Ráncfelvarrást kapott a Mozilla oktatóplatformja

Nagyobb frissítést kapott a Thimble, a Mozilla online kódszerkesztést oktató platformja - írja a szervezet blogbejegyzése. Már több mint 200 országban elérhető 33 lokalizált nyelven, köztük magyarul is. Az újdonságok közt megtalálható a tádzsik nyelv, frissült a színválasztó és az ikonok, könnyebb lett a fájlok feltöltése, ki lehet kapcsolni az automatikus kiegészítést, és emellett több olyan funkció is érkezett, amely megkönnyíti a kódszerkesztés tanulását.

Közel öt évvel ezelőtt indult a nyílt forráskódú platform, amelyet a Mozilla alapítvány és a Seneca Egyetem közösen fejleszt. Az oldal egyben kódszerkesztő, webkiszolgáló, webböngésző és fejlesztőeszköz, amely a kódolás alapjaiba igyekszik bevezetni a felhasználókat, ingyenesen. Tehát saját weboldalak készítéséhez és közzétételéhez ajánl platformot, miközben a HTML-t, CSS-t és a JavaScriptet tanítja.

Tanároknak különösen hasznos az oldal, mivel amellett, hogy a regisztrálók különböző projektekre iratkozhatnak be a tanuláshoz, még óravázlatot is bemutat. Például a "Keep Calm" projekt az ismert poszter kinézetének lecserélését oktatja, amelyhez CSS-re és HTML-re is szükség van. Az óravázlat viszont azt is tartalmazza, hogy a feladat kapcsán elmagyarázható a diákoknak a meme műfaja és jellemzői, és közös ötletelésre is lehetőséget ad a felirat kapcsán - bár nem derül ki, hogy pontosan hányadik osztályosoknak készült a feladat, de a módszertani leírás alapján inkább fiatalabb iskolásoknak. A projektek viszont egyre nehezebb feladatokat tartalmaznak, a "vissza az iskolába" képeslap testreszabásához már például JavaScriptre is szükség van. Az oktatók akár tovább is bővíthetik a tananyagot a saját tapasztalataikkal.

Iskolák mellett azonban magánszemélyek is használhatják a platformot, és az előre megadott projektekhez sem kell feltétlenül csatlakozni a gyakorláshoz. Saját webes projektek is létrehozhatóak, átnevezhetőek, törölhetőek és saját fájlokat is fel lehet rá tölteni - a közzététel egy kattintással megoldható, de később is lehet frissíteni a már elkészült munkát. Hasznos funkciók, hogy a kódszerkesztő felületen azonnal látható az előnézet, akár mobilos előnézet is, a CSS-t közvetlenül a HTML oldalban is lehet szerkeszteni, a DOM vizsgáló pedig kiemeli az előnézeti képen a HTML elemeket.

Újdonságként jelent meg a beépített JavaScript konzol, amellyel leválaszthatja a felhasználó JavaScript projektjét a Thimble oldalon belül. A platform fejlesztői szerint ez a mód egyszerűbb lesz mint a böngészős konzol, mivel az zsúfolttá tette az oldalt. További újítás a "code snippets" menü, amely a saját kódba beszúrható, előre megírt kódrészleteket tartalmaz a könnyebb haladáshoz - HTML, CSS és JavaScript kódrészletekkel egyaránt. Továbbá az SVG képek szerkesztését mostantól a kódból közvetlenül el lehet végezni, nincs szükség hozzá külső szoftverre. A fontos projektek pedig az új "kedvenc" funkcióval elmenthetőek, rendszerezhetőek, hogy például az aktuális projekteket egyszerűbben megnyithassa a felhasználó.

A GitHub Thimble és brackets oldalán érhetőek el a közreműködéshez szükséges tárolók. Jelenleg 30 országból 350 fejlesztő részese a Thimble fejlesztésének.