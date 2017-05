Növekedési pályára állítaná a Sharpot a Foxconn

Felívelhet a Sharp csillaga, a cég elképesztően tempós növekedési pályát jelölt ki magának a következő három évre. Az immár a Foxconn tulajdonában lévő cég az időszakra mintegy két és félszeres nyereségnövelést vett a célkeresztbe, sőt, az Egyesült Államokban egy új gyárat is felhúzna. Az ambiciózus tervekért némileg átrendezett vezetőség felel majd, a Sharp igazgatótanácsa júniusban kilencfősre alakul, amelyből öt főt a Foxconn delegál majd.

A cég vezérigazgatója, Tai Jeng-wu által felvázolt hároméves időszakban, ha minden a tervek szerint halad, a vállalat bevételei közel 60 százalékkal lőnek majd ki, több mint 29 milliárd dollárnak megfelelő japán jenig - 2007 óta ez lenne a legnagyobb forgalom amelyet a cég produkált. Az célkitűzés alapján a vállalat mintegy 1,35 milliárd dolláros üzemi nyereséget prognosztizál a 2020 márciusában záruló üzleti évre, ami tekintélyes 141 százalékot meghaladó előrelépés a 2016-2017-es időszakban produkált eredményhez képest.

De a közelebbi jövőt illetően is kifejezetten optimista a gyártó, miután múlt pénteken arról beszélt, közel 530 millió dolláros profitra számít a 2018 márciusában végződő pénzügyi évben, jócskán túllépve az elemzők várakozásait. Amennyiben a tervezet sikerül, a Sharp a Foxconn zászlaja alatt látványosan termőre fordulhat, különösen figyelembe véve, hogy egy évvel korábban a cég még 224 millió dollárnak megfelelő veszteséget jelentett. A tajvani óriás 3,5 milliárd dolláros felvásárlással tavaly szerzett többségi tulajdont a Sharpban, azóta pedig igyekszik a lehető legtöbb területen visszanyesni annak költségeiből.

A Financial Times szerint a stratégia azon áll vagy bukik majd, hogy a vállalatnak sikerül-e terjeszkednie jól bejáratott területein túlra. A kitaposott ösvény a Sharpnál jelenleg elsősorban a tévékhez és okostelefon-kijelzőkhöz vezet, a cégnek azonban a sikerhez nyitnia kell majd olyan feltörekvő szegmensek felé, mint az autókba vagy épp az okosotthon-kiegészítőkbe szánt kijelzők.

A tervek között az Egyesült Államok kiemelt helyet kap, ahogy azt a vezérigazgató is kiemeli, a régió "a legnagyobb kijelzőpiac a cég számára", ennek ellenére egyetlen üzeme sincs a területen. Ez ugyanakkor rövidesen változhat, miután a következő három évre vonatkozó befektetési tervek között az egyesült államokbeli gyár felhúzása is szerepel, amit megerősíteni látszik, hogy Tai Jeng-wu áprilisban Donald Trumppal is találkozott. Hasonló terveket egyébként az anyacég Foxconn is dédelget, utóbbi nagyjából 7 milliárdot szánna egy kijelzőgyár megépítésére az USA-ban.

Mindezeken túl a Sharp egészen új területek felé is igyekszik nyitni, ezért közel egymilliárd dollárral járult hozzá a Softbank VisionFund befektetési alapjához, amelyet májusban már összesen 93 milliárd dollárra hizlaltak a befektetők, köztük olyan nevekkel mint az Apple, Qualcomm vagy épp a Foxconn. A VisionFundon keresztül a gyártó olyan élvonalbeli cégekhez és technológiákhoz szerezhet hozzáférést, legyen szó akár IoT-ről vagy AI-megoldásokról. Bár a gyártó magabiztosnak tűnik, az elemzők egyelőre szkeptikusak, elsősorban arra hivatkozva, hogy nem meggyőző a cég egyesült államokbeli és európai terjeszkedésre vonatkozó stratégiája.