Max-Q: szagot fogott az Nvidia

Azt már egy ideje tudjuk, hogy a PC-piac jelenét (és valószínűleg jövőjét is) a prémium, drágább, erősebb gépek jelentik, nem véletlen, hogy minden gyártó ebbe az irányba mozdult el fokozatosan, azok pedig amelyek erre évekig képtelenek voltak (mint az Acer), beleálltak a földbe. A trend az elmúlt időszakban új színezetet is kapott, egyre erősebb az igény a játékra alkalmas hardverekre - ez húzta az elmúlt néhány évben a GPU-k piacát és a PC-piacot is.

ASUS Zephyrus - az egyik első Max-Q gép

Természetes, hogy ez a trend begyűrűzik a notebookok piacára is, ahol egyre erősebb az igény a játékra (is) alkalmas gépek iránt. A keresletet a gyártók is pontosan észlelik, az eddigi próbálkozások azonban nem sültek el jól: a megfelelő teljesítménnyel rendelkező gamer laptopok nagyok, nehezek, és így nehezen hordozhatóak, a kisebb-könnyebb modellek viszont teljesítményben harmatosak. Ennek ellenére az Nvidia azt mondja, hogy az összes eddig értékesített mobil GPU felét (!) 2016-ban értékesített a cég, a biznisz tehát csak most kezd igazán felfutni.

Max-Q: Ultrabook-koncepció, gamer laptopra

A szenvedésnek most az Nvidia új kezdeményezése, a Max-Q vetne véget. Egy jelenleg leginkább egy marketingprogramnak tűnik, amelyben a chiptervező és a laptopgyártók együttműködnek a gamer laptopok népszerűsítésére. Van azért valamennyi műszaki tartalma is a programnak: a gyártó és az Nvidia szorosan együttműködik a modellek tervezésénél annak érdekében, hogy a notebook házához képest a lehető legmagasabb grafikus teljesítmény legyen elérhető.

A bejelentés alapján a speciális, nagy hatékonyságú hűtést az Nvidia szállítja, ezt dolgozzák össze a PC-gyártók által megálmodott ipari formatervvel. A megoldás részeként az Nvidia fejlett feszültségszabályozó alrendszert is tervez a chip mellé, amely szintén a hatékonyabb energiaellátást teszi lehetővé. A hab a tortán pedig a chipek energiamenedzsmentjének finomhangolása: a ház és a hűtés egyedi jellemzőinek megfelelően a cég úgy hangolja a firmware-t, hogy a GPU az elérhető maximális teljesítményt elnyújtott használat mellett is el tudja érni. Ez nem triviális feladat, ha a keretet túl magas, akkor a GPU rendszeresen túlnyúlik azon, túlmelegszik és visszafogja a teljesítményt - ami ingadozó felhasználói élményt nyújt, hasonlóan mint az Intel i7-7700 problémái.

A program eredménye azonban látványos és kézzel fogható: a bejelentés szerint a GTX 1080 köré épülő, játékra kihegyezett noteszgép kihozható mindössze 18 milliméter vastag készülékházból, 2,3 kilogrammos tömeg és maximum 40 decibeles ventilátor zajszint mellett. Ez egy ténylegesen hordozható noteszgépet jelent, amelyet nem csak LAN partikra érdemes összecsomagolni, így például a mindennapi munkában is bevethető lehet.

A Max-Q sok tekintetben hasonlít az Intel-féle Ultrabook-programhoz, itt is a chipgyártó szabja meg a feltételeket és be is vizsgálja illetve minősíti a PC-gyártók megoldásait. E folyamat során a hardver specifikus paramétereit kiméri az Nvidia és játék- illetve hardverspecifikus profilok formájában rögzíti. Így egy-egy játékot elindítva az adott hardvernek, GPU-nak, hűtésnek megfelelő maximális grafikai beállítások élesednek.

A 10xx-es GPU-sorozathoz az Nvidia biztosít egy különleges WhisperMode funkciót is. Ez hasonlóképp működik a fentihez, csak 40 decibel helyett 32-nél limitálja a hűtést, és annak megfelelően skálázza le a GPU fogyasztását, a teljesítménycsökkenéssel együtt pedig húzza le a játékok grafikai részletességét, hogy azért élvezetes maradjon a dolog.