Bukdácsolnak a szoftveres tárolómegoldásokat fejlesztő cégek

Továbbra sem nyereségesek szoftveres tárolómegoldások fejlesztésére specializálódott cégek, például a Nutanix vagy a Pure Storage. Bár a bevétel fokozatosan növekszik, ezzel párhuzamosan a veszteség is nő, és egyelőre nem látszik a fény az alagút végén. A pesszimizmust a tőzsde is osztja, a részvénypiacra tavaly ősszel berobbant Nutanix értéke a korai brillírozás utána bő 50 százalékos zuhanás produkálva most 15-17 dollár között mozog.

Legfrissebb pénzügyi jelentésében ennek megfelelően a forgalomra fókuszál a Nutanix, ami az egy évvel korábbi szintről 67 százalékkal, 192 millió dollárra ugrott. A veszteség növekedésének mértéke majdnem ekkora ütemben nőtt, az egy évvel korábbi 39,7 milliós mínusz 49 százalékkal 59 millió dollárra nőtt. A vezetés szerint ez a cég jelenlegi stádiumában normális, a tavaly év végén közzétett befektetői prospektus szerint még a következő években is masszív veszteségeket termel majd a Nutanix, amit a magas marketing- és értékesítési költségekkel indokolta a menedzsment - a piac építése pénzbe kerül.

A korábbi magyarázat szerint épp ezért próbált a tőzsdéről bevonni tőkét a cég, a befektetés ugyanis a várakozások szerint idővel megtérül, ahogy a kliensek megismerik és elkezdik vásárolni a Nutanix-szoftvert futtató megoldásokat. A pénzügyi jelentés szerint a folyamat jól halad, ugyanis egy év alatt közel duplájára, egész pontosan 98 százalékkal, 6172 tagúra sikerült feltornászni az ügyfélbázis.

Mindez ugyanakkor nem nyugtatta meg a tőzsdét. A Nutanix tavaly októberi IPO-ja kiugróan jól sikerült, a papírok 16 dolláros áron kerültek piacra, ami lényegesen magasabb volt a korábban prognosztizált 11-13 dolláros árfolyamnál. A befektetők még ezt is kevesellték, ugyanis nagyjából egy nap leforgása alatt 131 százalékkal 37 dollárra lőtt ki az árfolyam, amivel az előző héten tőzsdére került cégek közül a Nutanix produkálta a legjobb rajtot, messze felülmúlva az elemzők várakozásait. A szárnyalás végül tiszavirág életűek bizonyult, mostanra az árfolyam a a Nutanix piaci értékével együtt visszaesett az IPO szintjére, jelenleg 17 dollár körül mozognak a papírok.

Hasonló cipőben a konkurens

Nagyon hasonló utat jár be a konkurens Pure Storage, a vállalat 31 százalékkal 183 millió dollárra növelte bevételét, miközben a veszteség mértéke nem változott számottevően, az egy évvel korábbi 41 millió dolláros mínusz 30,5 millióra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan az ügyfélszám rohamosan nő, az egy évvel ezelőtti bázis 73 százalékkal 3350 tagra duzzadt. Végül, de nem utolsó sorban a részvényárfolyam sem mutat lényegi különbséget, a 2015 októberi IPO-nál látott, közel 19 dolláros árfolyam a közelmúltban már felénél is járt, jelenleg pedig 12 dollár környékén mozog a szoftveres tárolómegoldások fejlesztő Pure Storage papírok értéke.

A Nutanix és a Pure Storage termékének lényege, hogy teljesen standard szerverfürtöket képes tárolótömbbé alakítani, csupán szoftveres úton. Az így kapott tároló komolyabb elvárásoknak is megfelelhet, magas fokon automatizált (dinamikus rétegzés, adatmigráció), és beilleszthető a nagyvállalati menedzsment-környezetekbe is, például VMware vCenter alá. Ezzel a koncepcióval a szóban forgó két cég persze nincs egyedül, más is rájött, hogy az olcsó x86-os szerverekből is ütős tárolókat lehet faragni pusztán szoftverrel. Ilyen megoldást fejleszt például a SimpliVity, de a Dell EMC ScaleIO vagy a VMware Virtual SAN, illetve a Microsoft SSD (Storage Spaces Direct) is hasonló koncepciót valósít meg.