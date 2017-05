Új chipekkel nyúl a mesh routerek alá a Qualcomm

Új platformot jelentett be Wi-Fi hálózatok számára a Qualcomm a héten zajló Computexen. A tajvani vásáron kiállított új Mesh Networking Platform a lapkatervező gyártópartnerei számára biztosít olyan hardveres-szoftveres alapot, amelyre felépíthetik következő generációs mesh Wi-Fi rendszereiket. Ehhez a Qualcomm egy referenciaterméket is fejlesztett, amelyből kiindulva a partnerek is kidolgozhatják saját megoldásaikat - ott változtatva, ahol differenciálni szeretnék termékeiket.

Az új platform alapját a Qualcomm IPQ40x8/9 sorozatú processzorok (pontosabban rendszerchipek) adják - ezekre épül ma is a legtöbb mesh router megoldás. Ezek négymagos, Cortex-A7-re épülő egységek, beépített hálózati és titkosítási gyorsítókkal, a lapka alapból 802.11ac-t támogat 2x2+2x2 formátumban, egy harmadik rádiós egység pedig PCI Express csatornán köthető rá. Ami újdonság az a továbbfejlesztett Wi-Fi SON (self organizing network) képesség, amellyel az eszközök dinamikusan hálózatba tudják rendezni magukat, minden felhasználói beavatkozás, konfiguráció nélkül. A megoldás képes powerline, ac, ad és ax protokollok használatára is az adatátvitelhez, ezzel meglehetősen fejlettnek számít ma a piacon. Fontos elem, hogy a Wi-Fi SON API-kat a Qualcomm elérhetővé teszi a gyártópartnereknek, így az (feltételezhetően némi licencdíj megfizetése mellett) elérhető más lapkagyártó megoldásait használva is - például elegendő lehet, ha csak a központi egység épül Qualcommra, a szatellit hozzáférési pontok épülhetnek más chipekre.

Szintén újdonság, hogy a platform immár kibővített támogatást nyújt a hangalapú vezérléshez. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy gyártó szeretné az Amazon Alexát vagy valamely versenytársát integrálni a termékébe, akkor ahhoz nem kell külön lapkákat bevetnie a hangfeldolgozáshoz, a platform már fel tudja dolgozni a mikrofonrendszerekből bejövő jelet és azt a megfelelő API-t hívva el is tudja küldeni a megfelelő felhős szolgáltatás felé. Ezzel a Qualcomm gyakorlatilag a teljes hangvezérlős ökoszisztémát kipipálta, az eszközgyártóknak ezzel nem sok dolguk lesz a jövőben.

És persze nem 2017-et írnánk, ha nem esne szó kötelező módon az IoT-ről is, ezen a területen szintén jelentőset lép előre a Qualcomm. Egyrészt képes szimultán (!) kapcsolatra Wi-Fi, Bluetooth, CSRmesh és 802.15.4 alapú protokollokon is (a fent már említetteken túl), így szinte minden ma elérhető IoT-eszközzel szót tud érteni és központi egységgé, hubbá tud válni az otthoni hálózaton.

Mesh a hálóban?

A vezeték nélküli hálózatoknál már régóta ismert amúgy a mesh networking - vagyis az, hogy csak néhány hozzáférési pont (access point) kapcsolódik a külső hálózathoz, az egységek egy része csak reléként funkcionál. Az új generációs hardveres fejlesztésekkel ez immár otthoni megoldásokba is utat talált, tavaly a legtöbb routergyártó bemutatta saját mesh Wi-Fi megoldását, jellemzően egyedi szoftverekkel, érdekes útválasztó algoritmusokkal megspékelve.

A hálózatok különlegessége ugyanis, hogy az egységek közötti kapcsolatok nem állandóak és előre beállítottak, így terhelés és környezet függvényében folyamatosan alakulhat a kapcsolatban álló Wi-Fi egységek kapcsolathálója. A megközelítés előnye egyébként a jó (a szokásosnál jobb) lefedettség, terhelés alatt pedig magasabb lehet az aggregált sávszélesség.