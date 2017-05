Jönnek a Google AdWords hirdetések az AMP oldalakra

Több újdonságot is bejelentett a Google a gyors mobilwebes betöltődést ígérő Accelerated Mobile Pages (AMP) oldalakkal kapcsolatban a San Francisco-ban tartott idei Marketing Next konferenciája, illetve a múlt heti Google I/O alkalmából. Még gyorsabban fognak betöltődni a keresőből megnyitott tartalmak, több helyen és egyre több támogatott oldal jelenik meg, amelyek szerkesztői analitikai funkciókat is kapnak, és mostantól ezek az AdWords hirdetők új célpontjává válhatnak - írja a Google AdWords blogja.

Nagyjából másfél évvel ezelőtt jelentette be a Google az új webes framework, az AMP elindítását, amely a mobil weboldalak felgyorsítását, ezen belül is különösen a statikus tartalmakat, például híroldalakat célozza. A blogbejegyzésben idézett kutatások szerint ha egy mobilos weboldal betöltése 3 másodpercnél tovább tart, akkor a felhasználók 53 százaléka zárja be, de minden 1 másodperces csúszás 20 százalékkal csökkenti a konverziót. A Google keresőből megnyíló AMP oldalak előnye, hogy jellemzően kevesebb mint egy másodperc alatt töltődnek be. Eleinte a keresőkben csak a kiemelt találatokat jelenítette meg így a cég, pár hónapja azonban kiterjesztette az organikus találatokra is.

A reklámok a kezdetektől fontos problémakör az AMP oldalakon belül, amely a gyorsaság érdekében nem támogatja a külső JavaScriptet. Eddig a reklámok sandboxolt iframe-ben jelenhettek meg, illetve a betöltődés során a tartalom kapott prioritást a hirdetési felületekkel szemben. Most viszont a Google azzal igyekszik megoldani a kérdést, hogy saját maga konvertálja át a reklámokat a szükséges formátumba.

Hirdetésekkel kapcsolatban bejelentette a vállalat, hogy az AdWords bétaprogramban a reklámok mostantól AMP oldalakon is helyet kaphatnak, és a Google Display Network is elkezdi az AMP technológiát használni a hirdetések gyorsabb betöltéséhez - a rendszer a hálózatba feltöltött hirdetéseket automatikusan átkonvertálja AMP formátumba, amikor azok olyan típusú oldalon töltődnek be. A hirdetések gyorsaságával kapcsolatban a Google annyit közölt, hogy azok akár 5 másodperccel gyorsabban töltődhetnek be a megszokott reklámokhoz képest, de ugyanúgy fognak kinézni - a cég azzal érvel, hogy ebben a formában a felhasználók biztos látják a hirdetéseket.

Egyúttal a Google azt is bejelentette, hogy a Google Analytics a jövőben komolyabb támogatást biztosít az AMP oldalakhoz. A problémát az okozza, hogy egy oldalt egyszerre hagyományos és AMP formában is meg lehet nyitni, így ha a korábbiakban egy látogató mindkét formában megnyitotta az oldalt, akkor az Analytics dupla látogatónak számolta. A következő időszakban emiatt a felhasználó és a munkamenetszámláló csökkenést mutathat, amíg a két korábbi azonosítót nem egyesíti a rendszer minden látogató esetében - ezt követően viszont már a megfelelő értékeket fogja mutatni. Továbbá az oldalon eltöltött időt, az egy munkamenettel megtekintett oldalakat és a visszafordulási arányt is összhangba hozza a rendszer az AMP és a nem-AMP oldalmegtekintések között. A változásokat nem kell igényelni, hanem azok automatikusan lefutnak a Google Analytics rendszerben.