Kína hajtotta meg az okostelefon-piacot az első negyedévben

Komótosan növekedtek az okostelefon-eladások az idei első negyedévben: az IDC összesen 347,4 millió eladott készüléket számolt össze, 4,3 százalékkal többet, mint 2016 elején. Igaz a gyarapodás tempója tavaly kissé lelassult, idén az elemzők új lendületre számítanak, amit a Q1-es eredmények, illetve az újonnan bemutatkozott csúcsmodellek is megerősíteni látszanak, mint a Huawei vagy a Samsung zászlóvivői, de az ősszel érkező új iPhone-hoz is komoly remények fűződnek. Az első negyedévben mindenesetre a kínai gyártók húzták meg az eladásokat, számottevő növekedést produkálva, közülük is elsősorban a Huawei, az OPPO és a Vivo.

De nézzük a rangsort: a piacot továbbra is fölényesen a Samsung vezeti a piacot, 2017 első negyedében összesen 79,2 millió értékesített készülékkel - ez szinte darabra pontosan megegyezik a tavaly ilyenkor jelentett darabszámmal. Miután azonban a fő riválisok rendre növekedni tudtak, a stagnáló eladások lefaragtak egy százalékpontot a koreai gyártó piaci részesedéséből, így a tortából jelenleg 22,8 százalékot hasít ki magának. A tavalyi csúcsmodellek, azaz a Galaxy S7 és S7 Edge leárazásai mellett a középkategóriás készülékek tolták meg a vállalat szekerét, a feltörekvő piacokon különösen a Galaxy A és J sorozat teljesített jól. Az első negyedéves stagnálás után Q2-re a cég kilátásai határozottan jók, elsősorban a Galaxy S8 és S8+ csúcsmodellek pozitív fogadtatása miatt.

Az ezüstérem a területen szokás szerint az Apple-t illeti, a gyártó 51,6 millió eladott okostelefonról számolt be, 0,8 százalékkal tornázva fel a tavalyi, 51,2 milliós értéket. A kínaiak agresszív előretörése mellett azonban ez nem volt elég, hogy meg tudja őrizni piacrészét, ami 0,5 százalékpontot olvadt, 14,9 százalékra. A vékonyka teljesítményért elsősorban az iPhone 7 Plus felelt az IDC szerint.

A dobogó harmadik helyén a Huaweit találjuk, a vállalat már jóval látványosabb növekedést tudott felmutatni 2017 első negyedében, tavalyhoz képest mintegy 21,7 százalékkal dobta meg most eladásait. Ez 34,2 milliós darabszámot jelent, amivel a cég 9,8 százalékra tudta hizlalni piaci részesedését, 1,4 százalékpontos gyarapodást mutatva az egy évvel korábbi eredményekhez képest. A gyártónak a Mate és P modellekkel a csúcskategóriában, az Y szériával és a fiatalokat célzó Honor almárkával pedig a középszinten sikerült stabilan megvetnie a lábát. A cég számára a későbbiekben az Egyesült Államok piacán való szereplés meghatározó lesz, ahhoz, hogy igazán versenyre tudjon kelni a dobogó első két helyén álló riválisokkal, ebben a régióban is jól kell teljesíteni - noha eddig az IDC szerint nem nagyon sikerült megragadnia az ország vásárlóinak figyelmét. Ebben változást hozhat a negyedév végén rajtolt P10 csúcsmodell, annak sikeressége azonban biztosan csak a Q2-es időszakban derül ki.

A sor a BBK Electronics zászlóshajójával, az OPPO-val folytatódik, az idei indítónegyedévben a kínai márka produkálta a legtempósabb előrelépést, 29,8 százalékos növekedéssel. Az értékesített okostelefonok száma így 25,6 millióra hízott, a piaci részesedés pedig másfél százalékponttal gyarapodva 7,4 százaléknál állt meg. A cégnek a sikert elsősorban a középszintű termékek, illetve az anyaország piaca hozta meg, de más térségekben sem volt oka panaszra, eladásainak immár közel negyedét külföldön ütötte nyélbe - ez elsősorban Ázsia többi részét, valamint a Közel-Keletet és Afrika egyes területeit jelenti.

Az ötödik pozíciót a BBK Electronics másik márkája, a Vivo tudhatja magáénak, 18,1 millió eladott okostelefonnal. A növekedés ütemét tekintve itt sem érheti szó a ház elejét, a vállalat 23,6 százalékot ugrott előre az eladásokban, piacrésze pedig 0,8 százalékponttal gyarapodva 5,2 százalékra dagadt. A cég a Huawei Honor stratégiájához hasonlóan a fiatalokat célzó modelljeinek köszönheti a siker számottevő részét, illetve az Indiában felturbózott marketingtevékenységeknek, de Délkelet-Ázsia, illetve Indonézia is erős piacnak számít a cégnél.

A többi gyártót a kutatócég már az "egyéb" szegmensbe sorolja, amely összesítve 138,7 millió eladott készülékért felel - noha egyre zsugorodik. Tavaly ilyenkor a terület még 140 milliós eladást tudott felmutatni, 42,1 százalékos piacrésszel, utóbbi mára 39,9 százalékra olvadt. Jól látszik, hogy a "nagyok" egyre mélyebben vésik kőbe vezető pozíciójukat, igazi fellendülést pedig jelenleg csak a kínai gyártók produkálnak, elsősorban belpiacos, vagy a környező régiókban produkált sikereikre támaszkodva.