ennek ellenére még inkább ne vegyünk mérget a trónfosztásra, a nyers számítási kapacitás ugyanis nem minden esetben tükrözi megfelelően a játékok alatti tempót, különösen a két gyártó egyes termékeinek összevetése esetében. Ennek ellenére van esély a szoros küzdelemre, a kérdés leginkább az, hogy az Nvidia mikor húzza elő a kalapból a Volta-alapú GeForce-okat. A vállalat tavalyi stratégiáját szemlélve nem lehetnek már túl messze a GV102 és GV104 GPU-kra épülő újabb csúcskártyák, így a Radeon RX Vega várhatóan nem sokáig marad majd válasz nélkül.