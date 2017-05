Frissítette csúcstabletjét a Microsoft

Panos Panay, a Surface-csapat vezetőjének elmondása szerint a tablet összesen mintegy 800 ponton változott a negyedik generációhoz viszonyítva. A készülékház megőrizte nagy vonalakban az elődök ipari formatervét, de azokhoz képest vékonyabb, könnyebb és a hátsó élek illetve a sarkok gömbölyűbbek lettek.

Jelentős változás a korábbi Prókhoz képest, hogy az m3-as és i5-ös processzorok teljesen passzív hűtéssel rendelkeznek, ezekbe a gépekbe egyszerűen nem került ventilátor. Az i7-es modellek továbbra is aktív hűtésűek, igaz, ezért cserébe grafikában erősítenek, Iris Plus 640-es egységgel, ami már egyszerűbb játékok vagy profi alkalmazások meghajtására is elegendő lesz. A frissített processzorokkal, az alacsonyabb fogyasztású (de immár alaplapra forrasztott SSD-kkel) az akkus üzemidőn is sikerült javítani, a Microsoft 13,5 óráról beszél.

A hardvert tekintve jön a 2017-es standard, vagyis a Kaby Lake generációs Intel Core processzorok és maximum 16 gigabájt RAM. Ezt immár opcionálisan integrált LTE-Advanced modem is kiegészítheti, ráadásul támogatja az eSIM megoldást is. Sajnos ez a verzió csak "ősszel" érkezik majd - ami egyébként jól illusztrálja, hogy milyen komoly fejlesztési problémákkal küzd a Microsoft és a Surface-csapat, mennyire szerény erőforrásokkal dolgozik: spekulációnk szerint a LTE-s verzió tesztelésére és validációjára csak a standard kiadás után kerülhetett sor.

Panos Panay és legfiatalabb alkotása

C vagy nem C?

A nagy kérdés az új Surface Pro kapcsán az USB-C csatlakozó volt: tudja-e, akarja-e modernizálni csúcstabletjét ezzel a Microsoft? A válasz erősen felemás: USB-C van, de csak kiegészítő adapter formájában. A tablet maga csak az elterjedt USB-A csatlakozót kapta meg, de az adapterrel USB-C-s perifériák is használhatóak lesznek. Panay a The Verge-nek magyarázta el a helyzetet: a tervezőcsapat választás előtt állt, vagy USB-A-t vagy USB-C-t tesz a házra, ilyen körülmények között pedig a hagyományos, de jóval elterjedtebb csatlakozó került ki győztesen.

Az érvelés némileg csúsztat, mert az új gépen is ott a mini DisplayPort csatlakozó, amely viszont kiváltható lenne USB-C-vel, így mind a régi, mind az új port felkerült volna - Panay szerint így viszont egy újabb fontos portról kellett volna lemondani. A döntés mindenképp csalódás azoknak, akik modernizált portokra vártak például USB-A és két USB-C/Thunderbolt 3 kombinációban, ezek helyett maradt az USB-A, a mini DisplayPort és a nemszabványos Surface dokkoló-töltő port, amelyet egyébként pont a Thunderbolt válthatott volna ki teljesen.

Billentyűzet, stylus

A Surface logika központi eleme a felcsatolható billentyűzet, az új Surface Pro ebben is újat hoz, egy újratervezett, alcantara-borítású kiegészítő formájában. A neve maradt Type Cover, burgundi vörös mellett platina és kobalt kék színben lesz elérhető. A tablet második legfontosabb kiegészítője az érintőtoll, a külön megvásárolható Surface Pen. Ez most szintén ráncfelvarrást kapott, az új modell 4096 fokozatban érzékeli a nyomás erősségét és külön szenzorral figyeli a dőlésszöget is, ami például rajzolásnál, digitális ceruzák és ecsetek esetében érdekes.

A Microsoft bedobta a késleltetés idejét is, a továbbfejlesztett stylus 21 ezredmásodperces értékkel rendelkezik - a cég szerint ez a "leggyorsabb digitális toll a világon". A fejlesztésekkel a Microsoft egyértelműen célba vette a profikat, a specifikációk alapján már a csúcs Wacom megoldások is lassan lőtávolba kerülnek majd. A toll egyébként továbbra sem jár egyik Surface Próhoz sem, azokat külön kell megvásárolni - ezt a felhasználók mintegy 30 százaléka teszi meg a Microsoft szerint.

A tablet forgalmazása június 15-től indul, 800 dolláros nettó áron a világ 26 országában - a legolcsóbb 8 gigabájt RAM-mal szerelt verzió már 1300 dollár (ennyi ma a minimum, ami Windows alá szükséges). Magyarországon továbbra sem lesz elérhető, de vigasztaljon minket a tudat, hogy az osztrákok, az írek, a lengyelek vagy épp Luxemburg polgárai is hivatalos forgalmazásban szerezhetik be a tableteket.