Már a Quorát is ellephetik a hirdetések

Önkiszolgáló reklámmenedzsment platformot indít a Quora kérdezz-felelek oldal, ahol a hirdetők saját maguknak állíthatják össze a felületen közölni kívánt reklámokat - írja a TechCrunch. Ezzel például a Facebookot és a Snapchatet követi a rendszer, utóbbi mindössze két héttel ezelőtt jelentette be saját szolgáltatását, amellyel egyelőre csak videóhirdetéseket lehet vásárolni, más reklámtípusokat továbbra is az értékesítők kezelnek.

A Quora már csaknem hét éve működik, az Alexa adatai alapján a világon a 116. legnagyobb forgalmú oldal, az Egyesül Államokon belül a legnépszerűbb, ahol az 58. helyet foglalja el a rangsorban - saját felhasználói adatokat nem árul el a cég. A kérdezz-felelek típusú oldalak közül abba a csoportba tartozik, ahol nagyjából szakmailag értékelhető válaszok szoktak érkezni a feltett kérdésekre - jellemzően olyan felhasználóktól, akik anonimitás helyett saját nevükkel és munkakörükkel jelennek meg. A kérdéseknek széles köre feltehető az IQ-val, PhD-val vagy művészetekkel kapcsolatos kérdésektől bármilyen informatikai termék használatához kapcsolódó információig. A felületen sokszor a technológiai cégek vezérigazgatói is válaszolnak kérdésekre szervezett eseményeken - márciusban például Jeff Gluecket, a Foursquare igazgatóját is lehetett kérdezni.

Szintén mostani hír, hogy az eddig elsősorban szöveges válaszokat, de képeket, linkeket és beágyazott videókat egyaránt tartalmazó oldalon elkezdték a fejlesztők tesztelni a videós válaszadás lehetőségét - a TechCrunch szerint ezzel a cég főleg a YouTube-nak próbál konkurenciát állítani a "hogyan csináljuk" típusú videók átcsábításával a felületre.

A hirdetési lehetőséget a cég azonban csak tavaly indította el, akkor is zárt bétában olyan nagyobb partnerek számára mint a Mulesoft vagy a Shopify, és a szponzorált kérdések megjelenítésével próbálkozott. A most induló önkiszolgáló platformmal azonban nyit a szélesebb céges közönség felé, ahonnan a nagyobb és kisebb hirdetők is beállíthatnak egyrészt szöveges reklámokat, másrészt pedig mobilalkalmazás letöltését népszerűsítő reklámokat - ez utóbbival közvetlenül az androidos és iOS-es appokra lehet hivatkozni.

Célzás szempontjából használható a földrajzi beállítás, tehát például csak a magyaroknak is létrehozhatóak a hirdetések, de ki lehet emelni az asztali gépes vagy a mobilos felhasználókat is célközönség szempontjából. A legfontosabb azonban a kategóriák szerinti beállítás, amely alapján a Quora a kérdéseket is rendszerezi, amely például tudomány, oktatás, cloud computing vagy SaaS, de egyes termékekhez is kapcsolódhatnak kérdések, úgy mint Prezi, Microsoft vagy Google Drive. A Facebookhoz képest ezek a lehetőségek viszonylag szűkkörűnek tűnnek, mivel a Quora nem is rendelkezik akkora adatbázissal a felhasználókról mint a közösségi óriás.

A célzás beállítása után meg lehet adni, hogy mekkora összegből szeretne gazdálkodni a cég, amelyet a rendszer a kattintások után (CPC) számláz - ez pedig a kisebb hirdetőknek (akár néhány fős fejvadász csapatoknak) is megnyitja az utat a reklámozás felé. A Quora számára pedig egy nagy előrelépés az önkiszolgáló reklámmendezsment platform elindítása a bevételszerzés felé. A jövőben tervezi a cég platform továbbfejlesztését, amely hirdetőknek már a megtérülést is meg tudja mutatni.