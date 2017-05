Csak két okostelefonos platform maradt

Tovább rajzolódnak az okostelefonos operációs rendszerek piaci részesedéseinek fűrészfogai, bár a terjeszkedés üteme egyre kényelmesebb, a csata egyre kíméletlenebbé is válik: idén először tűntek el a Gartner elemzéséből a Microsoft és a BlackBerry rendszereinek önálló rubrikái. Az elemzőcég így már kizárólag az Android és az iOS platformokat követi külön, minden mást, beleértve az említett két szoftvert is, az amúgy egészen parányi "egyéb" kategóriába sorol.

2017 első negyedében világszerte összesen közel 380 millió okostelefont vásároltak a felhasználók, 9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A piacot természetesen az Android vezeti, valamivel több mint 327 millió eladott készülékkel az idei első negyedévben, ami 11 százalékot meghaladó növekedést jelent 2016 kezdő negyedévéhez képest. A platform piaci részesedése így kereken két százalékpontos növekedéssel mára 86,1 százalékra hízott.

Eladott darabszám

Érdemes megjegyezni, hogy a Gartner elemzéseiben az androidos készülékek valóban minden AOSP-re építő eszközt takarnak, nem kizárólag azokat, amelyek a Google alkalmazásboltjára, illetve ökoszisztémájára támaszkodnak. Ez elsősorban Kínában jelentős mennyiség, a térségnek most is komoly szerepe volt a platform növekedésében, amely annak ellenére tudott hízni, hogy az év első negyede hagyományosan a fűrészfog alját jelenti, ilyenkor az ünnepi szezon elmúltával hagyományosan visszaesnek némileg az értékesítések.

Ahogy a kutatócég kiemeli, az Androidnak nem csak a platform kínai belpiacos teljesítménye adott lendületet, de a kínai márkák egyre javuló globális elfogadottsága is, amely elsősorban a kedvező árú csúcsmodelleknek köszönhető. Az elemzők a későbbiekben további gyarapodásra számítanak a rendszertől, főként miután a Google tavaszi fejlesztői konferenciáján bejelentette a belépőszintű eszközöket, illetve a feltörekvő piacokat célzó Android Go kezdeményezést, amellyel az olcsó készülékeken is jó felhasználói élményt ígér.

Piaci részesedés

Eladások terén az Apple-nek is sikerült növekedést produkálni a tavalyi számokhoz képest, még ha papírvékonyat is. Az iOS 0,7 százalékkal haladta meg a tavalyi Q1-es darabszámot a 2017 első negyedévében, közel 52 millió eladott eszközzel. Ez ugyanakkor kevés volt, hogy tartsa a lépést az Android látványosabb hízásával, a platform piaci részesedése így a 2016-os indulóértékhez képest 1,1 százalékpontot olvadva 13,7 százaléknál állt meg. A mérsékelt teljesítményben szerepet játszhatott, hogy az iPhone 7 langyos fogadtatása után a platformmal szemező vásárlók közül sokan jó eséllyel inkább kivárnak a vásárlással az ősszel érkező új modellre.

Az immár a windowsos telefonokat, illetve a BlackBerry rendszerét futtató eszközöket is tömörítő, "egyéb" kategória annak ellenére nagyot zakózott, hogy immár ide számít tényleg mindent a Gartner, ami nem az AOSP és az Apple platformját használja. Míg tavaly még 3,8 millió telefon tartozott ide, idén az első három hónapban mindössze 821 ezer (!). Ez jelképes, 0,2 százalékos részesedést jelent, ezzel nem csak elvben és prognosztizálva, hanem ténykérdésként jelenthetjük ki, hogy a piac kétszereplőssé vált, a Microsoft Magyarország bejáratáról is le lehet lassan kaparni a Lumia 950-t hirdető reklámot.