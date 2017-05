Korlátlan adat: logikus lépés a növekedéshez

Jelentős szemléletváltás következett be az elmúlt hónapokban az európai mobilpiacon, mely hosszú évek alatt berögzült üzleti modellt söpörhet le rövid időn belül teljesen az asztalról: egyre több operátor kínálatában jelennek meg olyan, korlátlan adatforgalmat biztosító okostelefonos tarifák, melyeket az ázsiai, észak-amerikai és néhány észak-európai piacon régóta bevezettek már a mobilcégek. Mindeközben a korlátos tarifákkal kínált adatforgalom is folyamatosan nő, ám aligha kérdéses, hogy idővel ez a fajta korlátlanság - ahogy a beszéd és SMS esetében is - teljesen bekerül a fősodorba.

Tesztelik a piacot

Európai piacelemzők szerint az elmúlt egy évben számos európai szolgáltató vette át részben vagy teljes egészében a fenti modellt, netán zero rating elvet alkalmazva kiemelnek bizonyos alkalmazásokat, forgalomtípusokat, melyekre korlátlan keretet biztosítanak. Utóbbi elv alkalmazásával ugyanakkor ingoványos talajra lépnek a mobilszolgáltatók, néhány piacon deklaráltan azt tesztelve, hogy az Európai Unió netsemlegességre vonatkozó szabályozását az adott tagállam mennyire alkalmazza szigorúan.

A Telecompaper nevű elemző-médiacég emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a korlátlan adatkeretet tartalmazó okostelefonos tarifák bevezetése legtöbbször nem a "kihívó" típusú szereplőkhöz kötődik (mint amilyen például a hongkongi Hutchison Whampoa). Helyette a nagy európai telkók tesztelik ezt a modellt, többnyire azokban az országokban, ahol nem piacvezető szolgáltatóként vannak jelen.

Ez szinte egy az egyben megegyezik azzal a mintával, ami a korlátlan beszédtarifák megjelenésekor rajzolódott ki, és végül a teljes piacot a korlátlanság irányába terelte. Elemzők szerint számos országban - különösen ahol az adatcsomagok az átlagosnál eleve drágábbak, és a szolgáltatóknak magasabbak a költségeik - egyértelműen ügyfélszerzési célt szolgál ez a stratégia, az egy előfizetőre jutó árbevétel (ARPU), vagy a teljes árbevétel növelése helyett.

Mindenkinek fel kell vennie a kesztyűt

Ettől függetlenül a jövőben - akárcsak a korlátlan hangtarifáknál - a versenytárs operátoroknak (köztük a piacvezetőknek) fel kell venniük a kesztyűt, hiszen ha sokáig késlekednek, azt kockáztatják, hogy a "nagyfogyasztó", prémium ügyfeleik elvándorolnak. Hasonló okból vezette be Magyarországon a Vodafone RED mintájára - alig pár hónappal annak bemutatása után - korlátlan beszédtarifáit a Telenor Magyarország és a Magyar Telekom is, valamint ugyanezért várható, hogy a Telenor május közepén elrajtolt Hello Data tarifái nem sokáig maradnak kihívó nélkül.

Hazánkban a Telenor május 15-én jelentette be, hogy új tarifacsaládjának minden tagjával korlátlan adatforgalmat biztosít, forgalomtípustól függetlenül. Bár a magyar piacon már évek óta elérhető volt ilyen díjcsomag (a UPC Mobil választékában), ez volt az első alkalom, hogy saját hálózattal rendelkező szolgáltató előrukkolt hasonló ajánlattal, ráadásul a UPC-vel ellentétben a Telenor megoldása nem alkalmaz semmilyen sávszélesség-limitet, ezzel összességében európai szinten is igazi kuriózumnak minősül az ajánlata.

A Telenor Magyarország legolcsóbb ilyen tarifája a Hello Data Start 5990 forintba kerül havonta, ezért a korlátlan adat mellé 50 belföldi (és EU roaming) perc jár. A legdrágább, teljesen flatrate díjcsomagért, a Hello Data Prémiumért havi 19990 forintot kér a szolgáltató. Az operátor egy előfizetőre jutó átlagos havi árbevétele a tavalyi évben körülbelül 3400 forint volt.