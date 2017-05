Ezzel igázná le a Twitchet a Microsoft

Átnevezi a Microsoft a Beam játékközvetítő szolgáltatást Mixerre - ezt állítja a cég kihívóként az Amazon-féle Twitch-csel szemben. Az átnevezés önmagában még kevéssé hírértékű, a rendszert azonnal néhány új funkcióval is bővítették a fejlesztők - közli a Mixer blogja. A névváltáshoz Matt Salsamendi, a Beam társalapítója és immár a Mixer vezető mérnöke mindössze annyit fűzött hozzá, hogy az eredeti néven nemzetközi problémák miatt kell változtatni, mert ezzel nehezen lehetett világszinten tovább növekedni, azaz valószínűleg nem lehetett minden nyelvre jól lefordítani a kifejezést. Az új név viszont jobban érthető, a Mixer azt akarja kifejezni, hogy a szolgáltatás "összehozza az embereket".

"A felhasználókat a fő élmény és a speciális adalék hozza össze, amelyet a rajongóink már ismernek és szeretnek: az a képesség, hogy nem csak nézni lehet a streameket, hanem kapcsolatba lépni a közvetítővel és közel valós időben együtt játszani vele. Más szóval a Mixer élő közvetítése valóban élő, a 10-20 másodperces késleltetéshez képest, amelyet jellemzően más platformokon tapasztalhatsz. A nézők aktívan részt vehetnek abban, ami a képernyőn történik, ahelyett hogy csak a partvonalról néznék." - tette hozzá Salsamendi.

A maszlag mögött a marketingcsapat a platform ténylegesen legjobb tulajdonságát rejtette el, a Beam/Mixer nagyon alacsony csúszással dolgozik az élő és a közvetítés között, ami egészen új lehetőségeket nyit meg a platform számára. A Beamet tavaly vásárolta fel a Microsoft, vélhetően a Twitch sikere nyomán. A játékközvetítő platform előnye főleg az, hogy szokásos 10-15 másodperc helyett egy másodperc alatti csúszással rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a kommunikáció a nézők és a streamer között kétoldalú (sőt: közel valósidejű) legyen.

Várható volt, hogy a redmondi vállalat erre a képességre fog alapozni, de még mindig nem a Minecraft készült el interaktívan - a fejlesztői egyelőre csak "kísérleteznek" a platform lehetőségeivel. Más játékok azonban már elérhetőek integrált formában a felületről, például A Galaxis őrzői, a The Walking Dead és a Batman márkák közül a TellTale Games közösségi játékai - ezekben a közönség szavazhatja meg, hogyan folytatódjon a történet. Ezek a lehetőségek az Interactive 2.0 development Kittel valósíthatóak meg, amelyhez a Mixer továbbra is várja a fejlesztőket.

Újdonságként jelent meg ezúttal, hogy több streamer, illetve legfeljebb négy játékos közvetítése egyetlen képre húzható össze, miközben a nézőnek nem kell váltogatnia a csatornák között, hanem egy képernyőn követheti a játékhoz kapcsolódó különböző közvetítéseket, szinkronban, és egységes chatfelülettel. A közös stream funkció mától elérhető, a következő hetekben pedig megjelenik Xbox One felhasználók számára is az a lehetőség, amellyel társközvetítőket hívhatnak meg a játékhoz.

A Channel One szerkesztett csatorna pedig azt mutatja be, hogy a Mixeren keresztül éppen milyen fontosabb közvetítések érhetőek el, köztük "fontosabb megjelenések, élőközvetítéses események, tippek és trükkök, eSport újdonságok" - mondta Salsamendi. A szerkesztőknek ebben az esetben is nagy felelősségük van, mivel akik nem konkrét céllal érkeznek a platformra, valószínűleg az ajánlott kínálatból fognak választani. Arról egyelőre nem volt szó, hogy hirdetéssel ki lehet-e majd emelni közvetítéseket a csatornán.

Már tavaly év végén bejelentette a vállalat, hogy a mobilos fejlesztésekre nagyobb hangsúlyt fog fektetni, amelynek eredménye a most induló androidos és iOS mobilalkalmazás. Erről egyelőre csak a kameraképpel indíthat közvetítést a játékost, de a fejlesztők jövőbeli tervei közt szerepel a játék közvetlen streamelése, plusz a most bejelentett közös közvetítés lehetősége - így közösen mutathatnák a felhasználók a játékot akár egyszerre a mobilalkalmazásból, konzolról és asztali gépről.

Ezenkívül tovább haladnak az Xbox fejlesztések, mivel a szolgáltatás fejlesztői az Xbox divízióba tagozódtak be, úgyhogy ennek keretében elindul az Xbox One Dashboard, amely szintén a Mixer közvetítéseit válogatja össze. A közelgő június 11-15-i E3 esemény pedig szintén a Mixeren keresztül lesz követhető 4K Ultra HD-ban, amelytől a termék fejlesztői újabb regisztrálókat remélnek, és digitális ajándékokat ígérnek azoknak, akik így követik majd a közvetítést.