Londonból hoz partnert az azonnali fizetéshez a Telekom

Új stratégiai partnerre talált a Telekom, a szolgáltató az azonnali fizetési megoldásokat szállító Icon Solutionsszel lépett együttműködésre. A megállapodást a Portfolio.hu Pénzügyi IT konferenciáján tartott előadásában Csanak Gabriella, a T-Systems Magyarország szenior üzleti tanácsadója jelentette be. A londoni székhelyű vállalat ügyfelei között egyebek mellett a CitiGroup és az Lloyds Banking Group is ott van.

Az eseményen Jeremy Bliss, az Icon Solutions üzletfejlesztési igazgatója is feltűnt a mikrofon mögött, aki a cég bemutatása során az Icon nevével fémjelzett, azonnali fizetési megoldások mögé szánt keretrendszert helyezte fókuszba. A vállalat Instant Payments Framework, vagy röviden IPF rendszere egy az azonnali fizetések koordinálására, menedzselésére szolgáló motor, amely kifejezetten a pénzügyi szervezetek igényeihez szabva készült. A termékkel a backoffice rendszerek, struktúrák számottevő átrajzolása nélkül, néhány minimális csiszolással állítható szolgálatba egy-egy cégnél a valós idejű fizetést lehetővé tevő rendszer.

Az IPF lényegében a külső szereplők, banki csatornák és belső rendszerek közötti interakciók vezényléséről gondoskodik, részletes monitoring és kezelési opciókat ad a cégek kezébe, illetve gateway-ként is funkcionál az adott cég központi infrastruktúrája felé. A megoldás emellett rugalmas, nyílt API kapcsolódási pontokat és különböző hálózatok közötti átjárhatóságot is biztosít, sőt egy grafikus SDK is tartozik hozzá, hogy a cégek saját munkafolyamataikat is a lehető legegyszerűbben a keretrendszerre szabhassák. Az eszközzel gyorsan, a nap 24 órájában dolgozhatók fel az azonnali fizetési tranzakciók. Az Icon Solutions ígérete szerint keretrendszerével világszerte a kisebb piacok azonnali fizetési szabályozásainak is egyszerűen megfelelhetnek az ügyfelek.

A néhány másodperces leforgású pénzküldés Magyarországon sem csak ábránd, annak részleteiről a Pénzügyi IT konferencián ugyancsak felszólaló Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója beszélt. Eszerint hazánk egy lépéssel tovább megy, és nem önkéntes alapon vezet be csatlakozási lehetőséget az azonnali fizetési rendszerhez - mint sok más ország - helyette csak azonnali utalásokat lehet majd létesíteni, már két év múlva is. Magyarországon ugyanis 2019. júlis 1-jén rajtol az azonnali fizetés, eddig van idejük a bankoknak igazodni az MNB által kijelölt követelményekhez. Onnantól fogva a pénzküldés teljes folyamata, azaz míg az adott összeg egyik számláról elér a másikra, maximum 5 másodpercet vehet igénybe, a rendszernek továbbá napi 24 órában, heti hét napon rendelkezésre kell állni.

A rendszerrel továbbá úgynevezett másodlagos azonosítókat is bevezet az MNB, így nem kell majd minden esetben ismerni a számlaszámot a fizetéshez, ahhoz az email cím, adószám, illetve mobilszám is elegendő lehet, a lista pedig a későbbiekben várhatóan tovább bővül.