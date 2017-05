Így fenyegeti a Facebook Írországot

Személyesen lobbizott az ír miniszterelnöknél Sheryl Sandberg a helyi adatvédelmi hatóság vezetőjének dolgában. A Facebook ügyvezető igazgatója személyesen találkozott Enda Kenny kormányfővel, a találkozón pedig igyekezett nyomást gyakorolni a következő ír adatvédelmi biztos személyét illetően - írja a szokás szerint jól értesült Independent. Az információk szerint Sandberg a davosi konferencián, egy másik találkozón a Facebook főhadiszállásán Kaliforniában és további levelezésben is igyekezett befolyásolni, hogy ki váltja Billy Hawkest a fontos pozícióban.

Írország a célkeresztben

Adatvédelem kapcsán Írország szerepe nagyon felértékelődött az utóbbi időben. Az európai adatvédelmi szabályozás ugyanis előírja, hogy az a helyi adatvédelmi hatóság illetékes a vitás kérdésekben, ahová a céget bejegyezték. Ez azt jelenti, hogy olyan nagy vállalatok, mint a Google, a Microsoft, a Facebook európai tevékenységét de facto ez a hatóság egy személyben felügyeli. Épp ezért zajlott korábban itt a Max Schrems által indított Facebook-per is, egy kitérővel az Európai Unió Bírósága felé.

Many positive voices for Ireland over the last few days including Sheryl Sandberg who I met on Thursday morning. pic.twitter.com/C6V1tUdgQs