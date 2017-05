Digitális aláírópaddal űzi ki a papírt bankfiókjaiból az OTP

Egyre inkább elengedi a papír alapú dokumentumok kezét az OTP Bank, ezúttal a pénzintézet új, digitális aláírópadokkal üt újabb szöget a papír szerződések koporsójába. A legnagyobb hazai bank szerint a fiókjaiban szolgálatba álló aláírópadok nem csak itthon, de Európai szinten is különlegesnek számítanak.

Az eszközök használata pontosan úgy zajlik ahogy azt várnánk, a kijelzőkön megjeleníthetők az ügyintézés során keletkező dokumentumok, majd azok a végigböngészés után alá is írhatók a panelen. Az eszköz a hagyományos kézi aláírásból egy biztonságos, a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő elektronikus szignót hoz létre. Az ügyfelek ezután minden elektronikusan aláírt dokumentum hiteles példányát elérhetik az adott bankszámlához tartozó OTPdirekt internetbanki felületen is.

A rendszer továbbá nem csak rögzíti, de ellenőrzi is a bevitt aláírásokat: egy gépi tanulási algoritmus vizsgálja meg, hogy hiteles-e a szignó - a szoftver persze nem csak a pixelre megegyező aláírásokat engedi át a rostán, helyette az írás dinamikáját, illetve különböző egyedi jellemzőket vizsgál meg a bevitt kézjegyekben, amelyek alapján nagy pontossággal meg tudja határozni, hogy valóban a számla tulajdonosáról van-e szó. Az OTP mindezek mellett igyekszik hangsúlyozni, hogy az aláírásadatok a banki környezetből soha nem kerülnek ki, azokhoz ráadásul a cég alkalmazottai sem férnek hozzá.

Az új aláírópaddal az ügyfelek a saját számlájukat érintő tranzakciók, mint a be- és kifizetés, vagy utalás mellett a személyi kölcsön igénylését is lezongorázhatják és internetbanki szerződést is köthetnek, továbbá mostantól az adatmódosító nyilatkozatokat is elég lesz az üveglapon aláírni. Az OTP szerint az új eszközök a fióki ügyintézést jelentősen felgyorsítják majd, példának okáért egy prémium számlához tartozó, mintegy 150 oldalas papír alapú dokumentáció összerendezése akár fél óra is lehet - ez a digitalizált megoldással töredékére csökkenhet. A pénzintézet az aláírópadokkal a következő 3 évben több mint 50 millió oldal A4-es papírlapot és 100 millió bizonylatot spórol majd meg számításai szerint.

A bank azonban nem csak a fiókokban újít, a frissített, készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-ek is egyre szaporodnak az utcákon. Jelenleg 60 ilyen bankautomata működik országszerte, számukat az OTP a tervek szerint 2017 végére 200-ra növeli. Az eszközök napi 24 órában igénybe vehetők, hétvégén is, azonnal jóváírják a befizetett összeget és a bankjegyek valódiságát is ellenőrzik, a hamisgyanús bankókat bevonva. A befizetett pénzt a készülék rögtön vissza is forgatja, ez a banknak a készpénzlogisztikában jelenthet számottevő költségcsökkenést. Az automaták tavaly őszi rajtja óta a rajtuk végzett összes befizetés értéke mára túllépte a 11 milliárd forintot.

A tabletes aláírással-ügyintézéssel egyébként más iparágban már itthon is találkozhattunk, hasonló rendszert a Telekom két évvel ezelőtt, 2015-ben vezetett be.