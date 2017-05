Vakoknak szóló okoskesztyű nyerte a hazai Imagine Cupot

Idén is megszervezi a Microsoft a diákstartup-vetélkedőjét, melynek hazai döntőjét a cég tegnap tartotta, és ez a Gloveye, a vakoknak szóló okoskesztyűt fejlesztő csapat győzelmével zárult. A forduló nyertesei Seattle-be utazhatnak, hogy összemérjék ötletüket a többi ország nyerteseivel. Az előző években is jól szerepeltek a magyar diákok a versenyen, 2014-ben a virtuális kisállatot sporttal nevelhető Tep fejlesztői a második helyezést hozták el a versenyről, következő évben a Mistory a közönségdíjat nyerte el, tavaly pedig az orvosdiagnosztikát oktató InSimu app bronzot ért a versenyen. Utóbbit azért is érdemes kiemelni, mivel a Debreceni Egyetemen azóta már élesben is használják a programot a hallgatók oktatására.

Februárban jelentkezhettek a csapatok a megmérettetésre, majd akik a programba bekerültek, három hónapos angol nyelvű felkészítő programba kerültek be, ahol üzleti, technológiai és prezentációs készségeket kellett elsajátítaniuk. Minden csapat maximum három fővel vehetett részt a felkészítésen, és közülük is csak a 16 éven felüli diákok, azaz közép- vagy felsőoktatásban tanulók. Végül a hazai döntőn hat csapat mutatta be startupötletét szigorúan tíz perces keretben angol nyelven, majd a szakmai zsűri kemény kérdéseire kellett a versenyzőknek választ adniuk.

Az első helyezett Gloveye azt a társadalmi problémát vetette fel, hogy a vakoknak is sokszor szüksége van a szövegek elolvasására, mivel az iskolai és munkahelyi anyagok többsége szöveges, de akár az ételrendelés is elsősorban szövegalapú - a szolgáltatás pedig elsősorban a vakoknak az olvasás élményét szeretné megadni. A csapat által megtervezett speciális kesztyű egy olyan szerkezetet tartalmaz, amely a Braille-írás tüskéivel közvetíti az aktuális karaktert a vakok ujjbegyébe. Ehhez a szerkezethez egy fejre erősíthető kamerás sisak tartozik, amely a kesztyűre szerelt ikont követi, így ismeri fel, hogy éppen milyen karakternél tart az olvasó.

A Gloveye átveszi a hazai döntő első díját

Egy kesztyű 94 ezer forintba kerülne egy éves előfizetéssel az alkalmazásra a tervek szerint, ezt követően havi ezer forintba kerülne a szolgáltatás. Egyelőre az eszköz prototípusa készült el, de ez működik és csapat vakokkal is tesztelte. A versenytársak közé tartozik például a Microsoft seeing AI, a Be My Eyes vagy a Dot Watch - ahogy a csapat hozzátette, az eddigi legtöbb megoldás csak koncepció maradt vagy már befejezték a projektet. A Gloveye valószínűleg azért is nyerhette el a zsűri bizalmát, mivel a kérdésekre adott válaszaikból egyértelműen kiderült, hogy jól ismerik ezt a szűk szegmenst, és ha sikerülne elindítani a gyártást, az valóban hiánypótló lehetne. Mint kiderült, nem feltétlenül van szükség kesztyűre, a szerkezet akár egy gyűszűbe is beépíthető lenne.

Második helyen megosztozott az EatAware és az EduIT csapata. Az EduIT volt a legfiatalabbakból, 17 éves középiskolásokból álló csapat a mezőnyben, de a második hely minden bizonnyal nem csak ennek szólt, hanem a tanulók valóban határozott elképzelésekkel adták elő ötletüket. A startup olyan moduláris nyílt forráskódú megoldás létrehozását célozza, amelyet jegyzetkészítéshez és a bonyolultabb jegyzetrészek vizualizáláshoz lehet használni. Mivel nyílt forrású, ezért bárki fejleszthet kiegészítő csomagokat a szoftverhez, amely az együttműködést is lehetővé tenné tanár-tanuló, illetve két tanuló között. A csapat matematikai képletet és kémiai molekulát mutatott példaként, amelyet az alkalmazás segítene jegyzetelni, illetve a nehezebb kémiai anyagot vizuálisan elképzelni. A fiatal fejlesztők megjegyezték, hogy a keretrendszer már kész van a rendszerhez, és a bemutatóhoz használt funkciók illetve csomagok készültek el, de például az együttműködés még nem megvalósított a szolgáltatásban.

Megosztott második helyen pedig az EatAware végzett, egy olyan mobilalkalmazással és hozzá kapcsolódó IoT eszközzel, amely az "érzelmi evés" leküzdésében segítené a felhasználókat. A versenyzők adatai szerint 2,1 milliárd túlsúlyos ember van a világon, akiken segítene lehetne tudatosabb életmód kialakításával, melynek egyik része a stresszevés vagy az unatkozás közbeni nassolás leépítése. A túlsúly ugyanis nem csak a testsúlyt befolyásolja, hanem okozhat agyvérzést, cukorbetegséget és depressziót is. A szolgáltatás a hat alapvető emberi érzelmet veszi alapul, és ha a felhasználó kiválasztja melyik jellemzi éppen, attól függően ad aktív vagy passzív tippet számára, például evés helyett vegyen tíz mély levegőt. A startup versenytársai inkább azt segítik, hogy a felhasználó nyilván tudja tartani a bevitt és elégetett kalóriákat, de az EatAware inkább arra keresné a választ, hogy miért eszik valaki - az elgondolást a csapat a Semmelweis Egyetem Viselkedéstudományi Intézetével közösen teszteli. Ahogy a zsűri rámutatott, tulajdonképpen az a jó, ha nem az appot nem kell használni, mert akkor működik. Az EatAware fejlesztői szerint viszont addig még bőven van felhasználói bázis, míg elérik azt a szintet, hogy a szolgáltatásukat már ne kelljen használni.

Ezenkívül még három csapat indult a versenyen, akik nem tértek haza helyezéssel. A Smartdelivr az ételkiszállítás hatékonyságát szeretné fokozni a futárok nyomon követésével, az Offline App pedig közösségi és sportpartner kereső alkalmazás lenne, a MoneyBee pedig a fiatalok pénzügyeinek beosztását tenné hatékonyabbá - a zsűri például ez utóbbinál arra is felhívta a figyelmet, hogy havi több milliárd forintba kerülne a kitalált rendszer fenntartása, annyiért viszont nem lehetne értékesíteni a begyűjtött adatokat. Seattle-be viszont a felsoroltak közül csak a Gloveye utazik, ahol a július végi Imagine Cup világdöntőjén fogják Magyarországot képviselni.